獨獻亞洲！皇家禮炮最新力作24年干邑桶登場
皇家禮炮今年為亞洲頂級品酩人士首創品牌首款「皇家禮炮24年干邑桶調和式蘇格蘭威士忌」 亞洲限定版，首次選用頂級初次填裝干邑桶過桶，並採用貴氣鴻運朱紅袍色系瓶身，打造充滿力量、旺運迸發的祥瑞之氣，為2024新年開春迎來鴻運當頭、祥龍報喜的非凡運道，官方建議售價5,400元。
皇家禮炮首席調酒師Sandy Hyslop表示：「『皇家禮炮24年干邑桶調和式蘇格蘭威士忌』是一款令人興奮的全新創新之作，複雜的珍稀年份酒液調和干邑桶陳釀的手法，可說是極其困難的工藝技術，它不僅真正展現出皇家禮炮在頂級威士忌風味藝術的持續創新精神，見證了皇家禮炮創始以來無畏創新的製酒工藝，更大膽實踐，成就出跨越世代、勇於前進的非凡經典。」
Sandy Hyslop在尋覓上百款珍稀橡木桶後，手工精挑出橡木干邑桶，經過長時間不斷嘗試與創新，並反覆尋覓完美時機確保酒液達到極致巔峰熟成風味後，再以業界罕見初次裝填的頂級干邑桶進行陳釀。
他更巧妙運用備受世界頂尖釀酒師與威士忌行家高度讚譽、有「蘇格蘭保存最完好、不為人知的酒廠」 之美名的Longmorn酒廠；以及融合皇家禮炮經典核心酒廠「高地上最古老仍在運作的史翠艾拉（Strathisla）酒廠」高年份珍稀酒液，造就出口感豐厚、酒體扎實、麥芽風味鮮明的威士忌酒款，更在高年份酒液的調和下，成就出干邑桶與「生命之水」威士忌的完美創舉。
除了兼具酒液深度與深刻的風味廣度，新酒款更蘊藏了如夏日果醬飽滿、濃醇焦糖和微妙的香料風味氣息，散發出如杏桃、檸檬、櫻桃、無花果、甜桃和蜂蜜等莓果香甜口感，以及溫暖的肉桂辛香氣，展現出令人回味的甜美餘韻。
盒內插畫設計則精心呈現皇家禮炮核心酒廠史翠艾拉和法國橡木干邑桶等經典元素。以史翠艾拉酒廠為起點，延伸到英國精神標地的倫敦塔，正如皇家禮炮自經典出發、向傳統致敬的核心價值，再綿延接續至法國頂級干邑葡萄園；圖中可見頂級干邑區常見、象徵熱情與好運的環頸雉，以及代表高雅的高貴鶴鳥。亞洲意象則融入了中式橋樑與庭院、象徵生生不息、愛與純粹的睡蓮，精心打造出「皇家禮炮24年干邑桶威士忌」跨越疆域、與時俱進的精神象徵。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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