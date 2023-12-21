2023拍賣回顧 佳士得精品領航、蘇富比收穫名人效益

2023年即將告一段落，各大國際拍賣行紛紛公布年度成績，在藝術市場告冷的狀況下，也有許多買家趁勢入場，因此二手市場整體而言表現持平，可以說是各有斬獲。

佳士得（Christie's）預估全球藝術傑作及雅逸精品類別成交總額達62億美元，比起疫情前和去年表現疇縣7%的微幅下降，不過若加上私人洽購的表現可以說大致持平。而拍賣所有拍品總體成交比率達84%，落槌總額為低估價105%，也就是說流標少、大部分的委託都能賣出。拍品門類而言，包括酒、包包、珠寶鐘表等在內的精品拍賣，以10億美元刷新史上最高成交總額紀錄。35%買家為新買家，而且亞洲買家的貢獻度極高，在大家對中國大陸購買力有所存疑的狀況下，佳士得全球拍賣中來自此區的新買家數量增長30%。