走跳世界／說走就走 越南的馬爾地夫 3.5小時就到

想來一趟說走就走的旅行，2024年一月17日起，多了一個目的地─「越南的馬爾地夫」富國島，直飛、航程短、30天免簽，還有無價的海天美景與水上樂遊。富國島是近期海外度假熱門首選，也是越南唯一可免簽入境的地區，成為河內、峴港、胡志明等地以外的旅遊新星。越捷航空（VietjetAir）作為越南最大的私營航空公司，新推出台北直飛至越南富國島的航班，不再需要花上8至10小時轉機，只需3.5小時、免簽證，一周七班，機票單程最低只需新台幣1850元，即能從寒冬的台灣進入盛夏的海島。

富國島為越南最大島，位於越南西南邊的泰國灣，面積約600平方公里，曾是軍事用地，當地沒有冬天，全年均溫在攝氏23到31度之間。近年大力推動島上觀光，除了天然海景外，由珍珠集團、太陽集團兩大集團前往插旗，建設與運營樂園、動物園、水族館，還有全球最長的跨海纜車，旅遊資源豐富。

在富國島，處處都是美景，人人可拍出網美照。圖／越捷提供

當地沒有冬天 適合水上活動

來到富國島，記得帶泳衣。南方安泰群島共18個小島，多數是荒島，其中野鴿（Gam Ghi Island）和雲腿（May Rut Trong Islet）兩個島非常適合水上活動，有壯麗的海景，清澈海水中的美麗珊瑚礁更是大自然的恩賜。

當地導遊會提供呼吸管、面鏡和救生衣等設備，並引導與陪同下水，在水下一至三公尺處就可見到色彩繽紛的珊瑚與熱帶魚。

或者在美麗的白沙灘、碧綠的水、蔚藍的天之間，拍美美的網美照，這裡隨便一個角落都適合取景，或請業者安排，躺在衝浪板上以空拍機從高處俯拍一張美人魚照，一生難得一次的經驗。

也可以在搖曳的椰樹下，享用沙灘餐廳供應的越南美食，一杯沁涼可樂或椰汁，這是最美的度假。

在富國島，處處都是美景，人人可拍出網美照。圖／越捷提供

全球最長跨海纜車 美景盡收

同樣在南島，還可搭乘全球最長跨海纜車Sunworld Cable Car，全長共7.89999公里，每節車廂搭乘24人，單程需20分鐘，但途中可見碧海藍天，還有海面上星星點點的船隻，無死角的壯闊美景盡入眼底，傍晚時分一片橙紅，令人驚歎。纜車位於一處水上樂園內，各式滑水道也很值得一遊。

落日時，可去全越南最動人的日落美景納托日落沙灘Sunset Sanato Beach，這也是IG上的熱門打卡點，位於富國島西岸，500公尺沙灘上有長腳象、長腳鯊和長腳水母等裝置藝術高高立於淺海處，非常超現實，因此也被稱為異形沙灘。

傍晚，以落日餘暉為布幕，裝置藝術襯托，小船緩緩駛過，或盪著沙灘上的秋千、或臥於躺椅上放空，或捧著調酒、甚至一顆椰子，吹著海風，夢幻、迷離。不過這裡入場需要購買門票，建議查好日落時間，先購票入場卡位。

富國島的落日沙灘。記者袁世珮／攝影

飯店玩整天 空氣都有度假味

以一個度假勝地而言，即使待在飯店裡，空氣都有度假味。富國島帆船俱樂部簽名度假村（Sailing Club Signature Resort Phu Guoc）就是一個選擇。

這裡是富國島上頂級度假村之一，距離富國機場僅10分鐘車程，有一百間獨棟別墅，整體風格偏向北歐，每棟別墅皆有泳池，配有廚具齊備的廚房，很適合一家人或一群朋友入住。

度假村內容設施充分，可以上料理課程，也有私廚服務，餐廳位於泳池旁，度假氛圍拉滿，可見到不少韓國旅客，因為富國島的高球場頗具盛名，很多南韓家庭熱中來此避冬與打高爾夫。

在富國島，海鮮便宜好吃。記者袁世珮／攝影

夜市吃海鮮燒烤 體驗不夜城

陽東夜市是富國島最熱鬧市集，範圍不大，全長約700公尺，內有各種店家，大排檔的海鮮很受觀光客歡迎，也有小攤烤各式海鮮和肉串，搭配各式色彩豐富的飲料與椰汁，很有南國風情。

