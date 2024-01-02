就是要熱吻！古馳創意總監Sabato帶頭IG「放閃」三連發

2023過去了，2024來了。新的一年你有什麼計畫？對GUCCI創意總監Sabato de Sarno而言，新年新計畫竟然是放「閃」，而且一次三連「發」？

原來在2024年1月1日的第一天，義大利精品古馳（GUCCI）與品牌創意總監Sabato不約而同在IG的貼文與限時動態更新了貼文，貼文內有三張照片，無論男女模特兒無不忘情相擁、熱情相吻，Sabato de Sarno並在個人IG寫下了「Kisses, a lot of kisses.❤️GUCCI」，像鼓勵也大聲疾呼著：相聚與真情之於一年之始（與每一刻）的重要。

此外三組男女模特兒真情流露的同時也秀出了身上穿戴的GUCCI GG時裝或配件。像其中一位男模身上穿有立體黑色GG印花的皮夾克，另一位模特兒Nora Attal則的白色襯衫袖口則有著立體的金色鈕釦；此外第三組女模相擁的瞬間，兩人身上彼此妝點了GUCCI Blondie珍珠耳環與GUCCI Blondie琺瑯戒指，像是一組情人間的風格符碼、心心相印。