驚豔網友的絕美禮盒！Byredo奇幻耶誕推買不到限定品　

耶誕節商機是眾家保養美妝香氛品牌必搶的重點，而向來走自己風格的Byredo，今年推出的耶誕限定系列，特別是禮盒包裝，讓網友驚豔「實在太美了」。Byredo耶誕禮盒的靈感，來自瑞典民間傳說的雪地秘境，由瑞典插畫家John Bauer操刀，展現出北歐斯堪地納維亞傳說故事的要角，呈現出怪誕華麗的藝術風格，充滿質感。

John Bauer筆下重現出瑞典民間傳說的雪地秘境，各種要角如神話生物、侏儒、樣態擬人的植物和動物在筆下重現，整體充滿華麗的風格，並呈現在耶誕限定系列的禮盒包裝上。

而僅有在耶誕節推出的限定禮盒，涵蓋經典香氛、香氛蠟燭、彩妝、到身體保養品。全新的髮香噴霧組合，還搭配品牌B標誌的巧梳，適合保養冬季偏乾的頭髮；典藏組禮盒中含有四款品牌經典240g香氛蠟燭，包括感官交響香氛蠟燭、森中樹屋香氛蠟燭、懷舊書香香氛蠟燭、馬薩拉茶香氛蠟燭，以及附上燭蕊修剪器，讓在家的香氛時刻，充滿質感。

彩妝部分可選時尚焦點唇彩組，另外有集結Byredo多款熱賣淡香精推出的限量旅行裝香氛禮盒，內含限量版節慶印花的皮革外殼，以及3瓶 12毫升的Byredo經典淡香精。