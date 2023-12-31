完美男友這樣穿！金泰亨、朴寶劍毛帽圍巾超有型
冬季穿搭不用厚重，善用毛帽、圍巾等配件保暖就能有型又不怕寒冷。多年來每年都入圍年度「全球百大帥哥」前10名的BTS成員金泰亨（V），日前在INSTAGRAM社群分享穿搭，簡單的黑色款搭配牛仔褲，加上同色系互相呼應的針織毛帽和圍巾，就把冬日穿搭配搭出時髦的潮流氣息。
韓星朴寶劍日前被捕捉到街拍穿著，則是選擇了全黑的配色，以不同深淺黑色單品混搭出層次：黑色牛仔褲搭配中長度的排扣大衣營造出修身比例，搭配裝飾CELINE經典TRIOMPHE標誌貼飾針織帽及圍巾，搶眼的大logo為低調穿搭注入時髦感。在室內出席活動的時候朴寶劍就換下保暖的配件，以彰顯盛世美顏的黑色高領針織衫配搭棕色雙排扣大衣，展現沈穩內斂的歐巴氣質。
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