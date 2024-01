傳說中的高訂富豪！天后Jolin不是代言人也享專屬訂製

說到全台最有名的高級訂製服富翁,絕對是備受時尚大牌喜愛的流行音樂天后蔡依林了。日前蔡依林於湖南衛視跨年晚會上演出,就穿上了由當今VALENTINO創意總監PIERPAOLO PICCIOLI特別為她量身打造的PINK PP服裝以及VALENTINO THE BEGINNING系列高級訂製服裝,在舞台上綻放閃耀光芒,完美展現耀眼奪目的唱跳視覺效果。

PIERPAOLO PICCIOLI為蔡依林特別設計訂製的亮片連身服腰間鏤空設計,完美襯托蔡依林的玲瓏身形展露無遺;另一套VALENTINO THE BEGINNING系列高級訂製服裝,則以細膩的人手工藝綴上滿滿繁複的羽毛與亮片,搭配年度最具話題的芭比造型,為高端時尚注入全新風格。 蔡依林穿著特別為量身製作的VALENTINO PINK PP服裝。圖/VALENTINO提供 蔡依林穿著VALENTINO THE BEGINNING系列高級訂製服裝。圖/VALENTINO提供 蔡依林穿著VALENTINO THE BEGINNING系列高級訂製服裝。圖/VALENTINO提供