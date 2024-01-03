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PChome 24h購物「2023年Switch、PS5遊戲排行榜TOP 5」揭曉！加碼推薦過年闔家歡遊戲

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物揭曉2023年Nintendo Switch、PlayStation5熱門遊戲排行榜TOP 5。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物揭曉2023年Nintendo Switch、PlayStation5熱門遊戲排行榜TOP 5。圖／PChome 24h購物提供

電玩遊戲正夯，根據PChome 24h購物2023年3C年度熱銷榜單，電玩遊戲／主機類別位居熱銷第3名，顯見熱賣程度。PChome 24h購物今天（1月3日）揭曉站上2023年Nintendo Switch、PlayStation5熱門遊戲排行榜TOP 5，綜合銷量與搜尋量排名最高的實體遊戲，囊括冒險、RPG、動作、運動／競技類等各種遊戲風格。即日起至1月11日全站指定品滿1元登記抽Sony INZONE系列電競耳機，多款數位遊戲指定品單筆滿1元還能再抽Sony WF-1000XM5旗艦真無線藍牙耳機。

●Nintendo Switch 2023年熱門遊戲排行榜TOP 5：

1.NS《薩爾達傳說 王國之淚》：全球玩家睽違多年終於等到《薩爾達傳說 曠野之息》最新續作，帶你探索海拉魯的天空與地底世界文明。此作更榮獲2023年遊戲大獎最佳動作冒險遊戲獎，PChome 24h購物限時特價1,590元，買就送特典多功能桌墊與限量鎖匙包。

2.NS《超級瑪利歐兄弟 驚奇》：《超級瑪利歐》系列相隔11年驚喜登場，結合瑪利歐經典關卡與新道具「驚奇花」，開啟不可思議的全新冒險旅程，PChome 24h購物限時特價1,390元。

3.NS《霍格華茲的傳承》：完整原作重現霍格華茲校園，身歷其境展開巫師學習之路，PChome 24h購物限時特價1,590元，買就送特典魔法元素別針與瑪瑙鷹馬坐騎。

4.NS《運動 Sports》：科技讓運動變得更簡單有趣，6款運動遊戲類型任你選，宅家也能盡情揮汗，PChome 24h購物限時特價1,150元，買就送特典好禮10選1。

5.NS《寶可夢 紫+零之秘寶》：一次擁有《寶可夢 紫》與其新增內容《零之秘寶》的2個全新故事—「前篇：碧之假面」及「後篇：藍之圓盤」，PChome 24h購物限時特價2,390元。

農曆春節假期即將到來，PChome 24h購物加碼推薦3款Nintendo Switch派對類遊戲，適合過年全家大小一起同樂：年節大餐多，NS《超級舞動 瓦利歐製造》活動全身筋骨闖關超過200種小遊戲，PChome 24h購物限時特價1,290元；與朋友在家享受暢快跳舞的樂趣，《NS Just Dance 舞力全開 2024》全新版本收錄40首曲目，PChome 24h購物限時特價1,190元；NS《瑪利歐賽車 8 豪華版R＋擴充票》經典不敗的賽車競速遊戲追加48種賽道，最多可8人同時遊玩，PChome 24h購物限時特價2,090元。

●PlayStation5 2023年熱門遊戲排行榜TOP 5：

1.PS5《戰神 諸神黃昏》：《戰神》系列最新篇章，進一步深入北歐神話九界國度全領域的故事與奧秘，2022年發售以來已獲得多項遊戲大獎提名與肯定，PChome 24h購物限時特價1,990元。

2.PS5《漫威蜘蛛人2》：隨心所欲切換雙蜘蛛人角色，解鎖各自專屬的劇情與任務，並以更快速的蛛網擺盪，穿梭體驗漫威宇宙紐約，PChome 24h購物限時特價1,990元。

3.PS5《Final Fantasy XVI》：以即時戰鬥系統體驗爽度爆表的召喚獸超級大戰，首次採用動態時間知識集功能，讓玩家輕鬆消化遊戲故事背景，PChome 24h購物限時特價1,990元。

