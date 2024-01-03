PChome 24h購物「2023年Switch、PS5遊戲排行榜TOP 5」揭曉！加碼推薦過年闔家歡遊戲

電玩遊戲正夯，根據PChome 24h購物2023年3C年度熱銷榜單，電玩遊戲／主機類別位居熱銷第3名，顯見熱賣程度。PChome 24h購物今天（1月3日）揭曉站上2023年Nintendo Switch、PlayStation5熱門遊戲排行榜TOP 5，綜合銷量與搜尋量排名最高的實體遊戲，囊括冒險、RPG、動作、運動／競技類等各種遊戲風格。即日起至1月11日全站指定品滿1元登記抽Sony INZONE系列電競耳機，多款數位遊戲指定品單筆滿1元還能再抽Sony WF-1000XM5旗艦真無線藍牙耳機。

●Nintendo Switch 2023年熱門遊戲排行榜TOP 5：

1.NS《薩爾達傳說 王國之淚》：全球玩家睽違多年終於等到《薩爾達傳說 曠野之息》最新續作，帶你探索海拉魯的天空與地底世界文明。此作更榮獲2023年遊戲大獎最佳動作冒險遊戲獎，PChome 24h購物限時特價1,590元，買就送特典多功能桌墊與限量鎖匙包。

2.NS《超級瑪利歐兄弟 驚奇》：《超級瑪利歐》系列相隔11年驚喜登場，結合瑪利歐經典關卡與新道具「驚奇花」，開啟不可思議的全新冒險旅程，PChome 24h購物限時特價1,390元。

3.NS《霍格華茲的傳承》：完整原作重現霍格華茲校園，身歷其境展開巫師學習之路，PChome 24h購物限時特價1,590元，買就送特典魔法元素別針與瑪瑙鷹馬坐騎。

4.NS《運動 Sports》：科技讓運動變得更簡單有趣，6款運動遊戲類型任你選，宅家也能盡情揮汗，PChome 24h購物限時特價1,150元，買就送特典好禮10選1。

5.NS《寶可夢 紫+零之秘寶》：一次擁有《寶可夢 紫》與其新增內容《零之秘寶》的2個全新故事—「前篇：碧之假面」及「後篇：藍之圓盤」，PChome 24h購物限時特價2,390元。

農曆春節假期即將到來，PChome 24h購物加碼推薦3款Nintendo Switch派對類遊戲，適合過年全家大小一起同樂：年節大餐多，NS《超級舞動 瓦利歐製造》活動全身筋骨闖關超過200種小遊戲，PChome 24h購物限時特價1,290元；與朋友在家享受暢快跳舞的樂趣，《NS Just Dance 舞力全開 2024》全新版本收錄40首曲目，PChome 24h購物限時特價1,190元；NS《瑪利歐賽車 8 豪華版R＋擴充票》經典不敗的賽車競速遊戲追加48種賽道，最多可8人同時遊玩，PChome 24h購物限時特價2,090元。

●PlayStation5 2023年熱門遊戲排行榜TOP 5：

1.PS5《戰神 諸神黃昏》：《戰神》系列最新篇章，進一步深入北歐神話九界國度全領域的故事與奧秘，2022年發售以來已獲得多項遊戲大獎提名與肯定，PChome 24h購物限時特價1,990元。

2.PS5《漫威蜘蛛人2》：隨心所欲切換雙蜘蛛人角色，解鎖各自專屬的劇情與任務，並以更快速的蛛網擺盪，穿梭體驗漫威宇宙紐約，PChome 24h購物限時特價1,990元。

3.PS5《Final Fantasy XVI》：以即時戰鬥系統體驗爽度爆表的召喚獸超級大戰，首次採用動態時間知識集功能，讓玩家輕鬆消化遊戲故事背景，PChome 24h購物限時特價1,990元。

4.PS5《NBA 2K24》：卡牌收集模式回歸，自組完美球星隊伍，劃時代PROPlay技術直接轉換NBA影片，提升畫面寫實度，重溫球場上精彩的傳奇時刻，PChome 24h購物限時特價890元。

5.PS5《暗黑破壞神IV》：年度動作角色扮演遊戲推薦，在暗黑混沌的開放世界痛快地殺出重圍，獲取寶貴的戰利品與戰鬥技能，活下來就能征服黑暗，PChome 24h購物限時特價1,799元。