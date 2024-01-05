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林柏宏、劉以豪、鳳小岳集合嘍！LV快閃店踩點遠百A13

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
LV遠百信義A13男裝快閃店，將品牌源自1888年的棋盤格以金色裝飾於內外觀設計。圖／Louis Vuitton提供
LV遠百信義A13男裝快閃店，將品牌源自1888年的棋盤格以金色裝飾於內外觀設計。圖／Louis Vuitton提供

自去年網路直播創下1660萬觀看次數後，路易威登（Louis Vuitton、以下簡稱LV）新任男裝藝術總監Pharrell Williams已成功為LV掀起全新熱浪。路易威登男裝快閃店今日並於台北遠百信義A13正式揭幕，Pharrell Williams上任後的首季2024春夏男裝也在今日登台，星光大道則已在傍晚開走，並有林柏宏、劉以豪、鳳小岳、王柏傑、彭千祐、章廣辰、范少勳、朱軒洋等多位男星出席，堪稱2024開春時尚星光最大團。

劉以豪手上的Speedy P9包是全身最亮單品，金屬飾牌並有Pharrell Williams名言「當太陽照耀在我們身上The Sun Is Shining on Us」。圖／Louis Vuitton提供
劉以豪手上的Speedy P9包是全身最亮單品，金屬飾牌並有Pharrell Williams名言「當太陽照耀在我們身上The Sun Is Shining on Us」。圖／Louis Vuitton提供

一身黑色西裝的劉以豪以深V小秀壯闊身材，同時手上紅色Speedy P9 Bandoulièr包內銘牌更有「菲董」名言，特別受到他喜愛。林柏宏則換上大秀時Pharrell Williams身上相似迷彩西裝，將潮流帥氣神還原；其手上的Speedy P9包運用小羊皮與小牛皮特別柔軟，底部並有拼接對花，造工精細。身穿紅白珍珠刺繡棒球外套搭配Damier棋盤格紋短褲裙的鳳小岳，表示特別喜愛身上外套，其PA字樣並致敬Pharrell Williams的高中母校，也讓鳳小岳謙稱是他沾到Pharrell Williams的光；換上短褲的朱軒洋則搭配了一款藝術風格刺繡外套，朱軒洋並大讚腳上飾有珍珠的泡泡白襪，特別受到他喜歡。

以藝術風刺繡外套搭配瑪莉珍鞋、短裙的朱軒洋，最愛腳上白色泡泡襪。記者吳致碩 / 攝影
以藝術風刺繡外套搭配瑪莉珍鞋、短裙的朱軒洋，最愛腳上白色泡泡襪。記者吳致碩 / 攝影
鳳小岳身上的紅白棒球外套靈感源自Pharrell Williams的高中鼓隊，外套上並有珍珠刺繡與浮雕。記者吳致碩 / 攝影
鳳小岳身上的紅白棒球外套靈感源自Pharrell Williams的高中鼓隊，外套上並有珍珠刺繡與浮雕。記者吳致碩 / 攝影
林柏宏身穿全套迷彩棋盤格西裝外套與長褲，正是Pharrell Williams在秀場上的的相似造型。記者吳致碩 / 攝影
林柏宏身穿全套迷彩棋盤格西裝外套與長褲，正是Pharrell Williams在秀場上的的相似造型。記者吳致碩 / 攝影
紅色SPEEDY P9 Bandoulière 40包款，36萬2000元。圖／Louis Vuitton提供
紅色SPEEDY P9 Bandoulière 40包款，36萬2000元。圖／Louis Vuitton提供

路易威登的遠百信義A13快閃店設計靈感從品牌的Damier棋盤格出發：鍍金的棋盤格成為外牆視覺與內裝，輕奢閃耀，並呼應本季「太陽」主題。Louis Vuitton的品牌字首則化為全新LVERS標誌。

