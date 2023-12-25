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同步紐約最新GAP大店進駐台中 各式保暖單品一站購足

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
美式休閒服裝品牌Gap在近期以最新店型進駐台中LaLaport購物中心，佔地達242坪展現氣勢。圖／Gap提供
美式休閒服裝品牌Gap在近期以最新店型進駐台中LaLaport購物中心，佔地達242坪展現氣勢。圖／Gap提供

台中LaLaport購物中心已成中部地區消費者假日休閒去處，看準其市場潛力，美式休閒服裝品牌Gap也在近期以最新店型進駐，佔地達242坪展現氣勢。另外，Gap還推出嶄新面貌的三大系列、各式保暖單品，讓人從跨年到農曆新年穿搭都能一站購足。

Gap台中LaLaport店的裝潢則採用紐約時代廣場最新設計，整體運用白色金屬、水洗樺木為主材，並以明亮的白色為主色調，呈現摩登與簡約風格。同時Gap冬季的全新系列包含復古休閒、上班族最愛的質感簡約、具備輕戶外風格的城市機能，皆在全新大店完整呈現。另外因應寒流低溫的天氣變化，Gap還準備一系列保暖服飾，包含舖棉飛行夾克、棒球外套、羽絨外套、羊毛外套、仿羊羔絨等多種材質單品，加上撞色、格紋與多口袋設計等元素，掌握休閒與流行風格穿搭亮點，滿足全家大小購物選擇。

一直深受消費者追捧的UNIQLO X Marimekko聯名系列，也即將在2024年1月1日上市最新款設計。圖／UNIQLO提供
一直深受消費者追捧的UNIQLO X Marimekko聯名系列，也即將在2024年1月1日上市最新款設計。圖／UNIQLO提供

而一直深受消費者追捧的UNIQLO X Marimekko聯名系列，也即將在2024年1月1日上市最新款設計。這一次，Marimekko取材北歐自然與野生動物風情為靈感的4款印花設計，結合UNIQLO經典保暖刷毛與HEATTECH系列，選用霧面灰、金、黑及粉紅色刻劃稜角有別的石頭、灰林鴞眼睛、波浪與輕盈童趣的雲朵等意象。除了系列女裝之外，UNIQLO熱銷弧形迷你肩背包也換上印花新裝，以Kivet（石頭）展現低調印花配色，適合點綴冬季沉穩穿搭。

Gap在台中LaLaport購物中心門市推出嶄新面貌的三大系列、各式保暖單品，讓人從跨年到農曆新年穿搭都能一站購足。圖／Gap提供
Gap在台中LaLaport購物中心門市推出嶄新面貌的三大系列、各式保暖單品，讓人從跨年到農曆新年穿搭都能一站購足。圖／Gap提供

UNIQLO X Marimekko聯名系列HEATTECH高領T恤，590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO X Marimekko聯名系列HEATTECH高領T恤，590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO X Marimekko聯名系列刷毛外套，790元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO X Marimekko聯名系列刷毛外套，790元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO X Marimekko聯名系列刷毛裙，990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO X Marimekko聯名系列刷毛裙，990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO X Marimekko聯名系列弧形迷你肩背包，390元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO X Marimekko聯名系列弧形迷你肩背包，390元。圖／UNIQLO提供

Gap 保暖 UNIQLO

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