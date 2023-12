完美男友這樣穿！金泰亨、朴寶劍毛帽圍巾超有型

冬季穿搭不用厚重,善用毛帽、圍巾等配件保暖就能有型又不怕寒冷。多年來每年都入圍年度「全球百大帥哥」前10名的BTS成員金泰亨(V),日前在INSTAGRAM社群分享穿搭,簡單的黑色款搭配牛仔褲,加上同色系互相呼應的針織毛帽和圍巾,就把冬日穿搭配搭出時髦的潮流氣息。

韓星朴寶劍日前被捕捉到街拍穿著,則是選擇了全黑的配色,以不同深淺黑色單品混搭出層次:黑色牛仔褲搭配中長度的排扣大衣營造出修身比例,搭配裝飾CELINE經典TRIOMPHE標誌貼飾針織帽及圍巾,搶眼的大logo為低調穿搭注入時髦感。在室內出席活動的時候朴寶劍就換下保暖的配件,以彰顯盛世美顏的黑色高領針織衫配搭棕色雙排扣大衣,展現沈穩內斂的歐巴氣質。 CELINE HOMME羅紋羊毛針織帽,14,500元。圖/CELINE提供 朴寶劍穿CELINE棕色雙排扣大衣內搭黑色高領針織衫。圖/CELINE提供 CELINE BY HEDI SLIMANE麻花針織羊絨TRIOMPHE針織帽,23,500元。圖/CELINE提供 朴寶劍穿CELINE搭配TRIOMPHE標誌貼飾針織帽及圍巾。圖/CELINE提供 朴寶劍穿CELINE搭配TRIOMPHE標誌貼飾針織帽及圍巾。圖/CELINE提供 金泰亨以TRIOMPHE針織帽及圍巾打造完美男友秋冬穿搭。圖/摘自藝人Instagram @thv 朴寶劍著用款CELINE BY HEDI SLIMANE無縫羊絨TRIOMPHE針織帽,22,000元。圖/CELINE提供 金泰亨以TRIOMPHE針織帽及圍巾打造完美男友秋冬穿搭。圖/摘自藝人Instagram @thv CELINE BY HEDI SLIMANE傳統羊絨TRIOMPHE圍巾,29,500元。圖/CELINE提供 朴寶劍著用款CELINE BY HEDI SLIMANE無縫羊絨TRIOMPHE圍巾,31,500元。圖/CELINE提供 CELINE BY HEDI SLIMANE羅紋羊絨羊毛混紡TRIOMPHE圍巾,28,000元。圖/CELINE提供 CELINE BY HEDI SLIMANE傳統羊絨TRIOMPHE針織帽,20,500元。圖/CELINE提供 金泰亨著用款CELINE HOMME羊毛羊絨混紡TRIOMPHE圍巾,27,000元。圖/CELINE提供 金泰亨著用款CELINE HOMME羊毛羊絨混紡TRIOMPHE針織帽,22,000元。圖/CELINE提供 CELINE BY HEDI SLIMANE TRIOMPHE費爾島羊毛針織帽,16,000元。圖/CELINE提供