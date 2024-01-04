「航海王」龍年版喜氣加持 家樂福200款年菜早鳥滿額送年味周邊

家樂福今年端出最強年菜陣容，不只商品數量更勝往年，上架多達200多支年菜商品，除了名店年菜套餐組、米其林/必比登推薦單品，還有獨家「航海王」龍年聯名系列，即日起至1月26日期間推出年菜早鳥預購優惠，活動期間購買年菜指定商品，折扣後結帳金額單筆滿1,500元以上，贈送100元線上折價券；購買指定年菜套餐任1組，即享158元加價購航海王井裡月甜湯860ml乙瓶 。

家樂福年菜強打獨家「航海王」龍年版系列IP授權年菜商品與獨家贈品，以航海王動漫角色繪製成龍年版造型，包括多款名店佛跳牆、獨家立家好運龍來年菜組、深紅鍋物黃金花膠雞湯火鍋組等，全都換上特製包裝超喜氣，成為年菜新亮點。即日起至2月13日，購買年菜單筆滿3,588元，送航海王龍年紀念版場景組1組；購買年菜套餐就送航海王紅包/春聯各1包；購買「航海王聯名指定佛跳牆」商品，獨家送航海王隔熱墊1個 (共3款造型隨機)。

另外，家樂福今年還上架近20款「米其林＆必比登推薦」單品年菜，包括老新台菜白菜獅子頭、山內雞肉麻油米血糕雞湯、穆記紅燒牛肉鍋等，提供多樣化美味選擇。主婦省事好選擇的「名店年菜套餐組」，則端出彭園、王品嚴選、阿秋大肥鵝、紅豆食府、麒王府、逸湘齋、狀元油飯、鄧師傅等精選名店。傳統年菜吃膩了想要來點不一樣的開開胃，台中人氣名店「刁民酸菜魚」、海底撈火鍋套餐（麻辣鍋/豬肚鍋）、彭園湖南剁椒午仔魚、馬辣麻辣鴨血寬粉等，讓「無辣不歡」的民眾大增年菜食慾。