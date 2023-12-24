快訊

南韓冬天不關水龍頭「好浪費」？ 原因曝光：台灣高山也會

預售屋低樓層沒車位！她苦惱是否買頂樓 網見1點勸逃：這才是大問題

賴清德萬里老家鄰居發給社會公開信 「到底要把我們逼到哪裡？」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Café Kitsuné打造主題套餐、限量狐狸餅乾 既萌又可愛怎麼捨得吃！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Café Kitsuné自即日起到2024年2月底推出以黑芝麻與巧克力為主軸限定套餐；招牌的小狐狸造型餅乾換上限量新裝，既萌又可愛讓人捨不得吃啊！圖／Café Kitsuné提供
Café Kitsuné自即日起到2024年2月底推出以黑芝麻與巧克力為主軸限定套餐；招牌的小狐狸造型餅乾換上限量新裝，既萌又可愛讓人捨不得吃啊！圖／Café Kitsuné提供

法國時尚品牌Maison Kitsuné旗下的咖啡廳Café Kitsuné隨著冬日季節變化，自即日起到2024年2月底推出以黑芝麻與巧克力為主軸限定套餐。同時讓招牌的小狐狸造型餅乾換上限量新裝，既萌又可愛讓人捨不得吃啊！

在年末Café Kitsuné以黑芝麻及巧克力為主軸，選用法芙娜巧克力搭配香氣馥郁的黑芝麻，佐以果香味為主的阿拉比卡濃縮咖啡，帶出獨具層次的香氣。搭配量身訂做法式的鹹點，使用台灣在地溫體豬，醃製於自製的煙燻綜合香料，最後再灑上焗烤起司，鹹香內餡搭配層次塔皮，一次滿足味蕾享受。常溫甜點則有巧克力榛果軟餅乾 ，以手工餅乾搭配特製榛果醬並撒上榛果碎片，搭配飲品享受多層次口感與苦甜香氣。另外，因應耶誕節與跨年氛圍，Café Kitsuné還推出限量小狐狸餅乾，讓招牌造型換上有節慶感的設計，使人少女心立刻迸發。

Café Kitsuné冬季套餐以黑芝麻及巧克力為主軸，選用法芙娜巧克力搭配香氣馥郁的黑芝麻，佐以果香味為主的阿拉比卡濃縮咖啡，帶出獨具層次的香氣。圖／Café Kitsuné提供
Café Kitsuné冬季套餐以黑芝麻及巧克力為主軸，選用法芙娜巧克力搭配香氣馥郁的黑芝麻，佐以果香味為主的阿拉比卡濃縮咖啡，帶出獨具層次的香氣。圖／Café Kitsuné提供

而日本知名風格品牌niko and...則是與最夯的美式餐廳Big Al's Burgers合作，雙方各推出一款以「柚子味噌美乃滋醬汁」打造的漢堡，皆自12月29日開賣。分別是niko and … TAIPEI旗艦店販售的「柚子味噌美乃滋餐肉蛋漢堡」，清爽卻帶有層次的口感絕對一吃就愛不釋口。以及Big Al's Burgers台北及台中店則才有的「柚子味噌美乃滋炸豬排漢堡」，厚實炸豬排配上聯名限定醬汁，輕鬆品嚐正宗美式漢堡結合日式風味醬汁的全新滋味。

Café Kitsuné限量小狐狸餅乾，讓招牌造型換上有節慶感的設計，使人少女心立刻迸發。圖／Café Kitsuné提供
Café Kitsuné限量小狐狸餅乾，讓招牌造型換上有節慶感的設計，使人少女心立刻迸發。圖／Café Kitsuné提供

Big Al's Burgers台北及台中店則才有的「柚子味噌美乃滋炸豬排漢堡」，厚實炸豬排配上聯名限定醬汁，輕鬆品嚐正宗美式漢堡結合日式風味醬汁的全新滋味。圖／niko and…提供
Big Al's Burgers台北及台中店則才有的「柚子味噌美乃滋炸豬排漢堡」，厚實炸豬排配上聯名限定醬汁，輕鬆品嚐正宗美式漢堡結合日式風味醬汁的全新滋味。圖／niko and…提供

niko and…TAIPEI旗艦店販售的「柚子味噌美乃滋餐肉蛋漢堡」，清爽卻帶有層次的口感絕對一吃就愛不釋口。圖／niko and…提供
niko and…TAIPEI旗艦店販售的「柚子味噌美乃滋餐肉蛋漢堡」，清爽卻帶有層次的口感絕對一吃就愛不釋口。圖／niko and…提供

餅乾 漢堡 巧克力

延伸閱讀

影／太餓...女出北檢吃掉門口外送漢堡 被逮喊餓又啃掉1便當

17歲黃汪臨終前吃到最愛的肉肉 微笑著把漢堡全嗑光：吃好料的快樂讓我帶上天堂

麥當勞今起漲價！ 8主餐變貴、最多貴6元、1漢堡停賣 全新價格菜單一次看

「這天」別賴床！金色三麥麥漢堡999元 享2024元啤酒

相關新聞

超越自我的時刻又到了！運動品牌邀消費者拚準度、比速度

你的三分球準度比NBA球星Stephen Curry還厲害嗎？還是你在2023年的台北馬沒跑出最佳成績？沒關係，現在你有機會再度超越自己了！UNDER ARMOUR帶來全台首次「#ShootLikeCurry三分球大賽」，召集各地神射手挑戰準度；延續螢光元素為主題，PUMA將於2024年4月推出「螢光夜跑」賽事。

郭雪芙、劉俊謙「此時此刻」CP再合體 扮情侶過耶誕節有夠甜！

因為台劇「此時此刻」而誕生的螢幕CP檔，郭雪芙與港星劉俊謙，因應耶誕節到來，受Polo Ralph Lauren邀請，兩人再度合體扮情侶，並詮釋各式節慶感設計的毛衣。郭雪芙與港星劉俊謙呈現的形象廣告與短片，有著自然又合拍的互動，讓人感覺到彼此眼神的粉紅泡泡，真的是單身狗不要看！

Café Kitsuné打造主題套餐、限量狐狸餅乾 既萌又可愛怎麼捨得吃！

法國時尚品牌Maison Kitsuné旗下的咖啡廳Café Kitsuné隨著冬日季節變化，自即日起到2024年2月底推出以黑芝麻與巧克力為主軸限定套餐。同時讓招牌的小狐狸造型餅乾換上限量新裝，既萌又可愛讓人捨不得吃啊！

聖誕必吃！全聯×蔡依林 3款聯名夢幻草莓甜點限時登場

人見人愛的草莓甜點新品登場！全聯We Sweet即日起至2024年1月4日推出與天后蔡依林創立翻糖品牌皇后陛下Your ...

CITIZEN新光動能表帥又潮 再聯名登月新創公司受矚目

以光動能技術獨步鐘表市場的CITIZEN再度與月球探測新創公司iSpace合作，推出全新聯名HAKUTO-R光動能表款，以漆黑宇宙為發想，結合獨家超級鈦材質，讓外觀呈現既帥又潮魅力，備受消費者關注。

全台首創湯屋概念酒吧！「崎白湯屋」三得利日威一次喝

為迎接歷經世紀淬煉的山崎酒廠100週年，台灣三得利透過與威士忌同具療癒身心的日本獨特文化湯道為發想，藉以精神象徵的「響」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。