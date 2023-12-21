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2023拍賣回顧 佳士得精品領航、蘇富比收穫名人效益
2023年即將告一段落，各大國際拍賣行紛紛公布年度成績，在藝術市場告冷的狀況下，也有許多買家趁勢入場，因此二手市場整體而言表現持平，可以說是各有斬獲。
佳士得（Christie's）預估全球藝術傑作及雅逸精品類別成交總額達62億美元，比起疫情前和去年表現疇縣7%的微幅下降，不過若加上私人洽購的表現可以說大致持平。而拍賣所有拍品總體成交比率達84%，落槌總額為低估價105%，也就是說流標少、大部分的委託都能賣出。拍品門類而言，包括酒、包包、珠寶鐘表等在內的精品拍賣，以10億美元刷新史上最高成交總額紀錄。35%買家為新買家，而且亞洲買家的貢獻度極高，在大家對中國大陸購買力有所存疑的狀況下，佳士得全球拍賣中來自此區的新買家數量增長30%。
蘇富比（Sotheby's）的表現也與去年相較起來大致持平，全年總成交額預計將達約80億美元，在60,000多件成交拍品中，有70件突破1,000萬美元，其中又以畢卡索（Pablo Picasso）名作「戴手表的女人」以1.393億美元為年度最高價拍品，可見藍籌穩健並不受不穩定的市場影響。蘇富比今年表現著重在主題拍賣，包括亞洲蘇富比50週年 、Freddie Mercury、以及紐約大收藏家艾米莉費雪蘭多（Emily Fisher Landau）珍藏等。
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