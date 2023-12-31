超市量販新年優惠大放送 全聯電視買1送1 家樂福、愛買量販元旦當天滿額9折

迎新年，不只全台超商備戰，超市量販也推跨年、元旦優惠，讓大家連假買個夠！

全聯OFF COFFEE現煮咖啡即日起至2024年1月1日推出熱美式、熱拿鐵買1送1，更自即日起至1月18日推出三星電視買1送1優惠，買「三星55型4K NEO QLED HDR智慧連網顯示器」原價61,900，特價52,900，相當於下殺8.6折，再送市價15,900元「43吋 4K HDR智慧連網電視」，買1台55吋送1台43吋，贈品全台限量100台，超狂優惠快手刀衝門市預購。

跨年夜暖暖吃鍋，全聯也送上4款年度暢銷鍋底買1送1優惠，即日起至2024年1月4日，包含石二鍋、小蒙牛、海底撈、太和殿都享指定鍋底限量買1送1。即日起至2024年元旦，還有挪威冷藏鮭魚輪切、美國牛肋條、產地嚴選玉米筍、韓國麝香葡萄限時優惠。12月31日當日消費再享指定支付再加碼8%回饋，福利卡友於實體門市使用PX Pay或全支付全額付款，單筆消費每滿1,000元贈800限時福利點，多重優惠跨年前一次到全聯掃貨就趁這波最划算。

迎接跨年第一個元旦假日，1月1日元旦當日家樂福全台量販店單筆購物滿2,000元、超市店單筆滿888元獲得10%現金折價券、家樂福線上購物單筆購物滿2,000元現折10%（部分商品不適用）、家樂福家速配單筆購物滿888元輸入折扣碼「快樂迎新年」現折10% (部分商品不適用/單筆上限折150元)。再加碼元旦當天非籠飼茶葉蛋買1送1只要13元。

愛買量販1月1日元旦當天HAPPY GO會員全館單筆付款金額滿2,000元享9折，折扣金額以現金抵用券贈送，單筆最高回饋達300元。跨年開火鍋Party，精選指定湯底、火鍋料買1送1，日韓常溫鍋物任2件現折30元，即日起至2024年1月9日還有超過220款商品同步買1送1。