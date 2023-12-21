格蘭菲迪全新高年份Archive系列 首發雪莉單桶預購中

創立於1887年的蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌格蘭菲迪（Glenfiddich），宣布推出全新高年份「Archive系列」，精選來自格蘭菲迪豐富典藏的高年份、珍稀橡木桶。該系列首發酒款「1984尋覓傳奇」，也在聖誕節前夕問世，向格蘭菲迪於1887年聖誕節蒸餾出第一滴威士忌的歷史致敬，全球限量475瓶，特別獻與台灣藏家210瓶，由私藏酒窖獨家販售，現已經開放預購，明年正式開賣。

「1984尋覓傳奇」選用1984年的雪莉桶，在酒桶中陳釀38年，最終在2022年裝瓶。品飲時首先出現的是溫暖的橡木氣味，口感柔順甜美而順滑；隨後伴隨著溫暖的奶油酥皮氣息，猶如翻轉蘋果塔；之後苦橙果醬與雪莉酒的風韻交相輝映，形成綿長的尾韻。

「1984尋覓傳奇」酒瓶外盒選用沉穩質感的黑褐色木盒，以金色卡榫為點綴，宛如歷史解鎖的金鑰匙，盒身更刻有酒桶編號與瓶號，低調卻極珍稀。酒瓶延續格蘭菲迪標誌性的綠色三角玻璃瓶，並以高級無鉛水晶製成。酒標特別採用經典的紅色字體，展現標誌性的回歸之美。

格蘭菲迪首席調酒師 Brian Kinsman表示：「好事常降臨於願意等待的人。若願意長時間等待的人，往往能夠得到更加豐富的收穫。」格蘭菲迪的「Archive系列」旨在獻給那些追求獨特美酒體驗的藏家。該系列未來每年僅會出一款限量單桶作品，將經典歷史重現，並敬邀藏家鑑賞收藏。

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