法鼓山春聯「人間有幸福」 全聯、大潤發限量發送

2024年法鼓山「人間有幸福」春聯，將與社會大眾廣結好緣迎新春。法鼓山表示，海內外各分寺院道場即起開放索取。29日起，在全台全聯福利中心及大潤發門市限量發送，方便民眾可就近免費取得春聯。

法鼓山方丈和尚果暉法師溫馨祝福民眾，願人人安身安心，生活時時都平安；從自己做起，我和人和，人間處處有幸福。方丈和尚並勸請大家都能發起「人間有幸福」的心念，共同祈願世界和平、社會和諧、家庭和樂、人心良善。