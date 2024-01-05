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CPI成長率達標準…軍公教退休金有望調升 政院：不低於4%為目標

奧運選手王齊麟、王冠閎出席時尚活動「比比賽還緊張」

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
王齊麟出席路易威登2024春夏系列男裝快閃店。記者吳致碩／攝影
王齊麟出席路易威登2024春夏系列男裝快閃店。記者吳致碩／攝影

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）即日起至2月25日於台北遠百信義A13開設男裝快閃店，今晚開幕現場星光熠熠，除了時尚男星，這次也有很少出席時尚活動的台灣體壇之光「蝶王」王冠閎、與奧運羽球金牌選手王齊麟亮相。

王齊麟一身經典的Damier棋盤格，王冠閎則是漸層紅黑色的丹寧套裝，兩人的笑說比參加比賽還緊張，因為平常很少來到這樣的場域。平常就喜歡買精品的王齊麟也提到，本周就要出發馬來西亞參加比賽，他透露自己近期改變訓練方式，希望大家能看到他最新的表現。

王冠閎上次亞運時曾提到要媽媽喜歡LV包包，這次他來出席活動，媽媽也鼓勵他保持平常心不要太緊張。目前積極備戰巴黎奧運的他，2024最大希望就是身體健康。

王冠閎出席路易威登2024春夏系列男裝快閃店。記者吳致碩／攝影
王冠閎出席路易威登2024春夏系列男裝快閃店。記者吳致碩／攝影

巴黎奧運 馬來西亞 王齊麟 王冠閎 LV

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