快訊

裁定書曝朱學恒強制猥褻會重判？法官要傳藍提名「不分區立委」作證

學生吸毒…教官報警反遭記過2次 教育部解釋了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

耶誕、跨年聚餐訂位超滿 信義商圈餐廳幾乎一位難求

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
耶誕、跨年季，微風高樓層餐廳預訂達9成滿，此時的信義商圈餐廳，幾乎是一位難求。圖／微風提供
耶誕、跨年季，微風高樓層餐廳預訂達9成滿，此時的信義商圈餐廳，幾乎是一位難求。圖／微風提供

耶誕、跨年想要揪友聚餐，訂位電話可要提前準備，今年餐飲市場大爆發，一些指標餐飲平常就已經很難訂到位，更何況是節慶旺季。微風指出，耶誕、跨年信義區高樓層餐廳預定達9成滿，此時的信義商圈餐廳，幾乎是一位難求。

信義商圈高樓餐廳擁有絕佳視野，早在12月開放預約跨年訂位，除了微風信義的饗饗訂位已全滿外，MORTON’S、麻辣45、 SEA TO SKY；微風南山的SAFFRON46、Smith & Wollensky、和牛47、THE UKAI TAIPEI、MiraWan、Ce La Vi高樓層餐廳一周內訂位已達8、9成，相當搶手。

除了高樓層主題餐廳，微風松高的TEXAS ROADHOUSE、TGI FRIDAYS、微風南山的UMAMI金色三麥、貳樓等餐廳也在12月31日推出跨年歡聚套餐，用餐結束後即可至戶外與朋友享受一起倒數的快樂時光。12月21日至12月31日只要在微風廣場、微風信義、微風南山、微風南京、微風松高、微風台北車站，憑微風積點禮遇會員於餐飲櫃位當日單筆消費達3,000元以上，送獨家限量好禮一份。

迎接節慶旺季，微風各店推出一系列餐飲優惠，微風廣場推出「年末點好食」，即日起至12月25日，憑微風積點禮遇會員於贈獎處折抵2000點，即可兌換年末點好食一本，於指定餐廳櫃位消費滿3,000元以上即可現抵300元；於指定餐飲櫃位消費滿300元以上即可現抵50元。還有美食券再加碼，凡有兌換抵用券的微風會員完成使用抵用券各門檻一張，並於1月2日至贈獎處登記，還可加碼獲得會員點數2500點。微風南京則有暢饗狂歡優惠，即日起至12月31日，憑微風會員資格，於微風南京指定專櫃出示指定活動票根，即可享「微風限定優惠」一份。

環球購物中心指出，目前平安夜、耶誕節餐廳訂位已高達8成，其中以異國料理餐廳預定最為熱門，訂位人數主要為4人及6人以上。環球購物中心今年首度推出「耶誕甜點地圖」，當中包括趣味甜點心理測驗，從選擇鬆餅、甜甜圈或草莓蛋糕、可可生乳捲等測出個性優勢及歲末運勢，線上線下以「草莓嘉年華」、「聖誕顏值系」、「醇黑大人味」三大必吃亮點主題精選上百款甜點，即日起至12月25日至實體分店服務台出示環球會員，即可兌換30元優惠券一張，於甜點地圖中指定品牌消費滿200元即可抵用；或是可以使用「美食到店取服務」線上下單、分店快取，還能享Online指定品牌單筆消費滿1,500元限量領券現折100元，備齊節慶甜點，就算在家也可溫馨過節。

微風信義莫爾頓牛排館12月22日至12月25日耶誕節限定專屬套餐，推薦價3,988元。圖／微風提供
微風信義莫爾頓牛排館12月22日至12月25日耶誕節限定專屬套餐，推薦價3,988元。圖／微風提供
微風松高莫凡彼x法式料理聖經聯名耶誕套餐，特價1,680元。圖／微風提供
微風松高莫凡彼x法式料理聖經聯名耶誕套餐，特價1,680元。圖／微風提供
微風南山耶誕新年裝置結合歐式彩繪玻璃，打造出童話城堡。圖／微風提供
微風南山耶誕新年裝置結合歐式彩繪玻璃，打造出童話城堡。圖／微風提供
環球購物中心南港車站Money Jump耶誕4人套餐原價4,480元起、優惠價3,980元起。圖／環球購物中心提供
環球購物中心南港車站Money Jump耶誕4人套餐原價4,480元起、優惠價3,980元起。圖／環球購物中心提供
環球Online推出LS手作甜點法式無花果國王派6吋原價1,020元、優惠價699元。圖／環球購物中心提供
環球Online推出LS手作甜點法式無花果國王派6吋原價1,020元、優惠價699元。圖／環球購物中心提供
環球Online推出MANO MANO聖誕馬卡龍禮盒+可麗露禮盒原價2,199元、優惠價1,999元。圖／環球購物中心提供
環球Online推出MANO MANO聖誕馬卡龍禮盒+可麗露禮盒原價2,199元、優惠價1,999元。圖／環球購物中心提供

微風南山 餐廳 甜點

延伸閱讀

姐姐來了！高雄跨年交通疏運指南 輕軌這兩站傍晚5點後不停靠

叮叮噹！桃園消防化身耶誕老人宣導 發電機點亮七彩耶誕燈

2023年最後倒數 全台跨年、迎曙光活動一次看

驚豔網友的絕美禮盒！Byredo奇幻耶誕推買不到限定品　

相關新聞

穿紅、綠色享「溫體牛肉燥飯」吃到飽！民生輝燴飯開賣

富錦樹集團旗下、主打台南溫體牛肉火鍋的「民生輝溫體牛肉火鍋」，為貼近東區上班族的用餐習慣，即日起推出午間限定的「蔥爆溫體...

義大利雙酒后佐餐！「寒舍食譜」10場餐宴、預約達9成

寒舍集團與歐盟農業認證D.O.C.G、義大利美食教育中心，以及義大利酒王酒后官方公會共同推出頂級的品酩餐宴，日前已從台北...

耶誕、跨年聚餐訂位超滿 信義商圈餐廳幾乎一位難求

耶誕、跨年想要揪友聚餐，訂位電話可要提前準備，今年餐飲市場大爆發，一些指標餐飲平常就已經很難訂到位，更何況是節慶旺季。微...

Mango、H&M冬季購物優惠下殺5折起 UNIQLO人氣聯名暢銷款補貨啦！

近期有添購服裝的計畫嗎？不要錯過Mango和H&M近期推出的冬季優惠，不少精選單品更直接下殺5折，之前捨不得下手的款式，現在是購入好時機。另外，UNIQLO今年推出與設計師Clare Waight Keller合作的UNIQLO：C系列，首波產品有許多開賣後就斷貨，針對人氣款品牌再度補貨上架，甚至還祭出折扣，是時候清空你的購物車了！

精品買氣飆、餐飲爆發 遠百全年突破600億提前達標

遠東百貨今年業績提前達標，遠百2022全年業績為575億，2023營收目標為600億元，遠百營運長林彰豊今指出，在台中大...

台灣首顆生食級雞蛋 大成集團獲「2023食創獎」最大獎

多吃蛋有益健康，但若未慎選用好蛋，也可能成為潛在的食安風險。據調查，國人經常食用的雞蛋料理，約四成以上是未全熟蛋，甚至是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。