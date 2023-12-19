全球第三家Blue Box Cafe登台 最時髦打卡點配星廚餐點

源自紐約的珠寶精品品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany），全新的The Landmark旗艦店今年正式於開幕，其中就有一間風格獨具的Blue Box Café，讓人彷彿可以達成傳奇電影「第凡內早餐」（Breakfast at Tiffany's）在華麗珠寶店享用早餐的夢想。如今，這家以品牌經典藍盒子為名的夢幻體驗，也來到台灣了！

●彷彿來到紐約的最新時尚打卡點

位於三越信義新天地A9館2樓珠寶店內的這家Blue Box Café Taipei，是繼紐約、杜拜之後全球第三家最新規格的Tiffany餐飲體驗。空間精緻，正如一口裝盛珠寶的藍盒子：所有家具家飾皆以品牌經典Tiffany Blue色調打造：吧台區由整片天河石砌成，獨特紋路映襯天然的藍綠色調，仰首則可見整片天花板綴著大大小小的經典藍盒子，地板上彩繪著活潑的活藍黃綠不規則色塊，而正對著入口的壁面上，妝點著美國藝術家莫莉哈奇（Molly Hatch）由69件手繪瓷盤組成的藝術作品。

這個令人沈浸於Tiffany各種經典元素的空間，由建築界傳奇人物Peter Marino操刀設計，所有以法國瓷器之都Limoges的瓷土製作的餐具，裝飾層層交疊的T字圖騰，是品牌經典的Tiffany T True系列，在珠寶店內亦另有展售區。Blue Box Café Taipei並自即日起，可透過Tiffany LINE官方帳號預約訂位。

●米其林星級主竹操刀菜單 融合在地食材

紐約The Landmark旗艦店的Blue Box Café，有星級名廚Daniel Boulud合作；台北店既是亞洲第一間全新概念Café，亦有主理台北米其林一星餐廳的林明健主廚（Chef Kin）擔任顧問，除了經典早餐與下午茶選項，季節性菜單則會隨季節更迭而調整，多款菜色融入台灣本土食材及東方特色風味。

雖然因為配合百貨營業時間在將近中午的時候才開始供餐，「Breakfast at Tiffany's」是最令人趨之若鶩的夢幻體驗。經典早餐包括讓人想起傳奇女星奧黛麗赫本經典華店的酥脆可頌，搭配自製新鮮覆盆子及杏桃果醬；法式炒蛋則融入瑞士火鍋常用的葛瑞爾起司（Gruyère Cheese），細緻柔滑；希臘優格搭配龍眼穀物脆片與季節水果，悄悄融入台灣特色；以台灣傳統麥芽花生糖為靈感的法式吐司則跨界出巧妙全新滋味。推薦搭配紐約著名茶藝專家貝洛克（Bellocq）為品牌獨家調配的No.727花香紅茶，散發別處都品嚐不到嵙獨家香氣。

下午茶時段提供經典英式三層下午茶，包括松露蛋沙拉三明治、魚子醬蟹肉塔、茴香酪梨鮭魚卵泡芙、蔬菜鹹派、小黃瓜三明治等五款鹹點，以及六款甜點：融入台灣特色的東方美人茶和紅心芭樂的夢幻藍蛋糕、巧克力慕絲蛋糕、草莓夏洛特、以台灣原生香料馬告製作的馬告風味檸檬塔、桂圓瑪德蓮、以及咖椰起司蛋糕。英式下午茶不可或缺的司康，更特別選用乳脂較低的台灣19號白脫牛奶（buttermilk）取代牛奶，更為輕盈酥鬆。

季節性菜單可選兩道式或三道式的套餐，開幕首季就使用筊白筍、龍眼、絲瓜、三星蔥等台灣在地食材，疊加馬告、班蘭、檸檬葉、枸杞、客家金桔醬等亞洲特有香料及調味。玉米濃湯選用甘甜的南投金蜜玉米與雞高湯為基底，「筊白筍、酥脆蛋、荷蘭醬、菜脯」除了台灣在地的筊白筍，佐用的自製荷蘭醬更嚐得出剝皮辣椒丁及菜脯等親切的鹹香台灣味，搭配酸模、山蘿蔔葉與炙燒烏魚子，每一口都是驚喜。「香煎午仔魚、絲瓜、客家金桔醬、娃娃菜」層次豐富，是Tiffany帶給味蕾的全新探索。

●Blue Box Café Taipei 地點：新光三越信義新天地A9館Tiffany & Co.專門店2樓（台北市松壽路9號） 營業時間 11：30AM – 09：30PM（星期一至四） 11：30AM – 10：00PM（星期五至日） 最後點餐時間為8：00PM