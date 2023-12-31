還是要辣！擺脫厚重水貂絨和刷毛材質內衣保暖還能外穿

近日幾波寒流來襲，宣告今年台灣正式進入冬天，要如何穿得保暖但又輕盈不厚重？EASY SHOP旗下Banana Pie品牌在今年冬季推出兩款保暖時髦穿搭利器，是就算直接穿出門也毫不違和的內搭：第一款是今年很夯的「毛茸茸」單品，以高仿水貂絨材質觸感材質打造的BRA TOP及同款材質針織外套，可單穿或成套搭配；第二款是內刷毛材質的大U挖背削肩款BRA TOP，內刷毛設計保暖又親膚、短版設計讓身形比例更完美，還有刷毛V領開襟外套可搭外穿。兩系列新品上市期間至1月7日止提供2件1580元體驗優惠。

「水貂絨」 BRA TOP及針織外套系列以SUPER SOFT高仿水貂絨材質製成，觸感柔滑；BRA TOP採用平口方領剪裁，搭配雙層下厚立體罩杯維持優美胸型，可選搭V領寬鬆不顯胖的同款外套洋蔥式穿搭，提供夜黑、白雪、藤紫三色選擇。刷毛短絨BRA TOP觸感保暖親膚，削肩綁帶款以削肩繞頸設計露出最性感的鎖骨，挖背長袖款後背衣長及腰；兩款罩杯都使用下厚五指連杯，可搭配同系列刷毛V領開襟外套，提供墨黑、霧灰兩種顏色。 Banana Pie BRA TOP刷毛挖背長袖霧灰款，1080元。圖／EASY SHOP提供 Banana Pie BRA TOP刷毛削肩綁帶霧灰款，980元。圖／EASY SHOP提供 Banana Pie BRA TOP水貂絨夜黑款，1080元。圖／EASY SHOP提供 Banana Pie BRA TOP刷毛挖背長袖墨黑款，1080元。圖／EASY SHOP提供 Banana Pie BRA TOP水貂絨白雪款，1080元。圖／EASY SHOP提供 Banana Pie BRA TOP刷毛削肩綁帶墨黑款，980元。圖／EASY SHOP提供 EASY SHOP旗下Banana Pie品牌推出可保暖又可外穿的水貂絨與刷毛材質。圖／EASY SHOP提供