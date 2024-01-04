蔡依珊氣質現身Bellavita 最感謝爸媽因為這原因

法國精品品牌Roger Vivier今日於Bellavita舉辦了「Candy Clouds期間限定藝術展」，展覽除還原先前於巴黎的裝飾藝術「光之影」展廳，現場並邀請名媛蔡依珊站台、展現優雅氣質。

蔡依珊今日穿上了2024櫻花色、RV經典的方釦鞋，同時包包也有花鑽裝飾、細節美觀閃耀。她並讚美今日手提的包款擁有精緻把手很像是骨董珠寶，而今日現場她最想「外帶」的是一雙休閒的厚底鞋，因為「快過年了，帶點紅色很適合走春」。

蔡依珊今日表示現場最想「外帶」的是一雙休閒的厚底鞋，因為「快過年了，帶點紅色很適合走春」。記者沈昱嘉／攝影

擁有優雅品味的她原本就是Roger Vivier的愛好者、並擁有品牌的鞋履和包款，其中鞋履具有Roger Vivier的經典方扣設計，即便十年前購入、現在依然實穿。十年來挑選鞋履越來越重視品質的蔡依珊並表示，「我很喜歡Roger Vivier因為她的鞋型很獨特，很像藝術品的感覺，像雕塑、藝術感很夠。」而雖然沒有刻意統計高跟鞋的收藏數量，但蔡依珊表示因鞋櫃空間有限，每買一雙新鞋都會把一雙鞋拿出來，「要能留下來都要非常經典。」