耶誕、跨年聚餐訂位超滿 信義商圈餐廳幾乎一位難求

耶誕、跨年想要揪友聚餐，訂位電話可要提前準備，今年餐飲市場大爆發，一些指標餐飲平常就已經很難訂到位，更何況是節慶旺季。微風指出，耶誕、跨年信義區高樓層餐廳預定達9成滿，此時的信義商圈餐廳，幾乎是一位難求。

信義商圈高樓餐廳擁有絕佳視野，早在12月開放預約跨年訂位，除了微風信義的饗饗訂位已全滿外，MORTON’S、麻辣45、 SEA TO SKY；微風南山的SAFFRON46、Smith & Wollensky、和牛47、THE UKAI TAIPEI、MiraWan、Ce La Vi高樓層餐廳一周內訂位已達8、9成，相當搶手。

除了高樓層主題餐廳，微風松高的TEXAS ROADHOUSE、TGI FRIDAYS、微風南山的UMAMI金色三麥、貳樓等餐廳也在12月31日推出跨年歡聚套餐，用餐結束後即可至戶外與朋友享受一起倒數的快樂時光。12月21日至12月31日只要在微風廣場、微風信義、微風南山、微風南京、微風松高、微風台北車站，憑微風積點禮遇會員於餐飲櫃位當日單筆消費達3,000元以上，送獨家限量好禮一份。

迎接節慶旺季，微風各店推出一系列餐飲優惠，微風廣場推出「年末點好食」，即日起至12月25日，憑微風積點禮遇會員於贈獎處折抵2000點，即可兌換年末點好食一本，於指定餐廳櫃位消費滿3,000元以上即可現抵300元；於指定餐飲櫃位消費滿300元以上即可現抵50元。還有美食券再加碼，凡有兌換抵用券的微風會員完成使用抵用券各門檻一張，並於1月2日至贈獎處登記，還可加碼獲得會員點數2500點。微風南京則有暢饗狂歡優惠，即日起至12月31日，憑微風會員資格，於微風南京指定專櫃出示指定活動票根，即可享「微風限定優惠」一份。

環球購物中心指出，目前平安夜、耶誕節餐廳訂位已高達8成，其中以異國料理餐廳預定最為熱門，訂位人數主要為4人及6人以上。環球購物中心今年首度推出「耶誕甜點地圖」，當中包括趣味甜點心理測驗，從選擇鬆餅、甜甜圈或草莓蛋糕、可可生乳捲等測出個性優勢及歲末運勢，線上線下以「草莓嘉年華」、「聖誕顏值系」、「醇黑大人味」三大必吃亮點主題精選上百款甜點，即日起至12月25日至實體分店服務台出示環球會員，即可兌換30元優惠券一張，於甜點地圖中指定品牌消費滿200元即可抵用；或是可以使用「美食到店取服務」線上下單、分店快取，還能享Online指定品牌單筆消費滿1,500元限量領券現折100元，備齊節慶甜點，就算在家也可溫馨過節。