還是要辣！擺脫厚重水貂絨和刷毛材質內衣保暖還能外穿
近日幾波寒流來襲，宣告今年台灣正式進入冬天，要如何穿得保暖但又輕盈不厚重？EASY SHOP旗下Banana Pie品牌在今年冬季推出兩款保暖時髦穿搭利器，是就算直接穿出門也毫不違和的內搭：第一款是今年很夯的「毛茸茸」單品，以高仿水貂絨材質觸感材質打造的BRA TOP及同款材質針織外套，可單穿或成套搭配；第二款是內刷毛材質的大U挖背削肩款BRA TOP，內刷毛設計保暖又親膚、短版設計讓身形比例更完美，還有刷毛V領開襟外套可搭外穿。兩系列新品上市期間至1月7日止提供2件1580元體驗優惠。
「水貂絨」 BRA TOP及針織外套系列以SUPER SOFT高仿水貂絨材質製成，觸感柔滑；BRA TOP採用平口方領剪裁，搭配雙層下厚立體罩杯維持優美胸型，可選搭V領寬鬆不顯胖的同款外套洋蔥式穿搭，提供夜黑、白雪、藤紫三色選擇。刷毛短絨BRA TOP觸感保暖親膚，削肩綁帶款以削肩繞頸設計露出最性感的鎖骨，挖背長袖款後背衣長及腰；兩款罩杯都使用下厚五指連杯，可搭配同系列刷毛V領開襟外套，提供墨黑、霧灰兩種顏色。
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