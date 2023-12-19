宜得利台灣首開旗艦店 設置露營用品區與日本進口新品

居家賣場開旗艦店成潮流，日本居家品牌「宜得利家居」在台灣開設首間旗艦店，位於台北敦化北路、南京東路口，占地1,300坪，將在12月22日正式開幕，將引入更多台日同步販售的商品，還有來自日本企畫的「生活風格展示間」，還有眾多獨家商品、人氣露營用品區。

宜得利發現台灣居家非常多元，因此引進「Live in Comfort」系列商品，以及「Natural Vintage」、「Simple Modern」、「Nature Modern」等不同風格的家具家居商品，滿足居家空間大小不同的各種民眾。

宜得利首間旗艦店預計提供6,000種品項，還有眾多獨家販售商品，包括網路熱烈討論的的QQ肉包姊妹品「奶皇包」，另外還有日本同步販售的羽絨子母被、用途多元的3 WAY保暖毛毯，還有眾多花色與機能的窗簾。