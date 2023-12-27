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蕨餅也有手搖「Torori天使蕨餅」台灣首店進駐忠孝SOGO

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
日本「Torori天使蕨餅」在台展店，將把日本經典和菓子「蕨餅」以及在SNS上受歡迎的手搖飲料「蕨餅手搖」同步引進台灣，台灣首店將於元旦在台北SOGO忠孝館B1開幕。圖／SOGO提供
日本「Torori天使蕨餅」在台展店，將把日本經典和菓子「蕨餅」以及在SNS上受歡迎的手搖飲料「蕨餅手搖」同步引進台灣，台灣首店將於元旦在台北SOGO忠孝館B1開幕。圖／SOGO提供

築間餐飲集團與日本連鎖甜點專賣「Torori天使蕨餅」，將把日本經典和菓子「蕨餅」以及在SNS上受歡迎的手搖飲料「蕨餅手搖」同步引進台灣，台灣首店將於元旦1月1日在台北SOGO忠孝館B1開幕。

以蕨餅為招牌商品的日式甜點專營店「Torori天使蕨餅」，品牌成立於2020年，不到3年時間日本已開出近100家門市，北至北海道地方，南至九州地方都可以看的到。除了有日式傳統甜點蕨餅美味之外，更研發出多款結合了傳統與創新日本人氣甜點，像是「蕨餅蒙布朗」、「奶油蕨餅」及SNS上最受歡迎日銷200杯的「蕨餅手搖」，都將透過海外展店同步帶到台灣。

蕨餅在日本已經超過1千年的歷史，儘管有悠久的歷史，但Torori天使蕨餅從一位女子高中生的兼職工作中得到靈感，開發出一種新型態的飲用蕨餅產品「蕨餅手搖」，讓千年的蕨餅文化以創新形式呈現，品牌期盼像台灣「珍珠奶茶」手搖飲旋風一樣。在全球掀起另一波日式甜點風潮。Torori天使蕨餅抹茶、柚子每四入售價140元、芝麻四入售價130元；Torori手搖蕨餅飲料可可售價140元；手搖蕨餅飲料草莓、紫薯、葡萄冰沙各售價150元。

另外，同樣來自日本的「The MAPLE MANIA楓糖男孩」即日起至明年2月15日將首度快閃SOGO復興館，將品牌最受歡迎品項「楓糖奶油夾心餅乾」及「楓糖費南雪」組合，推出18入及28入2款禮盒，也正好滿足新年送禮需求。

「The MAPLE MANIA楓糖男孩」即日起至2月15日將首度快閃SOGO復興館。圖／SOGO提供
「The MAPLE MANIA楓糖男孩」即日起至2月15日將首度快閃SOGO復興館。圖／SOGO提供

日本 人氣甜點 售價

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