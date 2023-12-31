4大超商跨年、元旦限時推優惠 咖啡、零食、泡麵買1送1 試飲打卡再送金牛角

今晚就是跨年夜，4大超商都推出咖啡、熱食、聚會必備零食、熬夜補充體力商品眾多優惠，與民眾一起迎接2024年！

7-ELEVEN

線上「OPENPOINT行動隨時取」每月1號的CITY PRIMA精品會員日更擴大舉辦加碼四天優惠。圖／7-ELEVEN提供

實體門市即日起至2024年1月9日推出CITY系列優惠，奶系列指定品項任選第2杯6折優惠，包含CITY CAFE大杯拿鐵、CITY CAFE厚乳拿鐵、CITY CAFE大杯熱卡布奇諾、CITY PEARL珍珠含奶全系列、CITY TEA現萃茶奶茶全系列，即日起至2024年1月1日再加碼GODIVA迦納熱巧克力2件140元優惠。

OPENPOINT行動隨時取即日起至1月2日推優惠，CITY CAFE濃萃美式買7送7，優惠組合最高現省350元。圖／7-ELEVEN提供

線上「OPENPOINT行動隨時取」則從即日起至2024年1月2日推出「CITY陪你前進2024」系列優惠，其中CITY CAFE濃萃美式買7送7，現省350元；另外，每月1號的CITY PRIMA精品會員日更擴大舉辦加碼4天，精品美式買7送7、精品拿鐵買7送4、精品冰燕麥拿鐵2杯120元，熱愛精品系列的會員別錯過。

全家便利商店

隨買跨店取即日起至2024年1月1日推出跨年優惠杯裝組合，包含Let’s Café、私品茶、Fami!ce霜淇淋多入數588元、2024元組合，最低5.2折起。圖／全家便利商店提供

即日起至2024年1月1日的隨買跨店取優惠組合，包含Let’s Café、私品茶、Fami!ce霜淇淋多入數588元、2,024元組合優惠，最低5.2折起；全家APP「優惠趣」還可領大杯單品咖啡買1送1及Fami!ce霜淇淋2支59元優惠券；店舖活動則推出指定百大夯品第3件0元，活動期間單筆滿額再贈間諜家家酒、吉伊卡哇獨家年曆卡；此外，「康康五優惠」也因應連假延長至週一，購買Let’s Café特大美式、FamiCollection天然水610ml、WA!COOKIES濃泰式奶茶奶蓋雪糕、農心起司風味辛炒麵、長榮嚴選商務艙果鋪物語米果隨手包、加倍佳壁虎造型酸甜軟糖等，可享同品項買1送1。

全家「康康五優惠」延長至元旦，推出10大熱門品項買1送1。圖／全家便利商店提供

萊爾富

跨年提神必備，萊爾富推出大杯美式咖啡享同品項2杯66元或大杯拿鐵咖啡享同品項2杯88元。圖／萊爾富提供

即日起至2024年1月9日期間，萊爾富推出現煮咖啡Hi Café系列的大杯美式咖啡享品項2杯66元或大杯拿鐵咖啡享同品項2杯88元；即日起至2024年1月1日，萊爾富也於門市超值購與線上Hi-Life VIP APP內的整買零取推出Hi Café限時多杯數組合優惠活動，購買大杯冰/熱特濃美式咖啡或特大杯冰美式咖啡享20杯只要666元、購買大杯冰/熱特濃拿鐵咖啡或特大杯冰拿鐵咖啡享15杯只要666元。另外，即日起至2024年1月1日還有「2024瘋跨年」限時優惠商品最低5折起，商品包含指定飲品、車輪餅、糖果巧克力、餅乾、沖調飲品等買1送1。12月31日跨年夜當天於萊爾富北市信彩店更搶先祭出新品帶骨德式香腸、韓式脆皮雞肉捲等熱食滿足跨年民眾嚐鮮、充飢需求。

OKmart

跨年夜消費者至OKmart景聯門市體驗試飲新秘魯莊園級咖啡，與OKmove車合照上傳至官方粉團指定貼文，即免費贈送「三峽金牛角」1個圖／OKmart提供

OKCAFE即日起至2024年1月1日推出跨年限定優惠，除了全台900間門市的大杯莊園級美式/拿鐵及大杯濃厚莊園級美式/拿鐵，不限冰熱，享同品項買2送1外，OKmall雲端商城也推出大杯莊園級美式/拿鐵同品項買6送3、買20送12，再送666點會員點數的跨年優惠，此外，OKCAFE冬季限定的「經典阿華田」「阿華田拿鐵」享單杯7折優惠。

OKmove行動超商於跨年夜前往信義商圈門市駐點。圖／OKmart提供

OKmove行動超商前往信義商圈門市駐點，現場販售現煮咖啡、蛋塔、銷魂現滷系列外，OKmart特別於12月31日當日舉辦限時打卡活動，只要消費者至OKmart景聯門市體驗試飲新秘魯莊園級咖啡，與OKmove車合照上傳至官方粉團指定貼文，即免費贈送「三峽金牛角」1個，數量有限，送完為止；另外，今明2天只要於OKmart官方粉絲團指定貼文分享你與OKCAFE的合照，有機會將OKmart禮券帶回家。