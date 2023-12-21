冬至吃湯圓暖身 全聯鹹甜口味一站買齊 這款新品鹹湯圓控必嚐鮮

入冬首波寒流到，全台冷吱吱正是吃碗熱呼呼湯圓的最佳時機！迎接冬至全聯推出各式甜鹹湯圓優惠，即日起至12月24日前經典不敗人氣首選「桂冠芝麻/花生/鮮肉湯圓10粒裝」單盒特價42元，任2盒82元；大人小孩都愛的「桂冠冷凍小湯圓300g」每盒42元；同場加映社群討論度超高的新品「桂冠焦糖布丁/流沙湯圓200g」每盒59元；「鮮芋仙金黃紫米甜湯圓200g」每盒99元；芋泥名店連珍則推出「椰香芋頭湯圓200g」每包105元，全台限量15,000盒（花東、外島不販售），嚐鮮就趁現在。

湯圓配糖水太單調，備料到全聯一次購齊還享優惠，12月24日前至實體門市購買任一常溫袋裝紅豆，加購任一冷凍湯圓或調理用糖即享現折5元。熬煮甜湯湯底首選「南北坊嚴選台灣紅豆350g」，12月24日前每包77元；喜歡濃郁酒釀風味「金蘭雪花釀（甜酒釀）500g」12月24日前每罐85元；還有另類創意吃法，最百搭的「泰山八寶粥375mlx6入」12月24日前每組特價139元，平均每罐23.2元，挑戰市場最低價；「泰山黑八寶沖繩黑糖340gx3入」、「泰山花生仁湯320gx3入」每組74元，任2組139元，平均每組只要69.5元；喜歡養生風格則推薦「光茵樂活鮮銀耳有機/纖潤280g」12月22日起至1月4日單罐特價119元，第2件5折，平均每罐只要89元，多種美味一次滿足。

懶得下廚又想體驗湯圓美味，全聯We Sweet雙色湯圓以傳統湯圓子融入花生、芝麻內餡，白糰子是花生餡，粉色糰子為芝麻餡，雙口味單盒49元，雙重滿足，即日起至12月22日，合購任一碗We Sweet甜湯只要88元。鹹湯圓控不想名店排隊人擠人，在家自煮全聯也幫你準備好了，12月24日前新品「桂冠客家鹹湯圓243g」每盒75元；另外也推薦肉餡多汁，外皮Q彈的「美味堂家傳鮮肉水晶湯圓」，即日起到12月24日優惠價109元，隨附府城香菇肉燥湯，最適合加入當季茼蒿一起享用，12月22日至12月28日特價45元，另外，12月22日至2024年1月1日大陸A菜、山茼蒿、菠菜等多達26款有機葉菜，任選3包還可現折20元，而鹹湯圓必備食材也有多款優惠，12月22日至12月28日大蒜特價79元、芹菜特賣42元、鮮採香菇特價32元，澎湃度過暖心冬至。