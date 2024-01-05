菲董新裝買得到！路易威登男裝快閃店 遠百A13金奢開幕

自去年網路直播創下1660萬觀看次數後，路易威登（Louis Vuitton、以下簡稱LV）新任男裝藝術總監Pharrell Williams已然成功為LV掀起全新熱浪。也隨著路易威登男裝快閃店今日於台北遠百信義A13正式揭幕，由Pharrell Williams上任後的首季2024春夏男裝也在今日登台。星光大道則將在傍晚展開，預計將有林柏宏、劉以豪、鳳小岳、王柏傑、彭千祐、章廣辰、范少勳、朱軒洋等多位男星出席，堪稱2024開春的時尚星光最大團。

路易威登的台北遠百信義A13男裝快閃店設計靈感從品牌的經典Damier棋盤格出發：鍍金的棋盤格成為外牆視覺與內裝，輕奢閃耀，並呼應本季「太陽」主題。Louis Vuitton的品牌字首則化為全新LVERS標誌，同時美國NBA職籃球星「小皇帝」Lebron James拍攝的形象廣告也在商場兩側的數位廣告看板播放，展現橫跨體育、時尚領域的雙重活力。

綜觀2024春夏男裝，珍珠、刺繡大量貫穿各式焦點新品，像是珍珠裝飾運動褲、珍珠刺繡棒球外套、Henry Taylor人像刺繡丹寧襯衫、Chess郵差包，都展現了Pharrell Williams將女性元素成功融入男裝細節的設計功力；迷彩亦是本季風格關鍵字，並散見於單排釦西裝外套、鞋履保養套、Louis Collectible小熊公仔、Trainer Maxi運動鞋、Motion背包、Wallet Trunk Damoflage硬箱包等多樣單品，其中更有可扣掛於包款上的Nanogram Damoflage攜帶式音響，展現新世代對行動、視聽享受的追求，除迷彩外另有玫瑰金與銀色款；另一重點包款還屬全新改版的Speedy P9包款，其名稱源自巴黎新橋Pont Neuf，也象徵Pharrell Williams的首場2024春夏男裝秀於該處舉辦，包款共有50、40、25三種尺寸，配色則有黃、藍、紅、綠等四色。

為此LV並推出獨家商品：四款收納硬箱與兩組四件硬箱塔，並大量運用數位風格的迷彩印花。其中瞄準手表愛好者的Coffret 8 Montres Damoflage腕表收納硬箱，訂價36萬2000元，Damier貂皮嵌花外套則以貂皮嵌花拼接出毛絨、圓領的柔軟夾克外套，頗有美國西岸的街頭潮流感，訂價102萬元。