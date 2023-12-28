孫芸芸、劉以豪混搭LV Diamonds 把monogram變閃亮珠寶

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）於今年十月推出LV Diamonds鑽石系列，以LV Monogram Star 星形切割鑽石系列創作中最燦爛的主角，透過鑽石的光芒紀念生命中難以忘懷的時刻。台灣第一名媛孫芸芸與時尚男星劉以豪，分別以各自的獨特穿搭風格，玩味疊戴全新LV Diamonds鑽石系列，演繹品牌最具代表性的圖騰最為雋永的無盡魅力。

孫芸芸配戴LV Diamonds鑽石系列珠寶。圖／路易威登提供 劉以豪配戴LV Diamonds鑽石系列珠寶。圖／路易威登提供

雋永又大膽的經典Monogram花朵圖案，是路易威登品牌的標誌，以各種姿態無所不在。而LV Monogram Star星形切割鑽石珠寶，則是透過創新傳統得珠寶切割技術，透過工匠精湛的技藝，創作出來的，共53個尖頭切面引入明亮流暢的光線，讓人一看便知是喬治路易威登（Georges-Louis Vuitton）於1896年創作的星形Monogram花朵圖案。

孫芸芸配戴LV Diamonds鑽石系列珠寶。圖／路易威登提供 孫芸芸配戴LV Diamonds鑽石系列珠寶。圖／路易威登提供