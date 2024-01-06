「抗氧化」下午茶饗宴！文華東方Ｘ雅詩蘭黛 吃出美麗

下午茶也能吃出優雅與美麗。台北文華東方酒店跨界頂級保養品牌雅詩蘭黛，共同攜手打造「白金級逆時」下午茶饗宴，主廚巧思帶入各種天然、抗氧化食材，以及舒肥元素，健康味美。此外，台北萬豪酒店、新竹喜來登則以草莓為主角，限時開出「粉紅派對」。

台北文華東方酒店在新年度開始，首度攜手頂級保養品牌雅詩蘭黛，即日起至2月29日在青隅推出期間限定的「白金級逆時」下午茶饗宴，以雅詩蘭黛「白金級黑鑽松露」系列的長壽肌因逆齡能量為創作靈感，打造繽紛優雅的精彩美點。享用下午茶再送雅詩蘭黛「白金級黑鑽松露」系列與護膚券等限量品牌贈禮。

台北文華東方酒店行政西點主廚趙崇曦打造的甜點，以優雅白與金黃色為主，高雅且吸睛，其中「肉桂紅橙泡芙」呼應「長壽肌因」賦活主題，主廚在酥脆的泡芙裡搭配糖漬紅橙，以及濃香細緻的肉桂和香草奶霜，最上方則擺上以富含維生素的紅蘿蔔製成的寒天凍，綿密滑順的奶霜中充滿層次豐富的酸甜清新風味。

「開心果櫻桃蛋糕」呼應「白金級黑鑽松露」系列產品主題，以璀璨金色淋面包覆，中間填入酸甜的糖漬黑櫻桃，底部則搭配香草磅蛋糕，香濃醇厚的開心果與黑櫻桃果香搭上口感紮實的磅蛋糕，在舌尖巧妙融合。

精彩鹹點由文華Café主廚林禹德延續賦活能量之符碼，精選如黑松露、萵苣、酪梨和野莓等營養價值豐富且抗氧化的食材，巧妙創作多款外型優雅、滋味鹹香迷人的小點。其中費工的「慢燉牛舌長壽脆麵捲」，外層以具長壽意象的台灣長壽麵製成脆捲包裹，細緻的鹹香，十分迷人。

冬季正逢草莓盛產，台北萬豪酒店一樓Lobby Lounge即日起至3月31日推出草莓季限定「莓好繽菓」下午茶，以繽紛草莓花園為靈感，融合法芙娜草莓奇想巧克力、紅心芭樂、開心果、佛手柑、抹茶等元素，以及獨特口感，延伸出8款浪漫甜點及4款風味鹹點。

新竹豐邑喜來登大飯店也將於1月20日至2月18日每周六、日及情人節（2月13日至2月14日）期間推出「草莓下午茶吃到飽」，供應多達20道以上草莓甜點及鹹食，另提供精緻的限量位上甜點，讓草莓控一次大滿足。