綜觀2024春夏男裝，珍珠、刺繡大量貫穿各式焦點新品，像是珍珠裝飾運動褲、珍珠刺繡棒球外套、Henry Taylor人像刺繡丹寧襯衫、Chess郵差包，都展現將女性元素成功融入男裝細節的設計功力。迷彩亦是本季風格關鍵字，並散見於單排釦西裝外套、Louis Collectible小熊公仔、Trainer Maxi運動鞋、Wallet Trunk Damoflage硬箱包等多樣單品，其中更有可扣掛的Nanogram Damoflage攜帶式音響，展現新世代對視聽享受的追求，另有玫瑰金與銀色款。另一重點包款更屬全新Speedy P9包，其名稱源自巴黎新橋Pont Neuf，也象徵Pharrell Williams的首場2024春夏男裝秀於該處舉辦，包款外層使用雙層牛皮拼接並有精準對花、內層使用柔軟小羊皮，另附同色系小零錢乙個，配色則有黃藍紅綠等豐富四色。

LV並推出獨家商品：四款收納硬箱與兩組四件硬箱塔，並大量運用數位迷彩印花，其中瞄準手表愛好者的Coffret 8 Montres Damoflage腕表收納硬箱，訂價36萬2000元，Damier貂皮嵌花外套則以貂皮嵌花拼接出毛絨、圓領的柔軟夾克外套，頗有美國西岸的街頭潮流感，訂價102萬元。

為慶祝2024春夏男裝上市，LV台灣LINE官方帳號也推出8款春夏系列限定桌布，包含新橋（Pont Neuf）、巴黎鐵塔、硬箱Trunk、棋盤格......等主題LV徽章。路易威登2024春夏系列男裝快閃店已於遠百信義A13的一樓即日開幕，每日營業自早上11點至晚上9點半為止，周五、六與例假日前夕則延長至晚上10點，直至2月25日為止。

MAI孫麥傑今晚出席了Louis Vuitton遠百信義A13快閃店的星光大道。記者吳致碩／攝影
MAI孫麥傑今晚出席了Louis Vuitton遠百信義A13快閃店的星光大道。記者吳致碩／攝影

獨家商品的Pyramide Bisten Damoflage四件硬箱塔，186萬元。圖／Louis Vuitton提供
獨家商品的Pyramide Bisten Damoflage四件硬箱塔，186萬元。圖／Louis Vuitton提供
單排釦迷彩棋盤格西裝外套，13萬3000元。圖／Louis Vuitton提供
單排釦迷彩棋盤格西裝外套，13萬3000元。圖／Louis Vuitton提供
Sandwich Bag皮革購物袋，10萬9000元。圖／Louis Vuitton提供
Sandwich Bag皮革購物袋，10萬9000元。圖／Louis Vuitton提供
路易威登男裝快閃店已於台北遠百信義A13正式揭幕。圖／Louis Vuitton提供
路易威登男裝快閃店已於台北遠百信義A13正式揭幕。圖／Louis Vuitton提供
獨家商品的Damier貂皮嵌花外套，102萬元。圖／Louis Vuitton提供
獨家商品的Damier貂皮嵌花外套，102萬元。圖／Louis Vuitton提供
紅色SPEEDY P9 Bandoulière 40包款，36萬2000元。圖／Louis Vuitton提供
紅色SPEEDY P9 Bandoulière 40包款，36萬2000元。圖／Louis Vuitton提供
一身美式風格的王柏傑，袖口裡再藏有一只百萬金表出自Tambour的40毫米K金款，訂價169萬元。記者吳致碩 / 攝影
一身美式風格的王柏傑，袖口裡再藏有一只百萬金表出自Tambour的40毫米K金款，訂價169萬元。記者吳致碩 / 攝影
紅白珍珠刺繡棒球外套23萬7000元。圖／Louis Vuitton提供
紅白珍珠刺繡棒球外套23萬7000元。圖／Louis Vuitton提供
台灣限定桌布已可在LV台灣官方LINE帳號中下載。圖／Louis Vuitton提供
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