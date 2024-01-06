許光漢、丁春誠搶先秀 FENDI龍年特別版寶可夢系列

討喜的動漫角色常能為日常生活賦予趣味。義大利精品品牌FENDI與藤原浩FRAGMENT合作、推出龍年特別版寶可夢合作系列，聯名商品包含「FENDI X FRGMT」、「 FENDI X FRGMT X POKÉMON」系列，日前並有丁春誠、品牌形象大使許光漢搶先造型，儼然掀起一波精品動漫熱。

丁春誠在自己IG秀出一組動態影像使用多張照片組合，每點一次都將停在某張照片、進而秀出丁春誠穿上「快龍」圖案黑色連帽長T的不同姿態，也讓丁春誠幽默表示：「視力測驗，手速夠快嗎！」許光漢則為FENDI拍攝了一組早晨起床的生活情境，穿上成套睡衣的他一邊咬著牙刷、一邊使用筆電，除了大秀男友力，各種躺坐姿態也讓人留心到他身上的FF logo圖案真絲睡衣，柔軟、服貼，可愛且兼具高級質感。

本次聯名發表中，FENDI X FRGMT X POKÉMON系列推出FENDI最長銷的Peekaboo包與Baguette包，且有男女款式可供選擇，FF logo則將搭配寶可夢角色如快龍、迷你龍、哈克龍，慶賀即將來臨的龍年；飾品系列則有耳環、戒指，與印上快龍的T恤、曾為丁春誠穿著的連帽長T恤，以及被許光漢穿戴的FF logo圖案真絲睡衣，從包款延伸至服裝、配件，讓可愛隨時隨地、不分外出或家居。