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購物也能不製造垃圾！3間「零廢棄」台灣文創品牌用天然、環保對抗污染

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
圖片來源／FB 卓也藍染、Story Wear
圖片來源／FB 卓也藍染、Story Wear

根據環保署統計，台灣2019年產生高達900萬噸的廢棄物，為歷年最高，許多品牌也開始思考，如何在不傷害土地的前提下經營，台灣就有3個在地品牌，以天然材料為基礎、以「零廢棄」為宗旨，不製造垃圾，希望在提供消費者高品質的商品之餘，能夠為環境盡一份力。

卓也藍染－從育苗到製作！用天然染料對抗化工（網路聲量：947筆）

位在苗栗的卓也藍染，以「土地友善」為理念，栽種高品質的藍草，將其製作藍靛染料，創辦人鄭美淑用心投入育苗、萃取製作藍靛、染布、設計商品等每一個流程，雖然製作耗時，但在過程中沒有對地球造成任何的污染及破壞，為了讓這個傳統工藝能夠永續經營，鄭美淑更研發出天然藍染專用的連續性染整機。

image source：FB／卓也藍染

除了提供衣服、圍巾、包款等各種藍染製品，卓也藍染也提供各種DIY體驗活動，讓消費者能夠近距離接觸天然染材與傳統技法，雖然品質反映在價格上，但卓也藍染用天然對抗化工，創造一個不傷害土地的「台灣藍」。

image source：FB/卓也藍染

❦ 卓也藍染店家資訊：

官方網站：卓也小屋

粉絲專頁：卓也藍染 Indigo Dyeing House

元泰竹藝社－解決塑膠製品污染！製作全台首隻竹牙刷（網路聲量：750筆） 

在南投竹山深耕30年的元泰竹藝社，早期以代工竹筷等竹製品為主，近期由代工轉型開發，以台灣每年生產1億支塑膠牙刷為靈感，利用不傷害環境的竹子製成全台第一隻竹牙刷，以「零廢棄」為原則，期望能夠解決大量生產塑膠製品的污染。

image source：FB／元泰竹藝社

用竹牙刷打開市場及知名度，元太竹藝社陸續開發竹杯、竹碗、竹吸管，竹耳扒等竹子製的生活用品，元泰現在第一名的暢銷產品「凹豆杯」還與哥吉拉聯名，讓你跟上潮流又不傷害土地！

image source：FB／元泰竹藝社

❦ 元泰竹藝社店家資訊：

官方網站：元泰竹藝社

粉絲專頁：元泰竹藝社

Story Wear－為舊衣注入新生命！回收衣物、廢棄布為製作材料（網路聲量：2,728筆） 

意識到時尚產業帶給環境的傷害，時尚品牌Story Wear以「零廢棄」、「不製造垃圾」為宗旨，所有材料來自回收衣物、民眾捐贈，以及紡織廠廢棄布料製，更為腦麻兒家庭及二度就業婦女創作工作機會。Story Wear的商品也堅持單一尺寸，主張讓消費者不因時間與身形改變丟棄衣服。

image source：FB／Story Wear

Story Wear也推出讓顧客把捨不得丟掉，但已經穿不下的衣服，客製成全新「故事衣」，讓舊衣服重獲新生，將回憶轉化成實體，繼續陪伴消費者。前台北市長柯文哲就曾穿著Story Wear的衣服出席台北時裝週，衣服的材料正是用他本人的舊襯衫搭配廢棄丹寧布料所製成。

image source：FB／柯文哲

❦ Story Wear店家資訊：

官方網站：Story Wear

粉絲專頁：Story Wear


分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年01月01日至2023年12月15日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『卓也藍染』、『元泰竹藝社』、『Story Wear』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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