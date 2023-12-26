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法鼓山春聯「人間有幸福」 全聯、大潤發限量發送

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
2024年法鼓山「人間有幸福」春聯，29日起在全台全聯福利中心及大潤發門市限量發送，方便民眾可就近免費取得春聯。春聯左下角有QR Code，可透過手機掃描，了解春聯主題、設計巧思及意涵。圖／法鼓山提供
2024年法鼓山「人間有幸福」春聯，29日起在全台全聯福利中心及大潤發門市限量發送，方便民眾可就近免費取得春聯。春聯左下角有QR Code，可透過手機掃描，了解春聯主題、設計巧思及意涵。圖／法鼓山提供

2024年法鼓山「人間有幸福」春聯，將與社會大眾廣結好緣迎新春。法鼓山表示，海內外各分寺院道場即起開放索取。29日起，在全台全聯福利中心及大潤發門市限量發送，方便民眾可就近免費取得春聯。

法鼓山方丈和尚果暉法師溫馨祝福民眾，願人人安身安心，生活時時都平安；從自己做起，我和人和，人間處處有幸福。方丈和尚並勸請大家都能發起「人間有幸福」的心念，共同祈願世界和平、社會和諧、家庭和樂、人心良善。

法鼓山表示，秉持「心靈環保」的理念，春聯仍維持以往採較為環保的工序，保存紙張典雅、簡樸的本色與視覺觸感。春聯左下角有QR Code，可透過手機掃描，瞭解春聯主題、設計巧思及意涵。歡迎分享「人間有幸福」的祝福給身邊的親朋好友，一同邁向幸福的2024年。

2024年法鼓山「人間有幸福」春聯，將與社會大眾廣結好緣迎新春。法鼓山表示，海內外各分寺院道場即起開放索取。29日起，在全台全聯福利中心及大潤發門市限量發送，方便民眾可就近免費取得春聯。圖／法鼓山提供
2024年法鼓山「人間有幸福」春聯，將與社會大眾廣結好緣迎新春。法鼓山表示，海內外各分寺院道場即起開放索取。29日起，在全台全聯福利中心及大潤發門市限量發送，方便民眾可就近免費取得春聯。圖／法鼓山提供

春聯 和尚 全聯 大潤發

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