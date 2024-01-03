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林柏宏帥接新代言　展現臉部肌膚自然妝感「靠這一瓶」

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
林柏宏成為亞曼尼底妝摯友。圖／亞曼尼提供
林柏宏成為亞曼尼底妝摯友。圖／亞曼尼提供

帥氣的林柏宏人氣看漲，近期又接下新代言，成為Armani Beauty亞曼尼的底妝摯友，因為工作的關係，林柏宏得要長時間上妝，而希望鏡頭前後的肌膚都可以自然不暗沉，他透露第一次接觸的粉底液就是Armani Beauty，甚至出國忘記帶時，還會到機場買一罐，就是希望自己的肌膚能持續發亮。

林柏宏對於成為Armani Beauty的底妝摯友，直呼是命中注定，之後雙方還會有更多合作。

為呈現出底妝的高級淨透光，亞曼尼推出全新的設計師水燦光影粉底，將普魯士藍色料混合粉抵，展現出底妝的透亮純淨度，還能校正膚色，結合珠光折射粒子完美打光，創造出更自然白皙的天絲奢華光。

設計師水燦光影粉底中，還添加保濕玻尿酸深入肌底補水，以及多重神經醯胺在上妝同時，提供肌膚屏障，降低反出油狀況產生，彈潤光滑的無瑕質感，並加入輕盈服貼的美容油使粉底好延展，好推勻，讓肌膚呈現出自然裸光。

亞曼尼設計師水燦光影粉底／2,850元。圖／亞曼尼提供
亞曼尼設計師水燦光影粉底／2,850元。圖／亞曼尼提供
亞曼尼設計師水燦光影粉底／2,850元。圖／亞曼尼提供
亞曼尼設計師水燦光影粉底／2,850元。圖／亞曼尼提供

Armani 林柏宏

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