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品味怎麼玩？LV頂級滑雪勝地旅遊書 網路版可免費下載
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）以旅行箱起家，自1998年以來持續推出City Guide城市指南系列，精美的旅遊書列出各項實用資訊與激發旅遊靈感的內容，透過獨特視角介紹世界上最美麗的旅遊勝地，如今已經成為講究旅行者出行時不可錯過的最佳良伴。
歲末年終之際，路易威登的城市指南全新推出以滑雪勝地為主題的冬季度假勝地專屬盒裝套書，介紹每個度假勝地在滑雪之外不容錯過的亮點：庫爾舍維勒（Courchevel）、科爾蒂納丹佩佐（Cortina d'Ampezzo）、亞斯本（Aspen）、格施塔德（Gstaad）、聖莫里茨（St. Moritz），還有首次推出的基茨比厄爾（Kitzbühel）和克萊恩蒙塔納（Crans-Montana）。
此系列旅遊指南特邀插圖畫家湯姆豪格馬特（Tom Haugomat）、 莎拉馬澤蒂（Sarah Mazzetti）、約亨格納（Jochen Gerner）、賽門貝利（Simon Bailly）、麗莎穆謝（Lisa Mouchet）、賈科莫南尼（Giacomo Nanni）和範妮布朗(Fanny Blanc)，從他們獨特的審美視角與自身感受描繪出這些滑雪勝地的景色， 展現出一個代表性目的地的特色，帶來難忘的旅行體驗。
充滿個人的旅遊觀點的系列旅遊指南，列舉精選的宏偉宮殿、迷人旅館、一流餐廳、當地小酒館、熱門市場、熟食店、骨董商、設計師商店、博物館、服裝精品店、名勝古蹟景，必訪景點與私人秘境。 除了盒裝套書，路易威登城市指南亦推出網路版，應用程式支援iPhone和iPad，除了涵蓋了目錄中的所有城市，更定期更新上千種設施項目，並且提供鮮為人知的景點、城市發現、文化議程、作者觀點和照片集等獨家內容，可在App Store免費下載。
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