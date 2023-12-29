2023年度暢銷手機 iPhone 14、15霸榜拿下冠亞軍

今年各手機品牌強勢推出新機百家爭鳴，手機通路商神腦年底統計出2023年暢銷手機排行榜，由蘋果陣營的iPhone 14、15系列稱霸冠亞軍，而三星的Galaxy A14、S23、A54則包辦第3-5名，是大眾購買中階、平價手機的熱門選項。展望明年手機趨勢，神腦表示，隨著AI（人工智慧）浪潮來襲，生成式AI科技將與手機CPU結合，可預見各品牌將推出更先進及便利的全新機種。

整體而言，民眾選擇Android和Apple兩大陣營的占比大約是6比4，而搭資費和空機占比約是9比1。下半年新機陸續上市，更帶動「舊機換新機」的風潮，二手機的銷售和回收，今年皆有顯著成長。

Apple陣營的iPhone 14系列稱霸年度最熱銷手機，占18%之多，其次是第四季甫上市的iPhone 15系列也占15%比例；而Android陣營的銷售No.1非三星莫屬，三星的Galaxy A14、S23、A54，搶下第3-5名，其中A54和A14為中階、平價手機裡銷售最佳的機種；近年受年輕族群喜愛的OPPO也榜上有名，以OPPO A78、RENO 8系列，站上第6-7名；第8~10名則是小米Redmi 10、三星Galaxy A34、vivo Y27。

神腦統計出2023年暢銷手機排行榜，由蘋果陣營的iPhone 14、15系列稱霸冠亞軍。圖／神腦提供

值得關注的是，今年因為HTC U23系列的推出，讓HTC成為今年銷售提升最多的黑馬手機品牌，其次是OPPO也成長10%。

為落實永續發展的理念，神腦早在2014年就啟動循環經濟模式，將「二手機回收」納入服務項目，近年更優化回收服務，使得今年神腦二手機銷量較去年成長兩倍，尤其以二手iPhone最為熱賣。針對追求最新潮流手機的消費者，神腦也鼓勵民眾將欲汰換或閒置的舊機拿來回收，並在新機上市後祭出「舊換新加碼優惠」，促使今年二手機回收量成長達50%，舊機換購新機的數量也有所成長。