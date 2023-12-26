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去年狂銷萬餘條「麻將蛋糕」回歸！85℃推11款春節禮盒
龍年報到，85℃今年推出11款春節禮盒，羅列法、中、日、台各種風味，以每盒250元起的平價美味搶攻市場。除了開放全台門市預購，指定款禮盒享85折，還能透過85 APP線上購買、轉贈親友跨店領取。禮盒於2024年1/8起開賣，預計將可售出4萬盒。
今年11款年節禮盒，外盒包裝對比色鮮明，其中，去年熱銷一萬一千多條、被網友稱為「麻將禮盒」的「GOLDEN一路發長條蛋糕」，今年再度回歸，綿密的北海道牛奶蛋糕烙印喜氣的「一六八和發發發」麻將圖案，也增添新年喜氣。另有門市熱賣單品焦糖奶油夾心、帕瑪森兩款餅乾與其他酥餅、年糖集結的「「甜蜜歡聚-綜合禮盒」，可一次收羅多款甜蜜滋味。
今年也新推三款長輩最愛的堅果塔，包括夏威夷豆塔、杏仁南瓜子塔、綜合堅果塔，納入設計走日式風格的「甜蜜金饗-綜合禮盒」。另有經典款的咖啡蛋捲禮盒、鳳凰酥與鳳梨酥禮盒，年節必備的夏威夷海鹽牛奶糖、特濃牛軋糖等。
最特別的還有「58度馬祖高粱酒-龍年紀念酒」、「53度馬祖高粱酒-龍年紀念酒」，前者為瓷瓶裝，加上龍年生肖更受歡迎，採限量制，民眾下手要快。
85℃行銷公關部副總鐘靜如表示，1/8起到2/24日至85℃全台門市，預購3款指定禮盒即享85折之外，今年還有「禮上加禮」，包括購買禮盒即加送紅包袋，以及單筆滿10盒以上，再送85℃特製悠遊卡(數量有限、送完為止)。
除了門市購買，1/8起到2/4日期間，民眾還可以使用85APP禮盒跨店轉贈，只要在手機下單支付，不受地域限制，直接線上轉贈親友，收禮者可選擇附近門市預約取貨。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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