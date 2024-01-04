傳說中的高訂富豪！天后Jolin不是代言人也享專屬訂製

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聯合報／ 記者孫曼／即時報導
蔡依林穿著特別為量身製作的VALENTINO PINK PP服裝。圖／VALENTINO提供
蔡依林穿著特別為量身製作的VALENTINO PINK PP服裝。圖／VALENTINO提供

說到全台最有名的高級訂製服富翁，絕對是備受時尚大牌喜愛的流行音樂天后蔡依林了。日前蔡依林於湖南衛視跨年晚會上演出，就穿上了由當今VALENTINO創意總監PIERPAOLO PICCIOLI特別為她量身打造的PINK PP服裝以及VALENTINO THE BEGINNING系列高級訂製服裝，在舞台上綻放閃耀光芒，完美展現耀眼奪目的唱跳視覺效果。

PIERPAOLO PICCIOLI為蔡依林特別設計訂製的亮片連身服腰間鏤空設計，完美襯托蔡依林的玲瓏身形展露無遺；另一套VALENTINO THE BEGINNING系列高級訂製服裝，則以細膩的人手工藝綴上滿滿繁複的羽毛與亮片，搭配年度最具話題的芭比造型，為高端時尚注入全新風格。

蔡依林穿著特別為量身製作的VALENTINO PINK PP服裝。圖／VALENTINO提供
蔡依林穿著特別為量身製作的VALENTINO PINK PP服裝。圖／VALENTINO提供
蔡依林穿著VALENTINO THE BEGINNING系列高級訂製服裝。圖／VALENTINO提供
蔡依林穿著VALENTINO THE BEGINNING系列高級訂製服裝。圖／VALENTINO提供
蔡依林穿著VALENTINO THE BEGINNING系列高級訂製服裝。圖／VALENTINO提供
蔡依林穿著VALENTINO THE BEGINNING系列高級訂製服裝。圖／VALENTINO提供

服裝 蔡依林

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