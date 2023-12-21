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迎耶誕限時4天！7-ELEVEN「CITY系列飲品」指定同品項買2送2

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN門市於12月22日至12月25日加碼推出CITY系列飲品限時4天耶誕節優惠，指定同品項買2送2。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市於12月22日至12月25日加碼推出CITY系列飲品限時4天耶誕節優惠，指定同品項買2送2。圖／7-ELEVEN提供

本周末平安夜前夕，7-ELEVEN因應耶誕節慶，「超值五六日」活動自12月22日至12月24日推出指定商品買1送1起優惠，像是Mountain Dew激浪汽水、西雅圖極品大濾掛咖啡（極品／藍山／曼特寧）、農心安城拉麵等同品項買1送1，韓國紅蔘飲第2件10元，小白兔暖暖包手握式10片129元，統一PH9.0鹼性離子水6件99元等。

本週五（12月22日）冬至，7-ELEVEN今年整合線上線下平台，攜手名店、知名品牌與肖像推出各式湯圓，傳統口味、創意包餡等甜鹹口味皆有，滿足湯圓控多種選擇。今年實體門市推出「義美－杏仁可可湯圓」、「桂冠－舊振南綠豆椪湯圓」等超商獨家新口味；「桂冠－焦糖布丁湯圓」採用以布丁狗為主題的可愛包裝，7-ELEVEN獨家限量加價89元即可獲得圓滾滾的布丁狗絨毛娃娃，售完為止。12月26日前可享指定品項湯圓任選2件8折優惠。

此外，7-ELEVEN門市於12月22日至12月25日再加碼推出CITY系列飲品限時4天耶誕節優惠，指定同品項買2送2，包含CITY CAFE厚乳拿鐵、CITY CAFE熱焙烤榛果風味拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶、CITY TEA經典純奶茶（現萃茶為限定門市販售），讓CITY系列飲品陪大家一起歡慶耶誕。

7-ELEVEN「超值五六日」活動12月22日至12月24日推出韓國紅蔘飲第2件10元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「超值五六日」活動12月22日至12月24日推出韓國紅蔘飲第2件10元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「超值五六日」活動12月22日至12月24日推出農心安城拉麵同品項買1送1。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「超值五六日」活動12月22日至12月24日推出農心安城拉麵同品項買1送1。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市於12月22日至12月25日加碼推出CITY系列飲品限時4天耶誕節優惠，指定同品項買2送2。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市於12月22日至12月25日加碼推出CITY系列飲品限時4天耶誕節優惠，指定同品項買2送2。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於12月26日前可享指定品項湯圓任選2件8折優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於12月26日前可享指定品項湯圓任選2件8折優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「超值五六日」活動12月22日至12月24日推出統一PH9.0鹼性離子水6件99元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「超值五六日」活動12月22日至12月24日推出統一PH9.0鹼性離子水6件99元。圖／7-ELEVEN提供

湯圓 布丁狗 耶誕節

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