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菲董新裝買得到！路易威登男裝快閃店 遠百A13金奢開幕

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
LV的遠百信義A13男裝快閃店，將品牌源自1888年的棋盤格，以金色裝飾於外觀與室內設計。圖／Louis Vuitton提供
LV的遠百信義A13男裝快閃店，將品牌源自1888年的棋盤格，以金色裝飾於外觀與室內設計。圖／Louis Vuitton提供

自去年網路直播創下1660萬觀看次數後，路易威登（Louis Vuitton、以下簡稱LV）新任男裝藝術總監Pharrell Williams已然成功為LV掀起全新熱浪。也隨著路易威登男裝快閃店今日於台北遠百信義A13正式揭幕，由Pharrell Williams上任後的首季2024春夏男裝也在今日登台。星光大道則將在傍晚展開，預計將有林柏宏、劉以豪、鳳小岳、王柏傑、彭千祐、章廣辰、范少勳、朱軒洋等多位男星出席，堪稱2024開春的時尚星光最大團。

路易威登的台北遠百信義A13男裝快閃店設計靈感從品牌的經典Damier棋盤格出發：鍍金的棋盤格成為外牆視覺與內裝，輕奢閃耀，並呼應本季「太陽」主題。Louis Vuitton的品牌字首則化為全新LVERS標誌，同時美國NBA職籃球星「小皇帝」Lebron James拍攝的形象廣告也在商場兩側的數位廣告看板播放，展現橫跨體育、時尚領域的雙重活力。

綜觀2024春夏男裝，珍珠、刺繡大量貫穿各式焦點新品，像是珍珠裝飾運動褲、珍珠刺繡棒球外套、Henry Taylor人像刺繡丹寧襯衫、Chess郵差包，都展現了Pharrell Williams將女性元素成功融入男裝細節的設計功力；迷彩亦是本季風格關鍵字，並散見於單排釦西裝外套、鞋履保養套、Louis Collectible小熊公仔、Trainer Maxi運動鞋、Motion背包、Wallet Trunk Damoflage硬箱包等多樣單品，其中更有可扣掛於包款上的Nanogram Damoflage攜帶式音響，展現新世代對行動、視聽享受的追求，除迷彩外另有玫瑰金與銀色款；另一重點包款還屬全新改版的Speedy P9包款，其名稱源自巴黎新橋Pont Neuf，也象徵Pharrell Williams的首場2024春夏男裝秀於該處舉辦，包款共有50、40、25三種尺寸，配色則有黃、藍、紅、綠等四色。

為此LV並推出獨家商品：四款收納硬箱與兩組四件硬箱塔，並大量運用數位風格的迷彩印花。其中瞄準手表愛好者的Coffret 8 Montres Damoflage腕表收納硬箱，訂價36萬2000元，Damier貂皮嵌花外套則以貂皮嵌花拼接出毛絨、圓領的柔軟夾克外套，頗有美國西岸的街頭潮流感，訂價102萬元。

為慶祝2024春夏男裝上市，LV台灣LINE官方帳號也推出8款春夏系列限定桌布，包含新橋（Pont Neuf）、巴黎鐵塔、硬箱Trunk、棋盤格等主題LV徽章。路易威登2024春夏系列男裝快閃店已於遠百信義A13的1樓即日開幕，每日營業自早上11點至晚上9點半為止，周五、六與例假日前夕則延長至晚上10點，直至2月25日為止。

Chess郵差包，92,500元。圖／Louis Vuitton提供
Chess郵差包，92,500元。圖／Louis Vuitton提供
紅白珍珠刺繡棒球外套，23萬7000元。圖／Louis Vuitton提供
紅白珍珠刺繡棒球外套，23萬7000元。圖／Louis Vuitton提供
合計八款的台灣限定桌布，已可在LV台灣品牌官方LINE帳號中下載。圖／Louis Vuitton提供
合計八款的台灣限定桌布，已可在LV台灣品牌官方LINE帳號中下載。圖／Louis Vuitton提供
單排釦迷彩棋盤格西裝外套，13萬3000元。圖／Louis Vuitton提供
單排釦迷彩棋盤格西裝外套，13萬3000元。圖／Louis Vuitton提供
Nanogram Damoflage攜帶式音響，80000元，另有銀色、玫瑰金款。圖／Louis Vuitton提供
Nanogram Damoflage攜帶式音響，80000元，另有銀色、玫瑰金款。圖／Louis Vuitton提供
路易威登男裝快閃店今日於台北遠百信義A13正式揭幕，由Pharrell Williams上任後的首季2024春夏男裝也在今日登台。圖／Louis Vuitton提供
路易威登男裝快閃店今日於台北遠百信義A13正式揭幕，由Pharrell Williams上任後的首季2024春夏男裝也在今日登台。圖／Louis Vuitton提供
LV的遠百信義A13男裝快閃店，將品牌源自1888年的棋盤格，以金色裝飾於內外觀設計。圖／Louis Vuitton提供
LV的遠百信義A13男裝快閃店，將品牌源自1888年的棋盤格，以金色裝飾於內外觀設計。圖／Louis Vuitton提供
獨家商品的Pyramide Bisten Damoflage四件硬箱塔，186萬元。圖／Louis Vuitton提供
獨家商品的Pyramide Bisten Damoflage四件硬箱塔，186萬元。圖／Louis Vuitton提供
珍珠裝飾運動褲，20萬3,000元。圖／Louis Vuitton提供
珍珠裝飾運動褲，20萬3,000元。圖／Louis Vuitton提供
獨家商品的Damier貂皮嵌花外套，102萬元。圖／Louis Vuitton提供
獨家商品的Damier貂皮嵌花外套，102萬元。圖／Louis Vuitton提供
Sandwich Bag皮革購物袋，10萬9000元。圖／Louis Vuitton提供
Sandwich Bag皮革購物袋，10萬9000元。圖／Louis Vuitton提供
紅色SPEEDY P9 Bandoulière 40包款，36萬2000元。圖／Louis Vuitton提供
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