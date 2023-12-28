25分鐘藥殘留現形 農藥所開發檢驗技術可用於石斑魚

去年6月中，中國大陸稱台灣兩石斑魚養殖場被檢出禁藥隱性孔雀石綠及隱性結晶紫，因此暫停輸出，未來自主管理藥檢有解；農業部農業藥物試驗所開發動物用藥質譜快篩技術，把原本7到14天的檢驗結果，縮短為20至25分鐘；不僅可以運用在動物產品，還有水產品上，未來，漁民可在魚塭自主檢驗，搭配後續的行政配套管理，將把藥物殘留風險降到最低，預計一到兩個月內，由衛福部公告檢驗方法後，供產業運用。

農業部農藥所藥殘管制組副研究員林韶凱表示，這技術「123+47」是動物用藥的品項，像是β-內醯胺類抗生素、孔雀綠、結晶紫及其代謝物、四環黴素類抗生素、抗生素及其代謝物、氯黴素類抗生素等等；過去遇到畜禽產品、水產品的動物用藥品殘留，要完整把這些可能的藥物都檢驗完畢，需要用17種流程檢驗，時程要7到14天，等於產品都已經上市了，才發現有藥物殘留；實驗室一天也只能檢驗10到20件。

林韶凱表示，新的技術，是將檢驗方法整合，平均20到25分鐘就可以完成檢驗，技術可以用在源頭管理，比如魚塭，可以和漁民合作，自主檢驗，若驗出有藥物殘留，可以延長出貨，將風險降到最低。

他表示，和傳統方式相比，若以農藥為例，準確率達99%；動物用藥部分，因為是新技術，目前比對和傳統檢驗結果是一致的；現階段正等待食藥署公告檢驗方法，由專案會議審查，預計未來一兩個月間可以有結果；希望看產業有甚麼需求，就跟他合作來做設計，最主要是如何搭配後續管理。

農藥所表示，用這2類動物用藥快速萃取套件，每批次處理20件樣品，每件樣品平均出具檢驗報告時間僅需20至25分鐘，且可同時檢驗123種多重動物用藥以及47種極性動物用藥，人力成本減少85%、檢驗效率與檢驗量能皆可提升36倍，溶劑及耗材使用量減少85%，兼具環保特性。