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2023拍賣回顧 佳士得精品領航、蘇富比收穫名人效益

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
克林姆《持扇的女子》以1.085億美元於倫敦蘇富比刷新藝術家拍賣紀錄，並成為歐洲拍賣史上最高價拍品，也是蘇富比近年第二高成交價拍品。圖／蘇富比提供
克林姆《持扇的女子》以1.085億美元於倫敦蘇富比刷新藝術家拍賣紀錄，並成為歐洲拍賣史上最高價拍品，也是蘇富比近年第二高成交價拍品。圖／蘇富比提供

2023年即將告一段落，各大國際拍賣行紛紛公布年度成績，在藝術市場告冷的狀況下，也有許多買家趁勢入場，因此二手市場整體而言表現持平，可以說是各有斬獲。

佳士得（Christie's）預估全球藝術傑作及雅逸精品類別成交總額達62億美元，比起疫情前和去年表現疇縣7%的微幅下降，不過若加上私人洽購的表現可以說大致持平。而拍賣所有拍品總體成交比率達84%，落槌總額為低估價105%，也就是說流標少、大部分的委託都能賣出。拍品門類而言，包括酒、包包、珠寶鐘表等在內的精品拍賣，以10億美元刷新史上最高成交總額紀錄。35%買家為新買家，而且亞洲買家的貢獻度極高，在大家對中國大陸購買力有所存疑的狀況下，佳士得全球拍賣中來自此區的新買家數量增長30%。

蘇富比（Sotheby's）的表現也與去年相較起來大致持平，全年總成交額預計將達約80億美元，在60,000多件成交拍品中，有70件突破1,000萬美元，其中又以畢卡索（Pablo Picasso）名作「戴手表的女人」以1.393億美元為年度最高價拍品，可見藍籌穩健並不受不穩定的市場影響。蘇富比今年表現著重在主題拍賣，包括亞洲蘇富比50週年 、Freddie Mercury、以及紐約大收藏家艾米莉費雪蘭多（Emily Fisher Landau）珍藏等。

皇后合唱團傳奇主唱Freddie Mercury生前珍藏於今年9月登倫敦蘇富比。圖／蘇富比提供
皇后合唱團傳奇主唱Freddie Mercury生前珍藏於今年9月登倫敦蘇富比。圖／蘇富比提供
佳士得拍賣官、中國瓷器及藝術品部專家暨拍賣主管陳良玲在香港二十及二十一世紀藝術晚間拍賣現場，為最高成交價拍品常玉鉅作《花毯上的側臥裸女》落槌，成交價高達1億8,737萬5,000港元。圖／佳士得提供
佳士得拍賣官、中國瓷器及藝術品部專家暨拍賣主管陳良玲在香港二十及二十一世紀藝術晚間拍賣現場，為最高成交價拍品常玉鉅作《花毯上的側臥裸女》落槌，成交價高達1億8,737萬5,000港元。圖／佳士得提供
初字大收藏家蘭多珍藏的畢卡索《戴手錶的女人》，以1.393億美元（約新台幣45億元）成為畢卡索作品拍賣史上第二高的作品，也是蘇富比今年最高價拍品。圖／蘇富比提供
初字大收藏家蘭多珍藏的畢卡索《戴手錶的女人》，以1.393億美元（約新台幣45億元）成為畢卡索作品拍賣史上第二高的作品，也是蘇富比今年最高價拍品。圖／蘇富比提供

蘇富比 佳士得

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