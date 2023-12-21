SOGO攜手三大粵菜名廚 「西施泡飯」等限量年菜線上獨賣

迎接2024龍年，遠東SOGO今年年菜別有話題，今年與策展人初聲怡合作，獨家推出「粵三家年貨組合」，由總共拿下30顆星69盤佳績的三位名廚破天荒合作，分別是台灣連續五年奪下米其林三星前頤宮主廚陳泰榮（早哥），上海米其林二星、同時也是500盤最佳成績保持者，朧粵及聚苑主廚簡捷明，以及今年500盤首獎，在大阪Ritz-Carlton得過米其林一星的台北晶華酒店中餐廚藝總監鄔海明，共同推出拿手經典好菜。

從2018年首屆「米其林台北」公布，粵菜餐廳頤宮奪下三星至今，已經連續五次蟬聯。另一份台灣在地觀點的評鑑「500盤」，今年由晶華飯店粵菜餐廳晶華軒奪下第一名11盤佳績，去年則是飯店體系外的獨立餐廳朧粵勇奪15盤史上最佳成績。在台灣餐飲市場沈寂多年的粵菜，經過這四、五年的醞釀，明顯有重起風潮之勢。今年SOGO年菜更一舉端出「粵三家」的經典好料。

遠東SOGO董事長黃晴雯表示，今年擔任「500盤」的評審，也察覺近年來粵菜的卓越出眾及精緻美味，特別就把自己的一盤給「晶華軒」的西施泡飯，更希望能將這樣的美味與百貨通路結合，帶給更多的消費者享受粵菜的精彩。

策展人初聲怡指出，這次邀請的師傅都拿出精彩絕佳的港式粵菜佳餚，例如主廚簡捷明推出私傳古法蘿蔔糕，這款蘿蔔糕選用鮮甜的日本蘿蔔，只加臘味不加其他，是傳統港式風味。

出身香港富豪食堂福臨門主廚的簡捷明說，古法蘿蔔糕吃的是簡單原味，精緻細作的手法是要求蘿蔔比例要高於粘米粉。這個比例已經很難成型，再加上每次採購的蘿蔔水份含量不同，蒸製時間與火候全靠經驗，從頭到尾都必須點心主廚全程親自操作。他並說：「朧粵成立至今，這款蘿蔔糕只在年節贈送過少數VIP，從來沒有對外販售過。」

米其林台北三星主廚的早哥推出的是櫻花蝦干貝XO醬，他說：「正好搭配蘿蔔糕！」且這每一罐XO醬，都是早哥本人親手炒製。早哥經常四處探訪優質食材，這次選用櫻花蝦就是因為在東港看到櫻花蝦產季大出、品質絕佳，選用食材包括伊比利火腿、干貝、小火炒製，最後才放入烤過的新鮮櫻花蝦及炸過的小魚。開罐香氣撲鼻，每一道食材入口都在最佳狀態。

受矚目的中生代名廚鄔海明師傅，為這檔粵三家組合，推出他的成名作「鱈蟹帝皇蝦西施泡飯」。西施泡飯也是基於惜食為初衷而發展出來的美食，晶華酒店推出的雪蟹帝皇蝦西施泡飯，加入台灣在地優質食材，讓這個2.0版的晶華雪蟹西施泡飯品嚐起來更有風味。現在上網輸入西施泡飯，出現的都是晶華軒，等於畫上了等號。

出身香港名店利苑的鄔師傅說，當年利苑的西施泡飯只是將蝦蟹殼熬高湯，加一點炒米一起煮。他在晶華軒推出的躍升版本大膽運用高檔食材，以龍蝦、螃蟹和白蝦等海鮮熬煮3至4小時，熬出橘紅色澤，在這個湯底基礎上，再添加帝皇蝦球、北海道鱈場蟹肉、及北海道元貝等高級食材。鄔師傅更說：「好喝是不夠的，除了好喝，還要耐喝。」他再添加了清甜的澎湖絲瓜、鮮美的台中鮮草菇為佐，再精選嘉義青江菜梗細切增加口感，並且解膩，最後才倒入泰國炒米。這道招牌菜在晶華軒是桌邊服務，為了能在粵三家組合中推出，鄔師傅及團隊花了不少心思時間，才終於克服了很多技術要求後定案。