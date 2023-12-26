大人系咖啡再+1 美廉社推「威士忌拿鐵」限量1萬組限時開賣

繼7-ELEVEN、全家便利商店瞄準冬季「大人系飲品」市場，陸續推出威士忌調和咖啡、茶飲的新組合之後，美廉社Simple Mart Café也宣布跟進，攜手暢銷超過70國的英國格蘭史卡倫威士忌推出「金色威醺 濃萃拿鐵」聯名款咖啡，大杯組合價99元，12月29日至2024年1月23日限時推出，全台限量1萬組，購買拿鐵隨附整瓶40ml的英格蘭史卡倫威士忌，偏好輕奢口感的可加入30ml，遵循傳統蘇格蘭3年橡木桶熟成作法，口感滑順，尾韻微甜，威士忌渾厚的蘊氣與奶香相疊，完美融合，美酒加咖啡，碰撞新風味。自備環保杯還能享折抵5元優惠，消費者購買需出示證件，年滿18歲方可購買。

除了推出大人系拿鐵，許多內行消費者口耳相傳「很會挑酒」的美廉社，自12月28日至2024年2月20日同步推出「巷口酒窖」烈酒季三重優惠活動，指定烈酒款2瓶享9折；單筆滿499元以上，享超值加價購，英國雷伯5號蘇格蘭威士忌200ml優惠價69元，或法國波力卡夫伏特加200ml優惠價59元；單筆滿800元以上，再贈美國騎警隊本威士忌199元優惠券。

看準年末聚會商機，美廉社烈酒季商品推出包含威士忌、清酒、大吟釀等嚴選28支烈酒，多來自英、法、日、韓等國，最低239元起，平均單價落在350元左右，年節送禮、自己喝都別錯過此次優惠檔期。

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