最具特色的當屬炒冰，小攤攤主拿著兩個冰鏟，在特製鐵板上翻炒，做成一捲捲的冰捲，再淋上果醬等配料。當然，夜市裡也有許多賣傳統越南服飾的服裝店與藤編店。夜市近末端有一家略大的超市，是可以一次購足伴手禮的地方。

胡志明市文青打卡勝地咖啡公寓。記者袁世珮／攝影

要更豐富的夜生活，可以前往Grand World富國大世界，這是2022年四月新落成的景點，也是越南首座24小時不夜城，以造鎮形式打造出越南老城、上海、法國和馬來西亞四大區，但整體呈現歐式風格，有各式店鋪、餐廳、酒吧、水舞秀、音樂活動。

這裡最特別的是威尼斯的貢多拉遊船，不同於澳門威尼斯人的室內版，這裡的運河貫穿全景區，可以從水上欣賞富國大世界的繽紛。入口處還有一座「Bamboo Legend」，由42000根竹子打造的越南最大竹構造建築，是為地標，景區內還有泰迪熊博物館，收藏超過500隻泰迪熊。

富國大世界的貢多拉遊船。記者袁世珮／攝影

轉場胡志明市 一小時就飛抵

從富國島，只要一小時航程可飛胡志明市（但需要簽證），旅客立即從海島美景轉場到熱鬧的人世間，這裡是越南最大城，東南亞的傳統揉雜法國殖民的風情，豐富而有魅力，

在胡志明市可以遊覽獨立宮、地標建築西貢中央郵局、聖母大教堂、戰爭博物館。文青打卡地咖啡公寓就在Nguyen Hue這各式活動聚集的廣場邊上。

可以到西貢河邊散步，可以鑽進濱城市場掃伴手禮，腰果、果乾、咖啡、軟糖、藤編包和椰子製品都是熱門選擇。也可以去西貢歌劇院看表演，知名的AO Show越竹子馬戲團正以竹子為道具，從越南早年鄉村民風一路演到城市快節奏，結合音樂、舞蹈、戲劇、特技等演出，讓人驚歎。

富國島的魚露工廠。記者袁世珮／攝影

珍珠特產多 伴手禮物美價廉

富國島的土特產包括珍珠、魚露、胡椒與桃金酒等。

富國鳥又被稱為珍珠島，這裡的珍珠是海洋養殖，四處可見珍珠農場等大型賣場，依品質成色有不同價格，直徑約一公分的珍珠約新台幣2000多元，差不多大小的黑珍珠要8000元。

富國魚露（Nuoc Mam）也是特產，被譽為全國最好的魚醬之一，原料是富含蛋白質的白飯魚，全境有數百家工廠，年產量達600萬升，廠裡巨大的釀造桶傳出濃烈氣味，但真正食用時，當地人也會再稀釋調整。不過旅客無法攜魚露入境台灣。

桃金是當地特有的葡萄，釀成酒或製成各類食品，黑白胡椒也是觀光客的搶手貨。當然還有越南咖啡，有特有的沖製方式與設備，因通常使用口感較苦澀的羅布斯塔Robusta咖啡豆，本地人會加煉乳、鮮奶或蜂蜜調味，另外還有獨特的蛋咖啡，更是融合了蛋黃、砂糖、煉乳和羅布斯塔咖啡粉製成。

富國島的珍珠係海水養殖。記者袁世珮／攝影

越捷強化台越航線 推SkyBoss服務

越捷航空是國際航空運輸協會（IATA）的正式成員，作為越南最大的私營航空公司，獲全球唯一的航空安全和產品服務評鑑網站airlineratings.com授予最高安全等級7顆星榮耀，並被Airfinance Journal連續多年列為全球50家財務健康和最佳運營的航空公司之一，也是Skytrax、CAPA、航空公司評鑑等眾多知名組織評為最優的廉價航空公司。

雖是廉價航空，越捷推出SkyBoss服務，選擇SkyBoss的旅客將享有優先報到櫃台、優先辦理登機手續、專享登機小巴士、免費10公斤手提行李及30公斤托運行李額度、15公斤內高爾夫球組託運服務、優先出入境安檢服務、免費豪華候機室及免費享用機上餐點、與專屬保險服務。

在開通台灣至富國島航線後，越捷航空在台越之間的直飛航線增加至八條，包括自台北、高雄、台中飛往胡志明市、河內航線，2024年一月復航的台北至芹苴，以及台北至富國島航線，未來希望進一步連接台灣熱門城市與東南亞如雅加達、峇里島、吉隆坡、新加坡、曼谷、永珍、暹粒等地，以及澳洲、印度、哈薩克和其他亞太旅行目的地。