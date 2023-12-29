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節能家電補助2024延長再加碼！燦坤號召全民響應住宅節能行動

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
2024政府節能補助再加碼，燦坤限時推指定商品享獨家優惠、原廠好禮。圖／燦坤提供
2024政府節能補助再加碼，燦坤限時推指定商品享獨家優惠、原廠好禮。圖／燦坤提供

新年將至，經濟部邁向節能淨零碳排的目標仍在繼續，今年12月份繼瓦斯爐、熱水器節能補助措施預備於元旦上路消息公告後，政府於今日（12月29日）再宣布「住宅家電汰舊換新節能補助」延長加碼20億， 2024年12月31日前凡選購一級能效冷氣及電冰箱，每台最高可補助3,000元，受理申辦直到經費用罄截止。

經濟部自2023年起推動「住宅家電汰舊換新節能補助」計畫，據受理案件統計已有百萬戶家庭受惠，燦坤作為3C家電領導通路，這一年亦陸續透過不同促銷方案鼓勵民眾盡早進行家電汰舊換新，助力加速老舊耗能家電退場。此外，燦坤針對大型家電配裝服務所推出的「VVIP尊榮級安裝」上線逾一年，獲得超過98%顧客滿意度好評，從環境評估到專業安裝及測試，數十道縝密作業流程將細緻服務落實到安裝細節裡，讓顧客年年使用都安心。

燦坤表示，今年因應住宅家電補助加持，刺激空調及冰箱類商品銷售表現比去年同期明顯成長，尤其空調整體銷售創下近3年新高。除了一級能效空調及電冰箱享節能補助，再加上2,000元退還減徵貨物稅，最高可現省5,000元，累積環保綠點至燦坤購機，還可額外再享週末回饋最高2,000元。

即日起燦坤全館指定冷暖空調、電冰箱全面75折起，即刻入手新空調可享8年免費延長保固及VVIP級尊榮安裝服務，獨家再送免費到府場勘服務，以及原廠好禮等多重送。過年大掃除絕不能忽略還有空調清潔，買變頻分離式空調加購2次現場清洗3,999元，再送免費延長保固至10年。凡購買指定一級節能冰箱滿3.5萬元，燦坤限時獨家贈送精選好禮3選1；日本製冰箱指定單品限時贈送市值5,680元的OZEN智能折疊清洗機，再享5年免費延長保固。

住宅燃氣器具補助自明年元旦起實施，為期4個月，有意申請補助的民眾，一級能效強制排氣式燃氣熱水器享3,000元補助，一級能效瓦斯爐及自然排氣式燃氣熱水器享2,000元補助。燦坤線上購物為消費者精選多款一、二級能效熱水器、瓦斯爐商品，即日起全站享9折起優惠，登記加碼送10%購物金，搭配政府補助最高3,000元，回饋最高達30%，於過年前購買指定機種還可再領最高千元折價券。

●附註：詳細活動內容與優惠依燦坤公告之相關活動辦法為準。

即日起到燦坤買新空調可享8年免費延長保固及VVIP級尊榮安裝服務，獨家再送免費到府場勘服務，以及原廠好禮等多重送。圖／燦坤提供
即日起到燦坤買新空調可享8年免費延長保固及VVIP級尊榮安裝服務，獨家再送免費到府場勘服務，以及原廠好禮等多重送。圖／燦坤提供
即日起燦坤購買指定一級節能冰箱滿3.5萬元，限時獨家贈送精選好禮3選1；日本製冰箱指定單品限時贈送OZEN智能折疊清洗機，再享5年免費延長保固。圖／燦坤提供
即日起燦坤購買指定一級節能冰箱滿3.5萬元，限時獨家贈送精選好禮3選1；日本製冰箱指定單品限時贈送OZEN智能折疊清洗機，再享5年免費延長保固。圖／燦坤提供

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