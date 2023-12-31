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完美男友這樣穿！金泰亨、朴寶劍毛帽圍巾超有型

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
金泰亨與朴寶劍善用CELINE配件穿搭。圖／CELINE提供、摘自藝人Instagram @thv
金泰亨與朴寶劍善用CELINE配件穿搭。圖／CELINE提供、摘自藝人Instagram @thv

冬季穿搭不用厚重，善用毛帽、圍巾等配件保暖就能有型又不怕寒冷。多年來每年都入圍年度「全球百大帥哥」前10名的BTS成員金泰亨（V），日前在INSTAGRAM社群分享穿搭，簡單的黑色款搭配牛仔褲，加上同色系互相呼應的針織毛帽和圍巾，就把冬日穿搭配搭出時髦的潮流氣息。

韓星朴寶劍日前被捕捉到街拍穿著，則是選擇了全黑的配色，以不同深淺黑色單品混搭出層次：黑色牛仔褲搭配中長度的排扣大衣營造出修身比例，搭配裝飾CELINE經典TRIOMPHE標誌貼飾針織帽及圍巾，搶眼的大logo為低調穿搭注入時髦感。在室內出席活動的時候朴寶劍就換下保暖的配件，以彰顯盛世美顏的黑色高領針織衫配搭棕色雙排扣大衣，展現沈穩內斂的歐巴氣質。

CELINE HOMME羅紋羊毛針織帽，14,500元。圖／CELINE提供
CELINE HOMME羅紋羊毛針織帽，14,500元。圖／CELINE提供
朴寶劍穿CELINE棕色雙排扣大衣內搭黑色高領針織衫。圖／CELINE提供
朴寶劍穿CELINE棕色雙排扣大衣內搭黑色高領針織衫。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE麻花針織羊絨TRIOMPHE針織帽，23,500元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE麻花針織羊絨TRIOMPHE針織帽，23,500元。圖／CELINE提供
朴寶劍穿CELINE搭配TRIOMPHE標誌貼飾針織帽及圍巾。圖／CELINE提供
朴寶劍穿CELINE搭配TRIOMPHE標誌貼飾針織帽及圍巾。圖／CELINE提供
朴寶劍穿CELINE搭配TRIOMPHE標誌貼飾針織帽及圍巾。圖／CELINE提供
朴寶劍穿CELINE搭配TRIOMPHE標誌貼飾針織帽及圍巾。圖／CELINE提供
金泰亨以TRIOMPHE針織帽及圍巾打造完美男友秋冬穿搭。圖／摘自藝人Instagram @thv
金泰亨以TRIOMPHE針織帽及圍巾打造完美男友秋冬穿搭。圖／摘自藝人Instagram @thv
朴寶劍著用款CELINE BY HEDI SLIMANE無縫羊絨TRIOMPHE針織帽，22,000元。圖／CELINE提供
朴寶劍著用款CELINE BY HEDI SLIMANE無縫羊絨TRIOMPHE針織帽，22,000元。圖／CELINE提供
金泰亨以TRIOMPHE針織帽及圍巾打造完美男友秋冬穿搭。圖／摘自藝人Instagram @thv
金泰亨以TRIOMPHE針織帽及圍巾打造完美男友秋冬穿搭。圖／摘自藝人Instagram @thv
CELINE BY HEDI SLIMANE傳統羊絨TRIOMPHE圍巾，29,500元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE傳統羊絨TRIOMPHE圍巾，29,500元。圖／CELINE提供
朴寶劍著用款CELINE BY HEDI SLIMANE無縫羊絨TRIOMPHE圍巾，31,500元。圖／CELINE提供
朴寶劍著用款CELINE BY HEDI SLIMANE無縫羊絨TRIOMPHE圍巾，31,500元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE羅紋羊絨羊毛混紡TRIOMPHE圍巾，28,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE羅紋羊絨羊毛混紡TRIOMPHE圍巾，28,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE傳統羊絨TRIOMPHE針織帽，20,500元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE傳統羊絨TRIOMPHE針織帽，20,500元。圖／CELINE提供
金泰亨著用款CELINE HOMME羊毛羊絨混紡TRIOMPHE圍巾，27,000元。圖／CELINE提供
金泰亨著用款CELINE HOMME羊毛羊絨混紡TRIOMPHE圍巾，27,000元。圖／CELINE提供
金泰亨著用款CELINE HOMME羊毛羊絨混紡TRIOMPHE針織帽，22,000元。圖／CELINE提供
金泰亨著用款CELINE HOMME羊毛羊絨混紡TRIOMPHE針織帽，22,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE TRIOMPHE費爾島羊毛針織帽，16,000元。圖／CELINE提供
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