4.PS5《NBA 2K24》：卡牌收集模式回歸，自組完美球星隊伍，劃時代PROPlay技術直接轉換NBA影片，提升畫面寫實度，重溫球場上精彩的傳奇時刻，PChome 24h購物限時特價890元。

5.PS5《暗黑破壞神IV》：年度動作角色扮演遊戲推薦，在暗黑混沌的開放世界痛快地殺出重圍，獲取寶貴的戰利品與戰鬥技能，活下來就能征服黑暗，PChome 24h購物限時特價1,799元。

迎接新年換新遊戲主機，PChome 24h購物推出「Nintendo Switch（OLED款式）白色」，7吋OLED螢幕，搭配支援有線連接網路的新型底座，限時特價10,180元。PlayStation5方面，則推薦2023年12月最新開賣的「PS5 Slim光碟版輕薄型主機」，主機體積縮小30％、重量減輕18％，同時搭載擴充至1TB的儲存空間，多款遊戲大作一次擁有，限時特價17,580元。

NS《超級舞動 瓦利歐製造》，PChome 24h購物限時特價1,290元。圖／PChome 24h購物提供
NS《超級舞動 瓦利歐製造》，PChome 24h購物限時特價1,290元。圖／PChome 24h購物提供
NS《霍格華茲的傳承》，PChome 24h購物限時特價1,590元。圖／PChome 24h購物提供
NS《霍格華茲的傳承》，PChome 24h購物限時特價1,590元。圖／PChome 24h購物提供
PS5《漫威蜘蛛人2》，PChome 24h購物限時特價1,990元。圖／PChome 24h購物提供
PS5《漫威蜘蛛人2》，PChome 24h購物限時特價1,990元。圖／PChome 24h購物提供
NS《瑪利歐賽車8豪華版R＋擴充票》，PChome 24h購物限時特價2,090元。圖／PChome 24h購物提供
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PS5《Final Fantasy XVI》，PChome 24h購物限時特價1,990元。圖／PChome 24h購物提供
PS5《Final Fantasy XVI》，PChome 24h購物限時特價1,990元。圖／PChome 24h購物提供
PS5 Slim光碟版輕薄型主機，PChome 24h購物限時特價17,580元。圖／PChome 24h購物提供
PS5 Slim光碟版輕薄型主機，PChome 24h購物限時特價17,580元。圖／PChome 24h購物提供
NS《運動 Sports》，PChome 24h購物限時特價1,150元。圖／PChome 24h購物提供
NS《運動 Sports》，PChome 24h購物限時特價1,150元。圖／PChome 24h購物提供
Nintendo Switch（OLED款式）白色，PChome 24h購物限時特價10,180元。圖／PChome 24h購物提供
Nintendo Switch（OLED款式）白色，PChome 24h購物限時特價10,180元。圖／PChome 24h購物提供
NS《超級瑪利歐兄弟 驚奇》，PChome 24h購物限時特價1,390元。圖／PChome 24h購物提供
NS《超級瑪利歐兄弟 驚奇》，PChome 24h購物限時特價1,390元。圖／PChome 24h購物提供
NS《寶可夢 紫＋零之秘寶》，PChome 24h購物限時特價2,390元。圖／PChome 24h購物提供
NS《寶可夢 紫＋零之秘寶》，PChome 24h購物限時特價2,390元。圖／PChome 24h購物提供
PS5《NBA 2K24》，PChome 24h購物限時特價890元。圖／PChome 24h購物提供
PS5《NBA 2K24》，PChome 24h購物限時特價890元。圖／PChome 24h購物提供
NS《薩爾達傳說 王國之淚》，PChome 24h購物限時特價1,590元。圖／PChome 24h購物提供
NS《薩爾達傳說 王國之淚》，PChome 24h購物限時特價1,590元。圖／PChome 24h購物提供
PS5《暗黑破壞神IV》，PChome 24h購物限時特價1,799元。圖／PChome 24h購物提供
PS5《暗黑破壞神IV》，PChome 24h購物限時特價1,799元。圖／PChome 24h購物提供
PS5《戰神 諸神黃昏》，PChome 24h購物限時特價1,990元。圖／PChome 24h購物提供
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NS《Just Dance舞力全開2024》，PChome 24h購物限時特價1,190元。圖／PChome 24h購物提供
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