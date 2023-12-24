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郭雪芙、劉俊謙「此時此刻」CP再合體 扮情侶過耶誕節有夠甜！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
因為台劇「此時此刻」而誕生的螢幕CP檔，郭雪芙與港星劉俊謙，因應耶誕節到來，受Polo Ralph Lauren邀請，兩人再度合體扮情侶。圖／Polo Ralph Lauren提供
因為台劇「此時此刻」而誕生的螢幕CP檔，郭雪芙與港星劉俊謙，因應耶誕節到來，受Polo Ralph Lauren邀請，兩人再度合體扮情侶。圖／Polo Ralph Lauren提供

因為台劇「此時此刻」而誕生的螢幕CP檔，郭雪芙與港星劉俊謙，因應耶誕節到來，受Polo Ralph Lauren邀請，兩人再度合體扮情侶，並詮釋各式節慶感設計的毛衣。郭雪芙與港星劉俊謙呈現的形象廣告與短片，有著自然又合拍的互動，讓人感覺到彼此眼神的粉紅泡泡，真的是單身狗不要看！

在Polo Ralph Lauren這系列Holiday系列形象大片中，劉俊謙與郭雪芙以織有西部牛仔圖騰的費爾島針織毛衣，細緻緹花針織工法呈現格紋元素，內搭節慶感格紋襯衫帶出層次，展現濃郁耶誕氣息。如同兩人命中注定般的，劉俊謙與郭雪芙分別以雪花織紋毛衣、費爾島圖騰外套，巧妙地相互呼應，點亮充滿愛的奇蹟。其他像是以奶油白與棕褐色為主色調的鄉村風格刷毛外套與針織開襟衫，搭配純白牛津襯衫及高領上衣，或是合身剪裁人字紋西裝外套搭配格紋襯衫、皮革邊飾的長絨外套，內搭羊毛針織洋裝，既能呼應當下氛圍，也能穿出溫馨感。

同樣是因應年末的穿搭需求，法國時尚品牌Longchamp則是以亮片、金屬質感和鮮豔色調，打造跑趴時的最強系列單品。像是銀色短褲搭配材質相襯的背心、金屬色澤及黑色亮片的連身裙；不過當身穿亮片連身裙時無需過多的裝飾，只需要一只Smile亮片腰包就足以成為場中焦點。想讓造型變得更潮，別忘了Le Pliage Xtra耳機包，能輕鬆裝入所有的必需品，兼顧實用性和潮流感。另外，Longchamp還僅在亞太地區發售黑色小牛皮 Le Pliage®包 ，印有美國藝術家Robert Indiana設計的數字符號「8」，並以亮眼紅色展現歡慶及祝福。

法國時尚品牌Longchamp以亮片、金屬質感和鮮豔色調，打造跑趴時的最強系列單品。圖／Longchamp提供
法國時尚品牌Longchamp以亮片、金屬質感和鮮豔色調，打造跑趴時的最強系列單品。圖／Longchamp提供

因應耶誕節到來，受Polo Ralph Lauren邀請，郭雪芙與港星劉俊謙（右）再度合體扮情侶，並詮釋各式節慶感設計的毛衣。圖／Polo Ralph Lauren提供
因應耶誕節到來，受Polo Ralph Lauren邀請，郭雪芙與港星劉俊謙（右）再度合體扮情侶，並詮釋各式節慶感設計的毛衣。圖／Polo Ralph Lauren提供

劉俊謙（左）與郭雪芙以織有西部牛仔圖騰的費爾島針織毛衣，細緻緹花針織工法呈現格紋元素，內搭節慶感格紋襯衫帶出層次，展現濃郁耶誕氣息。圖／Polo Ralph Lauren提供
劉俊謙（左）與郭雪芙以織有西部牛仔圖騰的費爾島針織毛衣，細緻緹花針織工法呈現格紋元素，內搭節慶感格紋襯衫帶出層次，展現濃郁耶誕氣息。圖／Polo Ralph Lauren提供

Polo Ralph Lauren女裝費爾島羊毛混紡毛衣，16,880元。圖／Polo Ralph Lauren提供
Polo Ralph Lauren女裝費爾島羊毛混紡毛衣，16,880元。圖／Polo Ralph Lauren提供

Longchamp Le Pliage Xtra耳機包，18,100元。圖／Longchamp提供
Longchamp Le Pliage Xtra耳機包，18,100元。圖／Longchamp提供

Polo Ralph Lauren男裝經典格紋牛津拼接襯衫，7,080元。圖／Polo Ralph Lauren提供
Polo Ralph Lauren男裝經典格紋牛津拼接襯衫，7,080元。圖／Polo Ralph Lauren提供

Polo Ralph Lauren女裝條紋羊毛混紡毛衣連身裙，28,880元。圖／Polo Ralph Lauren提供
Polo Ralph Lauren女裝條紋羊毛混紡毛衣連身裙，28,880元。圖／Polo Ralph Lauren提供

Longchamp亮片連身長裙，30,300元。圖／Longchamp提供
Longchamp亮片連身長裙，30,300元。圖／Longchamp提供

Polo Ralph Lauren女裝格紋斜紋布襯衫，5,880元。圖／Polo Ralph Lauren提供
Polo Ralph Lauren女裝格紋斜紋布襯衫，5,880元。圖／Polo Ralph Lauren提供

Longchamp Smile Glitter系列斜背袋，15,800元。圖／Longchamp提供
Longchamp Smile Glitter系列斜背袋，15,800元。圖／Longchamp提供

Longchamp X Robert Indiana系列迷你手提包，22,400元。圖／Longchamp提供
Longchamp X Robert Indiana系列迷你手提包，22,400元。圖／Longchamp提供

Polo Ralph Lauren女裝打褶羊毛混紡粗花呢長褲，15,480元。圖／Polo Ralph Lauren提供
Polo Ralph Lauren女裝打褶羊毛混紡粗花呢長褲，15,480元。圖／Polo Ralph Lauren提供

Polo Ralph Lauren男裝西部風格費爾島毛衣，21,480元。圖／Polo Ralph Lauren提供
Polo Ralph Lauren男裝西部風格費爾島毛衣，21,480元。圖／Polo Ralph Lauren提供

Polo Ralph Lauren男裝經典格紋斜紋布襯衫，7,280元。圖／Polo Ralph Lauren提供
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單身 牛津 耶誕節 郭雪芙

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