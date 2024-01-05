奧運選手王齊麟、王冠閎出席時尚活動「比比賽還緊張」
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）即日起至2月25日於台北遠百信義A13開設男裝快閃店，今晚開幕現場星光熠熠，除了時尚男星，這次也有很少出席時尚活動的台灣體壇之光「蝶王」王冠閎、與奧運羽球金牌選手王齊麟亮相。
王齊麟一身經典的Damier棋盤格，王冠閎則是漸層紅黑色的丹寧套裝，兩人的笑說比參加比賽還緊張，因為平常很少來到這樣的場域。平常就喜歡買精品的王齊麟也提到，本周就要出發馬來西亞參加比賽，他透露自己近期改變訓練方式，希望大家能看到他最新的表現。
王冠閎上次亞運時曾提到要媽媽喜歡LV包包，這次他來出席活動，媽媽也鼓勵他保持平常心不要太緊張。目前積極備戰巴黎奧運的他，2024最大希望就是身體健康。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言