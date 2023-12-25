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氣溫直降、穿搭沒靈感？這3招學起來讓人保暖又有型！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
adidas Originals的全新WINTER系列，無論外套、服裝乃至鞋履，豐富多元的單品一次滿足不同穿搭風格的各種需求，兼具吸睛造型的同時又能保暖。圖／adidas Originals提供
adidas Originals的全新WINTER系列，無論外套、服裝乃至鞋履，豐富多元的單品一次滿足不同穿搭風格的各種需求，兼具吸睛造型的同時又能保暖。圖／adidas Originals提供

氣溫「直直落」只想穿得暖、不知道該如何搭配禦寒服裝adidas Originals適時推出全新WINTER系列，無論外套、服裝乃至鞋履，豐富多元的單品一次滿足不同穿搭風格的各種需求，兼具吸睛造型的同時又能保暖。

每季幾乎都有的復古風潮，在WINTER系列中也得以找到對應單品，像是印有塗鴉品牌字樣的圓領衫，以鮮亮的藍、綠、褐色等搭配菱格紋打造滿滿學院風情的針織毛衣與背心、延長頸部與身形線條的高領短版毛衣，都是必入手單品。回應冬季流行關鍵字「美拉德」色系，adidas Originals則推出混色針織外套、毛衣、低調的駝色撞色羽絨外套，以及奶油色點綴紅色三葉草的連帽上衣，沉穩又高級配色，帶來全新搭靈感。另外，從拼接防風外套、增加層次感的塗鴉長袖上衣、圖章毛絨背心到附腰帶設計的工裝長褲，都是延續野營工裝的熱潮。鞋款部分，潮流人士愛戴的ADIMATIC鞋款也推出大地新色，與鞋身加寬的三條線成為冬日溫暖質感穿搭選擇。

為迎接2024年來臨，跨年趴穿搭需求，FILA則和台牌DA VILLAGE合作，採經典紅、白、藍配色搭配雙品牌Logo，設計出多款潮流單品。圖／FILA提供
為迎接2024年來臨，跨年趴穿搭需求，FILA則和台牌DA VILLAGE合作，採經典紅、白、藍配色搭配雙品牌Logo，設計出多款潮流單品。圖／FILA提供

為迎接2024年來臨，跨年趴穿搭需求，FILA則和台牌DA VILLAGE合作，採經典紅、白、藍配色搭配雙品牌Logo，設計出多款潮流單品。包括經典雙面背心球衣、Oversized連帽上衣，以及90年代色彩的復古潮流運動風衣套裝等。其中受矚目的還有FILA Grant Hill 3籃球鞋，以黑、白色系搭配金色流線設計復刻當代傳奇。

FILA Grant Hill 3籃球鞋，3,980元。圖／FILA提供
FILA Grant Hill 3籃球鞋，3,980元。圖／FILA提供

adidas Originals ADIMATIC鞋款也推出大地新色，與鞋身加寬的三條線成為冬日溫暖質感穿搭選擇。圖／adidas Originals提供
adidas Originals ADIMATIC鞋款也推出大地新色，與鞋身加寬的三條線成為冬日溫暖質感穿搭選擇。圖／adidas Originals提供

每季幾乎都有的復古風潮，在WINTER系列中也得以找到對應單品，像是高領短版毛衣，是必入手單品。圖／adidas Originals提供
每季幾乎都有的復古風潮，在WINTER系列中也得以找到對應單品，像是高領短版毛衣，是必入手單品。圖／adidas Originals提供

adidas Originals男裝塗鴉長袖上衣，3,690元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals男裝塗鴉長袖上衣，3,690元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals女裝V領復古格紋針織背心，3,090元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals女裝V領復古格紋針織背心，3,090元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals女裝羽絨夾克，7,800元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals女裝羽絨夾克，7,800元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals男裝潑墨感混色針織外套，4,890元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals男裝潑墨感混色針織外套，4,890元。圖／adidas Originals提供

服裝 品牌 adidas

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