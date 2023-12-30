「圓桌騎士」再臨！玫瑰金精雕限量表 奇幻宇宙再開局

冰天雪地裡的場景常成為東西方的故事靈感。高級鐘表品牌，以天寒地凍的冷冽雪景為啟發，結合精雕、大馬士革鈦金屬、Murano玻璃，打造成一方手腕上的奇幻小宇宙，微縮而壯闊。

與超跑、宇宙星辰、科幻前衛風格擁有鮮明連結的Roger Dubuis，最早從2013年發表首只Knights of The Round Table圓桌騎士腕表，歷年來品牌持續推陳出新，運用奇幻視覺與工藝，展開一趟穿梭在中古世紀與未來的時光旅程。新表同樣脫胎自亞瑟王、石中劍與圓桌武士的故事原型，但場景變化為一抹冰封的雪白極地：十二位英雄被召集前往衛護王國，以避免其受到凜冽冰霜的威脅。

Roger Dubuis首先選用大馬士革鈦金屬（Titanium Damascus）形塑表殼，同時為呈現出滿天風雪、平地炸裂的「冰塊」則運用了特殊的Limoges Porcelain「利摩日陶瓷」，塊狀的白色陶瓷具有堅硬質地，而素雅的白色更還原了極地北方的聖潔與無情殘酷；12個圍繞著圓桌與時間原點的金雕騎士則先從草圖、樹脂模型製作、立體掃描一路不同工序，最終以18K玫瑰金打造成為0.6公分高的原形、再進行手工雕刻，最終十二位騎士並圍繞著面盤中央：鏤空的玫瑰金指針——是現代的石中劍、也是時間的引路人，為時光定錨、時分精密運作。