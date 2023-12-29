快訊

日職／巨人啦啦隊人氣「一字馬」驚傳畢業 無緣交流戰來台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2023年度暢銷手機 iPhone 14、15霸榜拿下冠亞軍

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導

今年各手機品牌強勢推出新機百家爭鳴，手機通路商神腦年底統計出2023年暢銷手機排行榜，由蘋果陣營的iPhone 14、15系列稱霸冠亞軍，而三星的Galaxy A14、S23、A54則包辦第3-5名，是大眾購買中階、平價手機的熱門選項。展望明年手機趨勢，神腦表示，隨著AI（人工智慧）浪潮來襲，生成式AI科技將與手機CPU結合，可預見各品牌將推出更先進及便利的全新機種。

整體而言，民眾選擇Android和Apple兩大陣營的占比大約是6比4，而搭資費和空機占比約是9比1。下半年新機陸續上市，更帶動「舊機換新機」的風潮，二手機的銷售和回收，今年皆有顯著成長。

Apple陣營的iPhone 14系列稱霸年度最熱銷手機，占18%之多，其次是第四季甫上市的iPhone 15系列也占15%比例；而Android陣營的銷售No.1非三星莫屬，三星的Galaxy A14、S23、A54，搶下第3-5名，其中A54和A14為中階、平價手機裡銷售最佳的機種；近年受年輕族群喜愛的OPPO也榜上有名，以OPPO A78、RENO 8系列，站上第6-7名；第8~10名則是小米Redmi 10、三星Galaxy A34、vivo Y27。

神腦統計出2023年暢銷手機排行榜，由蘋果陣營的iPhone 14、15系列稱霸冠亞軍。圖／神腦提供
神腦統計出2023年暢銷手機排行榜，由蘋果陣營的iPhone 14、15系列稱霸冠亞軍。圖／神腦提供

值得關注的是，今年因為HTC U23系列的推出，讓HTC成為今年銷售提升最多的黑馬手機品牌，其次是OPPO也成長10%。

為落實永續發展的理念，神腦早在2014年就啟動循環經濟模式，將「二手機回收」納入服務項目，近年更優化回收服務，使得今年神腦二手機銷量較去年成長兩倍，尤其以二手iPhone最為熱賣。針對追求最新潮流手機的消費者，神腦也鼓勵民眾將欲汰換或閒置的舊機拿來回收，並在新機上市後祭出「舊換新加碼優惠」，促使今年二手機回收量成長達50%，舊機換購新機的數量也有所成長。

GALAXY iPhone 14 iPhone 15

延伸閱讀

iPhone組裝版圖大地震…和碩昆山子公司 立訊當家

立訊步步進逼 躍蘋鏈代工二哥

和碩「蘋果光」淡了 得找新舞台

靠iPhone或祕密武器？分析師預期：蘋果2024年拚4兆美元市值

相關新聞

手上的「小夜曲」格拉蘇蒂原創漸變彩色鑽表 浪漫傳情

想紀念一段情誼有很多方式，可以是隨身的珠寶、一張手寫的明信片，也可以是見證時光與記憶的精緻表款。格拉蘇蒂原創（Glash...

2023年度暢銷手機 iPhone 14、15霸榜拿下冠亞軍

今年各手機品牌強勢推出新機百家爭鳴，手機通路商神腦年底統計出2023年暢銷手機排行榜，由蘋果陣營的iPhone 14、1...

藝術薪火相承 勞力士X維也納愛樂 新年音樂會喜迎2024

2023即將來到尾聲，勞力士（ROLEX）宣布將與維也納愛樂樂團（Vienna Philharmonic）合作，一同舉辦...

節能家電補助2024延長再加碼！燦坤號召全民響應住宅節能行動

新年將至，經濟部邁向節能淨零碳排的目標仍在繼續，今年12月份繼瓦斯爐、熱水器節能補助措施預備於元旦上路消息公告後，政府於...

7-ELEVEN「星級饗宴」推「涵碧美饌」全新聯名鮮食！還有「點點心金沙奶皇包」蒸食機門市限定販售

超商聯名鮮食又有新貨到！7-ELEVEN自有鮮食品牌「星級饗宴」推出「涵碧美饌」全新聯名，嚴選在地食材推出多道星級超商料...

家樂福推廣「台東有機蜜露鳳梨釋迦」 首上架冷凍隨手包5分鐘美味重現

家樂福長期推動食物轉型計畫，力挺台灣在地食材，近日宣布再攜手臺東大學一同推廣冬季的美味水果「台東有機蜜露鳳梨釋迦」，為了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。