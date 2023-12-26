長榮航空新年新菜單 台灣手搖飲也登機

迎新年推機上新菜單，長榮航空表示，明年元旦起，與世界麵包烘焙冠軍王鵬傑首推「限定冠軍荔香草莓麵包」，並引進長榮空廚於「2023 台北國際牛肉麵節」獲選最牛嚴選 「星空傳說-牛三寶麵」。此外，亦將台灣手搖飲品帶給台北出發的長程皇璽桂冠艙旅客， 全新「百香晶椰鮮果茶」登場，並由米其林等名廚設計新一季菜單。

長榮航空表示，長榮空廚榮獲「2023台北國際牛肉麵節」最牛嚴選Top10 牛肉麵的「星空傳說牛三寶麵」，帶給搭乘台北直飛歐洲航線的皇璽桂冠艙旅客，精心挑選軟嫩多汁的牛腱心、入口即化的牛筋和彈牙爽脆的牛肚，結合牛大骨及獨門辛香料細火熬製數日的秘製紅燒湯頭，味道濃郁甘甜，搭配台式經典風味小菜-香滷豆包、鵪鶉皮蛋豆腐、台式泡菜及梅漬番茄。

長榮航空表示，世界烘焙冠軍王鵬傑經典作品「冠軍荔香草莓」於2018 年世界麵包烘焙大師賽中，獲得評鑑最高分，並於2019年MondeSelection國際品質評鑑組織奪得金牌獎。並為長榮航空特製「長榮航空限定冠軍荔香草莓麵包」，以符合機上餐點尺寸及食安要求，明年1月1日起，將於台北出發長程直飛航線皇璽桂冠艙上線。

此外，也邀請王鵬傑一同監製台北出發全航線皇璽桂冠艙/桂冠艙/商務艙數款機上麵包，包含高纖雜糧麵包、法式長棍麵包、番茄佛卡夏、洋蔥巧巴達以及伯爵柳橙茶香麵包。

長榮航空表示，連續4年獲得米其林推薦與入選餐廳的与玥樓頂級粵菜行政總主廚許文光為台北出發的洛杉磯(BR12)、舊金山(BR18)、紐約、多倫多、芝加哥皇璽桂冠艙旅客設計尊榮套餐盛宴。開胃美饌「南瓜圓手凍 陳酒鮑魚 烏魚子蛋皮卷」，南瓜與豬腳凍以油醋莓果醬提味，紹興酒香氣點綴出鮑魚的鮮嫩口感，使用蛋皮將烏魚子、紅白蘿蔔與蒜苗細心捲出絕美搭配，湯品「蟲草花菜膽燉花膠」以珍貴的蟲草花及花膠入湯，添加菜膽燉煮更添鮮味。主菜「薑蔥白靈菇燴龍蝦」，選用上等龍蝦結合白靈菇醬汁；蔬食「金湯瑤柱碧綠瓜環」將蘿蔔鑲入甘甜瑤柱置於菠菜上，四周淋上南瓜熬製的高湯；主食「蟹肉鮑汁燴飯」特調醬汁燴入高檔蟹肉，最後搭配粵式傳統甜點「銀耳紅棗蓮子湯」組成視覺與味蕾兼具的豪華粵式饗宴。

長榮航空表示，與來自京都連續蟬聯13年米其林三星殊榮的餐廳主廚中村 元計攜手合作，月月推出新的主菜，分別為1月「鮭魚柚庵杉板燒 蝦丸」，2月「鱸魚道明寺揚雲餡煮 豆腐飛龍頭」， 3月「鯖魚味噌煮 小松菜 半月蘿蔔」邀請搭乘台北飛往大阪、東京(BR198)、巴黎、慕尼黑、舊金山(BR28)的皇璽桂冠艙/桂冠艙旅客，在機上同享來自米其林三星的京都傳統美味。

中餐廚界教父黃清標重新詮釋正宗譚府料理，獻上主菜「譚府貴妃牛腩拌芝麻麵」，精選豐潤牛腩加入特製調料經長時間燜煮至軟嫩，配上風味獨特、香Q有勁的在地食材芝麻麵條，搭配湯品「譚府竹笙金華鮑湯」，以金華火腿及干貝為基底，加入燉煮4小時以上的軟嫩鮑魚與鮮脆竹笙慢火細燉出的奢華雞湯，提供給台北飛往洛杉磯(BR06)、舊金山(BR08)及新加坡(BR215)皇璽桂冠艙旅客。