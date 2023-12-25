星級年菜這裡訂！安永鮮物圍爐年菜澎湃登場

正為年夜飯的菜色傷腦筋？安永鮮物今年首度研發經典台式手路菜、與「500盤」上榜餐廳「明水三九七食堂」，聯名推出雞湯熬鯧魚海鮮炊粉；並攜手嘉義人氣排隊名店「林聰明沙鍋魚頭」、米其林一星「富錦樹台菜香檳」、米其林綠星「陽明春天」等知名品牌，推出數十道年菜佳餚，讓民眾在家輕鬆上桌享受星級料理，和家人共享圍爐恬靜時光。

過年吃鯧魚，不僅象徵年年有餘，更有家運順利、生意昌隆的寓意。安永鮮物因應農曆春節，首度與「明水三九七食堂」聯名推出雞湯熬鯧魚海鮮炊粉，使用「安永鮮凍台灣金鯧魚」，加上嚴選在地食材：現撈透抽、東港櫻花蝦、大甲芋頭、新竹炊粉、南投香菇、宜蘭蒜苗、AAA級蝦米等可溯源食材，以秘製雞高湯為基底，完美呈現經典名菜，不需現場排隊就可品嚐傳統佳餚美味。

安永鮮物同時攜手嘉義人氣排隊名店「林聰明沙鍋魚頭」、米其林一星「富錦樹台菜香檳」、米其林綠星「陽明春天」等知名品牌，推出林聰明沙鍋龍虎斑獅子頭禮盒、富錦樹富貴龍華極致五品年菜組、陽明春天極品佛跳牆（全素）等多道精彩年菜。

安永集團料理長團隊更研發多道台式經典手路菜。「乾燒天香滷蹄膀」使用嚴選國產豬蹄膀加入天香滷方，小火慢燉收汁入味、香嫩軟綿不膩口；「御選櫻花蝦米糕」精選兩款台灣糯米以黃金比例混合，搭配國產豬肉絲及特選蝦米，加上手工煸炒香酥櫻花蝦，為香糯米糕帶來大海甘味。

此外，更嚴選在地仿土雞腿、以大量鮮嫩青蔥浸泡入味，製成的「寶島香蔥去骨油雞腿」，濃郁蔥香口感鮮嫩；以國產小土雞、安永金目鱸魚花膠、SA級干貝入湯提鮮，搭配特選黃金蟲草花，炆火慢燉的「干貝蟲草花膠雞」，湯頭清澈精華盡現。