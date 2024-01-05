林柏宏、劉以豪、鳳小岳集合嘍！LV快閃店踩點遠百A13

自去年網路直播創下1660萬觀看次數後，路易威登（Louis Vuitton、以下簡稱LV）新任男裝藝術總監Pharrell Williams已成功為LV掀起全新熱浪。路易威登男裝快閃店今日並於台北遠百信義A13正式揭幕，Pharrell Williams上任後的首季2024春夏男裝也在今日登台，星光大道則已在傍晚開走，並有林柏宏、劉以豪、鳳小岳、王柏傑、彭千祐、章廣辰、范少勳、朱軒洋等多位男星出席，堪稱2024開春時尚星光最大團。

劉以豪手上的Speedy P9包是全身最亮單品，金屬飾牌並有Pharrell Williams名言「當太陽照耀在我們身上The Sun Is Shining on Us」。圖／Louis Vuitton提供

一身黑色西裝的劉以豪以深V小秀壯闊身材，同時手上紅色Speedy P9 Bandoulièr包內銘牌更有「菲董」名言，特別受到他喜愛。林柏宏則換上大秀時Pharrell Williams身上相似迷彩西裝，將潮流帥氣神還原；其手上的Speedy P9包運用小羊皮與小牛皮特別柔軟，底部並有拼接對花，造工精細。身穿紅白珍珠刺繡棒球外套搭配Damier棋盤格紋短褲裙的鳳小岳，表示特別喜愛身上外套，其PA字樣並致敬Pharrell Williams的高中母校，也讓鳳小岳謙稱是他沾到Pharrell Williams的光；換上短褲的朱軒洋則搭配了一款藝術風格刺繡外套，朱軒洋並大讚腳上飾有珍珠的泡泡白襪，特別受到他喜歡。

以藝術風刺繡外套搭配瑪莉珍鞋、短裙的朱軒洋，最愛腳上白色泡泡襪。記者吳致碩 / 攝影 鳳小岳身上的紅白棒球外套靈感源自Pharrell Williams的高中鼓隊，外套上並有珍珠刺繡與浮雕。記者吳致碩 / 攝影 林柏宏身穿全套迷彩棋盤格西裝外套與長褲，正是Pharrell Williams在秀場上的的相似造型。記者吳致碩 / 攝影 紅色SPEEDY P9 Bandoulière 40包款，36萬2000元。圖／Louis Vuitton提供

路易威登的遠百信義A13快閃店設計靈感從品牌的Damier棋盤格出發：鍍金的棋盤格成為外牆視覺與內裝，輕奢閃耀，並呼應本季「太陽」主題。Louis Vuitton的品牌字首則化為全新LVERS標誌。

綜觀2024春夏男裝，珍珠、刺繡大量貫穿各式焦點新品，像是珍珠裝飾運動褲、珍珠刺繡棒球外套、Henry Taylor人像刺繡丹寧襯衫、Chess郵差包，都展現將女性元素成功融入男裝細節的設計功力。迷彩亦是本季風格關鍵字，並散見於單排釦西裝外套、Louis Collectible小熊公仔、Trainer Maxi運動鞋、Wallet Trunk Damoflage硬箱包等多樣單品，其中更有可扣掛的Nanogram Damoflage攜帶式音響，展現新世代對視聽享受的追求，另有玫瑰金與銀色款。另一重點包款更屬全新Speedy P9包，其名稱源自巴黎新橋Pont Neuf，也象徵Pharrell Williams的首場2024春夏男裝秀於該處舉辦，包款外層使用雙層牛皮拼接並有精準對花、內層使用柔軟小羊皮，另附同色系小零錢乙個，配色則有黃藍紅綠等豐富四色。

LV並推出獨家商品：四款收納硬箱與兩組四件硬箱塔，並大量運用數位迷彩印花，其中瞄準手表愛好者的Coffret 8 Montres Damoflage腕表收納硬箱，訂價36萬2000元，Damier貂皮嵌花外套則以貂皮嵌花拼接出毛絨、圓領的柔軟夾克外套，頗有美國西岸的街頭潮流感，訂價102萬元。

為慶祝2024春夏男裝上市，LV台灣LINE官方帳號也推出8款春夏系列限定桌布，包含新橋（Pont Neuf）、巴黎鐵塔、硬箱Trunk、棋盤格......等主題LV徽章。路易威登2024春夏系列男裝快閃店已於遠百信義A13的一樓即日開幕，每日營業自早上11點至晚上9點半為止，周五、六與例假日前夕則延長至晚上10點，直至2月25日為止。

MAI孫麥傑今晚出席了Louis Vuitton遠百信義A13快閃店的星光大道。記者吳致碩／攝影