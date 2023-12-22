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公司職場交換禮物怎麼挑？給上司、同事好印象 這幾句耶誕實用英文學起來

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
圖片來源/Pixabay
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耶誕節最期待的活動之一就是交換禮物，許多人的公司都有舉辦相關活動，你是否已經想好怎麼在預算內買到適合同事們的禮物？

小編在這裡教大家幾個收到、送出禮物時可以用的幾句簡單英文，以及職場熱門的禮物選擇，一起來過個快樂的耶誕節吧！

交換禮物實用英文短句

Let's exchange gifts!／Let’s swap gifts!

來玩交換禮物吧！

exchange和swap都是交換的意思，swap的用法比較多英文母語者在使用，也比較日常。

image source：Pixabay

把禮物送給別人時可以說...

I got you...∕Here's a little...for you

我給你準備了...∕這是我給你準備的...

Look what I got for you!／Guess what I bought you!

看看我為你準備了什麼！／猜猜看我給你買了什麼！

I thought this might fit you.

我想說這個蠻適合你的。

Here is a token of our small appreciation.

這是我們一點小心意。

收到禮物時可以說...

Thanks a lot.

非常謝謝。

This is so kind.

你太慷慨了吧。

This matches me so perfectly.

這好適合我。

How did you know I've always wanted this?

你怎麼知道我一直想要這個？

This is exactly what I needed.

這完全是我需要的。

You shouldn't have!

你太客氣了吧！

實用的3C商品是交換禮物首選

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，在「職場交換禮物」的熱門關鍵字中，出現眾多3C商品像是「小米」、「掃地機器人」或是女職員可能會喜歡的「禮盒」、「香氛」，而像是「品牌」、「實用」也是大家在挑選交換禮物會特別注意的重點。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》

玩公司交換禮物推薦TOP5

小編也整理了幾個網友推薦適合公司交換禮物的「職場系禮物清單」給大家，不管是男同事還是女同事抽到都皆宜，讓你和大家的關係更拉近一點，給自己加深一點好印象吧！

筋膜槍

久坐在辦公室中長時間使用電腦，一定會造成肩頸痠痛，最近很暢銷的居家筋膜槍就會是很棒的送禮選擇，平常自己可能會不捨得花錢買，這可以被稱謂所有打工人的夢幻禮物。

image source：火星計畫

季節限定香氛蠟燭

香氛蠟燭雖然是蠻大眾的禮物選擇，不過如果想更突出一點，一定要挑選聖誕限定的特色香氛蠟燭，像是有聖誕樹雕刻燭體或是限定的季節性冬日味道，讓你的香氛蠟燭禮物不會落入俗套，收到的人就會更對你更加印象深刻。

image source: SABON

復古感鍵盤

每個打工人都需要的必備辦公室物，誰收到都很實用，顏色鮮艷又有造型感的復古鍵盤，放在電腦桌上，每天上班的時候看到都能有好心情，工作之餘還能療癒一下自己。

image source:MOFii

造型毯子

不管是夏天在室內冷氣太冷，還是冬天更需要保暖的時節，在座位上備著毛絨絨的造型毯子是很實用的，就算只是蓋在腿上保暖腿部，或是披在身上裝可愛，都非常治癒。

image source:kakaofriends_official

藍芽音響

萬年不敗的禮物首選絕對就是藍芽音響了，回到家就需要用喜歡的音樂填滿屬於自己的空間，現在還有一些附小型麥克風的藍芽音響，在家也可以開小型演唱會！

image source:YOULISN

掃地機器人

年輕的租屋族非常需要擁有一台掃地機器人，沒有太大的租屋處，靠這一小台就能完成繁雜的打掃工作，方便又快速，下班回到家，簡單設定一下就能爽爽躺在床上得到一個乾淨舒服的地面。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年09月22日至2023年12月20日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『職場交換禮物』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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