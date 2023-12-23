網羅台中山、海耶誕、跨年景點 好吃好玩秘笈大公開

天氣冷颼颼，耶誕、跨年氣氛濃！台中市三井OUTLET台中港將迪士尼100周年經典場景威力汽船搬到展場，海線知名親子飯店推出12道排餐海陸料理，打卡有機會「抽免單」活動，掀熱議；麗寶樂園渡假區規劃熊大的麗寶小鎮耶誕造景，更有巨星雲集跨年演唱會，其中，泰式餐飲「響泰多」中部首插旗，別具指標，遊客無論遊山或玩水，都能盡興。

為歡慶老少咸宜的迪士尼100周年，台中三井OUTLET台中港以郵票為主題，集結迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰系列，即日起至明年2月29日止展出，更復刻迪士尼首部有聲動畫場景主題的經典「威利汽船」造景首航進台中港，在5米高耶誕樹映襯下，更加夢幻。

震大金鬱金香酒店推12道排餐澎湃海陸料理，平日商業午餐5菜500元有找，當月壽星推「12道Omakase無菜單料理」4人份套餐原價4800元，壽星享8折優惠3880元，本月30日前每日餐前20名用餐民眾，再贈「香煎鮑魚干貝」一份；即日起至明年2月29日止，用餐消費可參加每桌「打卡抽免單」活動，最高折扣整桌免單，霸氣十足。

台中港酒店推「來阮ㄟ故鄉七淘」，房型贈商家現金抵用卷，最多折抵400元；本月30日晚間規劃「繪本夢之船」小朋友最愛的晚安故事，跨年夜推出「跨年之夜酒水買一送一」(服務費另計)，讓大、小朋友都能盡興放鬆。

「2024 LINE FRIENDS TOWN 麗寶跨年演唱會」將於12月31日晚上8點正式開唱。搖滾天團八三夭、Kimberley陳芳語、Ozone、FEniX、金曲樂團宇宙人、新生代樂團芒果醬Mango Jump等眾星雲集，還有炫麗繽紛300秒主題煙火秀，狂歡迎接2024年。

「饗賓集團」旗下兩大人氣餐廳「開飯川食堂」、「饗泰多 泰式風格餐廳」攜手進軍台中麗寶Outlet Mall，推出3道台中麗寶店限定在地料理迎客，包含開飯川食堂的「芋香牛肉椒朋友」以及饗泰多的「芋見冬粉卷」、「香芋甘蔗燜魚」，酸辣甜滋味，令人食指大動。

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