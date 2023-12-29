法國機能時尚品牌K-WAY做到了！讓滑雪裝也能顯瘦、時髦有型
無論你是否準備前往北國滑雪或賞雪，一定都對於外出造型感到困擾，因為時髦有型與禦寒機能，往往是相斥的，不過法國時尚品牌K-WAY卻有解方！專為滑雪、戶外運動設計的全新系列，既輕盈又能保暖，同時還能顯瘦有型，根本是冬日最強服裝單品。
難得出國滑雪想留下美照，卻不想被羽絨外套的臃腫感破壞畫面？K-WAY雪衣除了具備滑雪場上所需專業性與實用度，也可在寒流來襲時作為俐落有型的保暖與防護穿搭。品牌採用輕便且防水機能的三層超細斜紋面料打造，具備防風、透氣性能。系列中的Bozel滑雪外套配置許多功能性設計，例如袖子上置放雪票的口袋，可調節鬆緊度的袖口、兜帽，可拆卸的雪裙，腋下的透氣拉鍊開口。而Chevril滑雪外套是一款性能與美型兼備的高機能單品，採用合身版型，並在腰間配置一條可拆卸腰帶。配備多種功能設計，如袖子上的雪票口袋、防入雪彈性袖口設計，並採用PrimaLoft Eco環保科技保暖層搭配絎縫尼龍襯裡，提供極度溫暖，適合冬季運動穿著。
說到冬日外出活動，高爾夫球發燒友，衣著造型同樣在意保暖機能與流行時尚。經典高球休閒服飾品牌Munsingwear就讓禦寒裝備再進化，推出羽絨、鋪棉、防風三款外套，採用不同科技與材質製成，輕量舒適結合高機能性。其中的兩件式羽絨外套最值得入手，最大亮點為內層多了一件羽絨背心，保暖效果加倍，也能隨意拆卸，買一件能有三種全新穿著體驗。
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