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孫芸芸、劉以豪混搭LV Diamonds 把monogram變閃亮珠寶

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
劉以豪與孫芸芸配戴LV Diamonds鑽石系列珠寶。圖／路易威登提供
劉以豪與孫芸芸配戴LV Diamonds鑽石系列珠寶。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）於今年十月推出LV Diamonds鑽石系列，以LV Monogram Star 星形切割鑽石系列創作中最燦爛的主角，透過鑽石的光芒紀念生命中難以忘懷的時刻。台灣第一名媛孫芸芸與時尚男星劉以豪，分別以各自的獨特穿搭風格，玩味疊戴全新LV Diamonds鑽石系列，演繹品牌最具代表性的圖騰最為雋永的無盡魅力。

孫芸芸配戴LV Diamonds鑽石系列珠寶。圖／路易威登提供
孫芸芸配戴LV Diamonds鑽石系列珠寶。圖／路易威登提供
劉以豪配戴LV Diamonds鑽石系列珠寶。圖／路易威登提供
劉以豪配戴LV Diamonds鑽石系列珠寶。圖／路易威登提供

雋永又大膽的經典Monogram花朵圖案，是路易威登品牌的標誌，以各種姿態無所不在。而LV Monogram Star星形切割鑽石珠寶，則是透過創新傳統得珠寶切割技術，透過工匠精湛的技藝，創作出來的，共53個尖頭切面引入明亮流暢的光線，讓人一看便知是喬治路易威登（Georges-Louis Vuitton）於1896年創作的星形Monogram花朵圖案。

孫芸芸配戴LV Diamonds鑽石系列珠寶。圖／路易威登提供
孫芸芸配戴LV Diamonds鑽石系列珠寶。圖／路易威登提供
孫芸芸配戴LV Diamonds鑽石系列珠寶。圖／路易威登提供
孫芸芸配戴LV Diamonds鑽石系列珠寶。圖／路易威登提供

在當今路易威登腕表和珠寶藝術總監FrancescaAmfitheatrof的創意發想下，今年全新推出的LV Diamonds鑽石系列的就以LV Monogram Star星形切割及明亮式切割的鑽石打造 設計低調而大膽的中性款戒指、耳環和吊墜，多款線條流暢的鉑金、玫瑰金和半密鑲鑽石的V形戒指，重現裝飾藝術的幾何美學風格，閃亮的格紋讓人則呼應品牌經典的Damier帆布圖案，適宜日常配戴的新款LV Diamonds系列吊墜和耳環，則以明亮式切割鑽石搭配密鑲鑽石組成的Monogram花朵圖案，綻放出多目的獨特光彩。

劉以豪配戴LV Diamonds鑽石系列珠寶。圖／路易威登提供
劉以豪配戴LV Diamonds鑽石系列珠寶。圖／路易威登提供
劉以豪配戴LV Diamonds鑽石系列珠寶。圖／路易威登提供
劉以豪配戴LV Diamonds鑽石系列珠寶。圖／路易威登提供
DAMIER 18K金鑽石戒指，15萬4,000元。圖／路易威登提供
DAMIER 18K金鑽石戒指，15萬4,000元。圖／路易威登提供
LV DIAMONDS DOUBLE 18K金圓形明亮式切割鑽石項鍊，16萬7,000元。圖／路易威登提供
LV DIAMONDS DOUBLE 18K金圓形明亮式切割鑽石項鍊，16萬7,000元。圖／路易威登提供
LV DIAMONDS PAVÉ V 18K金密鑲鑽石戒指，13萬2,000元。圖／路易威登提供
LV DIAMONDS PAVÉ V 18K金密鑲鑽石戒指，13萬2,000元。圖／路易威登提供
LV DIAMONDS 18K金星形切割鑽石項鍊，12萬7,000元。圖／路易威登提供
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LV DIAMONDS PAVÉ V Pt950鉑金密鑲鑽石戒指，14萬6,000元。圖／路易威登提供
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LV DIAMONDS 4 毫米18K金婚戒，53,500元。圖／路易威登提供
LV DIAMONDS 4 毫米18K金婚戒，53,500元。圖／路易威登提供
LV DIAMONDS 4毫米Pt950鉑金婚戒，86,000元。圖／路易威登提供
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DAMIER 18K金鑽石戒指，16萬3,000元。圖／路易威登提供
DAMIER 18K金鑽石戒指，16萬3,000元。圖／路易威登提供
LV DIAMONDS DOUBLE 18K金圓形明亮式切割鑽石耳環，73萬元。圖／路易威登提供
LV DIAMONDS DOUBLE 18K金圓形明亮式切割鑽石耳環，73萬元。圖／路易威登提供
LV DIAMONDS V 18K金鑽石戒指，62,000元。圖／路易威登提供
LV DIAMONDS V 18K金鑽石戒指，62,000元。圖／路易威登提供
LV DIAMONDS 18K金星形切割鑽石耳環，87萬5,000元。圖／路易威登提供
LV DIAMONDS 18K金星形切割鑽石耳環，87萬5,000元。圖／路易威登提供
孫芸芸配戴LV Diamonds鑽石系列珠寶。圖／路易威登提供
孫芸芸配戴LV Diamonds鑽石系列珠寶。圖／路易威登提供
孫芸芸配戴LV Diamonds鑽石系列珠寶。圖／路易威登提供
孫芸芸配戴LV Diamonds鑽石系列珠寶。圖／路易威登提供
劉以豪配戴LV Diamonds鑽石系列珠寶。圖／路易威登提供
劉以豪配戴LV Diamonds鑽石系列珠寶。圖／路易威登提供

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