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蔡依珊氣質現身Bellavita 最感謝爸媽因為這原因
法國精品品牌Roger Vivier今日於Bellavita舉辦了「Candy Clouds期間限定藝術展」，展覽除還原先前於巴黎的裝飾藝術「光之影」展廳，現場並邀請名媛蔡依珊站台、展現優雅氣質。
蔡依珊今日穿上了2024櫻花色、RV經典的方釦鞋，同時包包也有花鑽裝飾、細節美觀閃耀。她並讚美今日手提的包款擁有精緻把手很像是骨董珠寶，而今日現場她最想「外帶」的是一雙休閒的厚底鞋，因為「快過年了，帶點紅色很適合走春」。
擁有優雅品味的她原本就是Roger Vivier的愛好者、並擁有品牌的鞋履和包款，其中鞋履具有Roger Vivier的經典方扣設計，即便十年前購入、現在依然實穿。十年來挑選鞋履越來越重視品質的蔡依珊並表示，「我很喜歡Roger Vivier因為她的鞋型很獨特，很像藝術品的感覺，像雕塑、藝術感很夠。」而雖然沒有刻意統計高跟鞋的收藏數量，但蔡依珊表示因鞋櫃空間有限，每買一雙新鞋都會把一雙鞋拿出來，「要能留下來都要非常經典。」
當現場記者讚美她的長腿時，蔡依珊則表示要謝謝爸爸媽媽，因為「爸爸媽媽的腿都細細長長的」，同時後天她也勤加保養，除了拉筋、「選對鞋子也很重要」，並推薦Roger Vivier的鞋履，很「修」腳型，會讓整體身型看起來更為纖細修長。
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