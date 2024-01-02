momo購物網「節能補助汰舊換新」熱水器、瓦斯爐限時75折起！滿額加碼抽海爾超濾淨水器

2050淨零排放趨勢夯，為提升住宅能源使用效率，政府宣布投入4億預算強打2024年「住宅燃氣器具節能產品補助」，鼓勵全民購置一、二級能效熱水器及瓦斯爐。看準蓄勢待發的汰舊換機潮，momo購物網即日起至4月30日推出「節能補助汰舊換新」活動，集結林內、櫻花、莊頭北、海爾、豪山等26大品牌、超過3,100件廚衛家電祭出75折起優惠，下單滿額最高送12% mo幣，消費滿額再抽海爾萬元超濾淨水器，搭配政府節能家電補助最高再省3,000元，補助活動日期自即日起至4月30日，申請日期則至5月15日截止，若經費用鑿將提前截止受理。

momo購物網根據銷售分享，以安全性高的「強制排氣式熱水器」最熱銷，廚房美學風格則帶動「質感美型瓦斯爐」晉升時下家電新寵。為讓消費者免出門也能精準添購大家電，momo購物網更打造「問問線上諮詢」真人服務，可直接傳送住家環境照片，由專人即時解答、給予最適合的安裝建議。

瓦斯熱水器為家家戶戶必備的生活家電，其使用的安全性也備受消費者關注。根據經濟部標檢局分享，為有效防範熱水器一氧化碳中毒，保持使用環境通風為首要條件，也應選用貼有TGAS檢驗合格標章商品、留意使用機型、正確安裝，並定期執行檢修，方可把關居家安全。momo購物網根據銷售觀察，以屋內型「強制排氣式熱水器」買氣最旺，熱銷占比近7成；而因應家電智能化趨勢，支援導入觸控面板的機款也備受青睞，像是「櫻花16L四季溫美膚沐浴強制排氣熱水器」、「海爾16L智能恆溫強制排氣熱水器DC5」，新居小資族推薦輕量化「林內強制排氣型12L熱水器」，皆為符合二級能效標準的節能首選。

momo購物網也建議，在選購瓦斯熱水器時可先評估居住樓層、家庭人口數及洗澡習慣等需求，若為一廚一衛設計的小家庭，可挑選12至13公升的熱水器；若為一廚兩衛的一般家庭則以16公升以上的機型尤佳，以避免出現忽冷忽熱的現象。

現代人對於廚房裝潢風格越發講究，可滿足不同煮食習慣與需求的瓦斯爐也是新年汰舊換新的重點之一。momo購物網分享，智慧烹調風潮盛行，以「多功能料理」一鍵煲湯煮粥、「高安全性」支援定時定溫及防乾燒功能的裝置最熱銷。現代家電也追求時尚外觀，讓具備質感美型的「檯面爐」備受關注，如年度大理石新色「林內檯面式內焰玻璃雙口爐期間限定15周年紀念花色」、胭脂粉「櫻花二口雙炫火玻璃檯面爐」、「櫻花智能雙炫火二口玻璃檯面爐」，均為一級能效的人氣爆品；小家庭及租屋族則推薦機動性高的「傳統檯爐」，像是年度累積銷量破1,500台的「莊頭北不鏽鋼面板傳統式安全瓦斯爐」。