獨獻亞洲！皇家禮炮最新力作24年干邑桶登場

皇家禮炮今年為亞洲頂級品酩人士首創品牌首款「皇家禮炮24年干邑桶調和式蘇格蘭威士忌」 亞洲限定版，首次選用頂級初次填裝干邑桶過桶，並採用貴氣鴻運朱紅袍色系瓶身，打造充滿力量、旺運迸發的祥瑞之氣，為2024新年開春迎來鴻運當頭、祥龍報喜的非凡運道，官方建議售價5,400元。

皇家禮炮首席調酒師Sandy Hyslop表示：「『皇家禮炮24年干邑桶調和式蘇格蘭威士忌』是一款令人興奮的全新創新之作，複雜的珍稀年份酒液調和干邑桶陳釀的手法，可說是極其困難的工藝技術，它不僅真正展現出皇家禮炮在頂級威士忌風味藝術的持續創新精神，見證了皇家禮炮創始以來無畏創新的製酒工藝，更大膽實踐，成就出跨越世代、勇於前進的非凡經典。」

Sandy Hyslop在尋覓上百款珍稀橡木桶後，手工精挑出橡木干邑桶，經過長時間不斷嘗試與創新，並反覆尋覓完美時機確保酒液達到極致巔峰熟成風味後，再以業界罕見初次裝填的頂級干邑桶進行陳釀。

他更巧妙運用備受世界頂尖釀酒師與威士忌行家高度讚譽、有「蘇格蘭保存最完好、不為人知的酒廠」 之美名的Longmorn酒廠；以及融合皇家禮炮經典核心酒廠「高地上最古老仍在運作的史翠艾拉（Strathisla）酒廠」高年份珍稀酒液，造就出口感豐厚、酒體扎實、麥芽風味鮮明的威士忌酒款，更在高年份酒液的調和下，成就出干邑桶與「生命之水」威士忌的完美創舉。

除了兼具酒液深度與深刻的風味廣度，新酒款更蘊藏了如夏日果醬飽滿、濃醇焦糖和微妙的香料風味氣息，散發出如杏桃、檸檬、櫻桃、無花果、甜桃和蜂蜜等莓果香甜口感，以及溫暖的肉桂辛香氣，展現出令人回味的甜美餘韻。