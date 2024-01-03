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鳳梨外銷季將進入倒數 今年外銷策略農業部怎盤算？

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
今年的鳳梨外銷季即將展開。本報資料照片
今年的鳳梨外銷季即將展開。本報資料照片

繼部分鳳梨釋迦、石斑魚解禁銷陸後，產量最多的鳳梨卻遲遲未有下文；今年，鳳梨外銷季即將展開，農業部農糧署預計，將維持去年的輔導措施，包括用藥、蟲害、外銷獎勵等，正等待鳳梨產銷會議上，做最後的確認。

根據農糧署推估，去年鳳梨面積7185公頃，產量當時預估37萬9425公噸，比前年38萬2953公噸略減1%，主要產區包括高屏、嘉南及南投產區，因應氣候轉暖，由南至北採收，農糧署推估，今年的產量與面積應該與過去差不多。

根據農業部農糧署官方網站統計，2023年鳳梨外銷量為1萬7388.13公噸，其中日本市場最多，為1萬5579.52公噸，其次是香港1586.92公噸，第三為韓國106.22公噸，其餘國家都不足百公噸；轉移了中國大陸禁令後的外銷市場，卻九成轉去了日本單一市場。

2022年鳳梨價格大好，因此2023年為了搶市拚外銷，農民提早催花，因此採收期集中2至4月，無奈當時2月開啟外銷季，台灣正值寒流，大批鳳梨提前外銷，酸度破表，品質不穩定，一度讓海外消費者縮手；鳳梨需要天氣轉暖、夜風轉熱時才退酸，通常是在清明節過後，氣溫變熱，才是鳳梨好吃的時候。

農業部農糧署副署長姚志旺表示，去年底原本要召開的鳳梨產銷會議，因故延期，面對即將到來的鳳梨外銷季節，農糧署已介入輔導，包括請農民提前催花分散產季，包括外銷用藥，甚至過去談到的蟲害等等，都已經介入輔導。

至於今年是否仍和去年一樣，仍會在2月開啟鳳梨外銷季？姚志旺說，是否是2月啟動，各界有不同意見，2月就是過完年後鳳梨會進入產季，是不是2月份就會啟動相關補助措施，還需要提交到產銷會議上討論，但輔導的方向，包括外銷獎勵等，屆時會在會議上做完整報告。

姚志旺表示，今年還是看好日本市場，現已有些訂單，陸續也有貿易商我方的合作社接洽，對於日本市場有信心；至於中國大陸市場，開了部分的鳳梨釋迦，以及部分石斑魚，是否也有望開放鳳梨？他說，鳳梨的部分並沒有聽說，但若是符合國際規範，若能開放鳳梨銷陸，也樂觀其成；大陸是一個市場，其他國外市場也不能放棄，每一個海外市場都很重要，仍會持續進行輔導。

鳳梨釋迦 農糧署

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