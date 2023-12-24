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Café Kitsuné打造主題套餐、限量狐狸餅乾 既萌又可愛怎麼捨得吃！
法國時尚品牌Maison Kitsuné旗下的咖啡廳Café Kitsuné隨著冬日季節變化，自即日起到2024年2月底推出以黑芝麻與巧克力為主軸限定套餐。同時讓招牌的小狐狸造型餅乾換上限量新裝，既萌又可愛讓人捨不得吃啊！
在年末Café Kitsuné以黑芝麻及巧克力為主軸，選用法芙娜巧克力搭配香氣馥郁的黑芝麻，佐以果香味為主的阿拉比卡濃縮咖啡，帶出獨具層次的香氣。搭配量身訂做法式的鹹點，使用台灣在地溫體豬，醃製於自製的煙燻綜合香料，最後再灑上焗烤起司，鹹香內餡搭配層次塔皮，一次滿足味蕾享受。常溫甜點則有巧克力榛果軟餅乾 ，以手工餅乾搭配特製榛果醬並撒上榛果碎片，搭配飲品享受多層次口感與苦甜香氣。另外，因應耶誕節與跨年氛圍，Café Kitsuné還推出限量小狐狸餅乾，讓招牌造型換上有節慶感的設計，使人少女心立刻迸發。
而日本知名風格品牌niko and...則是與最夯的美式餐廳Big Al's Burgers合作，雙方各推出一款以「柚子味噌美乃滋醬汁」打造的漢堡，皆自12月29日開賣。分別是niko and … TAIPEI旗艦店販售的「柚子味噌美乃滋餐肉蛋漢堡」，清爽卻帶有層次的口感絕對一吃就愛不釋口。以及Big Al's Burgers台北及台中店則才有的「柚子味噌美乃滋炸豬排漢堡」，厚實炸豬排配上聯名限定醬汁，輕鬆品嚐正宗美式漢堡結合日式風味醬汁的全新滋味。
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