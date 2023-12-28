聽新聞
test
0:00 / 0:00
孫芸芸、劉以豪混搭LV Diamonds 把monogram變閃亮珠寶
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）於今年十月推出LV Diamonds鑽石系列，以LV Monogram Star 星形切割鑽石系列創作中最燦爛的主角，透過鑽石的光芒紀念生命中難以忘懷的時刻。台灣第一名媛孫芸芸與時尚男星劉以豪，分別以各自的獨特穿搭風格，玩味疊戴全新LV Diamonds鑽石系列，演繹品牌最具代表性的圖騰最為雋永的無盡魅力。
雋永又大膽的經典Monogram花朵圖案，是路易威登品牌的標誌，以各種姿態無所不在。而LV Monogram Star星形切割鑽石珠寶，則是透過創新傳統得珠寶切割技術，透過工匠精湛的技藝，創作出來的，共53個尖頭切面引入明亮流暢的光線，讓人一看便知是喬治路易威登（Georges-Louis Vuitton）於1896年創作的星形Monogram花朵圖案。
在當今路易威登腕表和珠寶藝術總監FrancescaAmfitheatrof的創意發想下，今年全新推出的LV Diamonds鑽石系列的就以LV Monogram Star星形切割及明亮式切割的鑽石打造 設計低調而大膽的中性款戒指、耳環和吊墜，多款線條流暢的鉑金、玫瑰金和半密鑲鑽石的V形戒指，重現裝飾藝術的幾何美學風格，閃亮的格紋讓人則呼應品牌經典的Damier帆布圖案，適宜日常配戴的新款LV Diamonds系列吊墜和耳環，則以明亮式切割鑽石搭配密鑲鑽石組成的Monogram花朵圖案，綻放出多目的獨特光彩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言