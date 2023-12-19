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快筆記！德誼數位蘋果特賣會只限這1天 1折起入手iPhone

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
德誼數位MAGEASY獨家聖誕禮包內容包含獨特聖誕元素束口收納袋、快充充電器與藍寶石鏡頭保護貼。圖／德誼數位提供
德誼數位MAGEASY獨家聖誕禮包內容包含獨特聖誕元素束口收納袋、快充充電器與藍寶石鏡頭保護貼。圖／德誼數位提供

果粉年末搶好康的機會來了！德誼數位將於12月22日於台大門市推出1日限定快閃特賣會，只要1折起即可入手iPhone，Apple Watch系列也可享4折起優惠，另外Bose、Marshall等音響亦5折起優惠，精選多款人氣福利品大出清，即刻感受超狂回饋。

迎接年末換機、送禮旺季，即日起到12月31日至德誼數位購買MacBook Air全系列即贈市值4,990元配件大禮包；另購買MacBook全系列商品搭配AppleCare+方案，即享9.5折優惠或市價高達6,000元的超值大禮包2選1，禮包內含螢幕保護貼、鍵盤保護膜、品牌電腦包、多功轉接器等多項配件，為新機帶來最好保護。此外，購買iPad全系列搭購保險方案可享現折1,000元優惠好康，歲末年終讓辛苦的上班族汰舊換新迎接好氣象。全新14吋與16吋MacBook Pro即將上市，德誼數位全台門市搶先預約，新機到店通知取貨超便利。

人見人愛的iPhone + Apple Watch黃金組合同步祭出2大優惠，即日起至2024年1月1日期間，消費者於德誼數位購買iPhone 15全系列手機加購Apple Watch Ultra 2/Series 9/SE，立即省下1,000元；購買iPhone 15全系列即可獲得Apple Watch Series 9 GPS款500元回購券，搭購2年期保險即贈磁吸行動電源，加購套餐優惠組合只要4,980元，而加購週邊商品更可享8折起優惠。購買保護殼+保護貼還送好禮二選一。即日起凡購買iPhone 15系列任一款保護殼+保護貼，另可獲得價值高達1,590元的MAGEASY獨家限量聖誕禮包。

購買Apple Watch Series 9另送MAGEASY指定款錶帶，若搭購2年期保險即贈指定款保護殼；凡購買AirPods全系列即贈送指定款保護殼，購買MacBook、iPad、iPhone、Apple Watch任一主機加購AirPods全系列還可現折500元。

針對學生族群，除了享受蘋果學生價，德誼數位再祭出學生新機激省方案，購買MacBook Pro（M3晶片）、iPad可享學生獨享9.5折優惠且加贈超值配件組合限量20組，另外搭配iPhone 15全系列指定方案，即可享受主機9.5折。還不想換機的民眾，德誼數位還有iPhone電池舊換新優惠活動，凡iPhone指定機型更換電池機款最高享有3折優惠。

聖誕節更特別獻上新會員專屬好康，只要在12月25日聖誕節當日註冊，或是12月25日的壽星於12月註冊，即可享聖誕獨享生日禮，最高可享600元生日禮金。

德誼台大門市將於12月22日舉辦「1日限定」快閃特賣會1折iPhone震撼出清。圖／德誼數位提供
德誼台大門市將於12月22日舉辦「1日限定」快閃特賣會1折iPhone震撼出清。圖／德誼數位提供
即日起來德誼數位購買iPhone 15系列任一款保護殼+保護貼即贈價值1,590元的MAGEASY獨家聖誕禮包。圖／德誼數位提供
即日起來德誼數位購買iPhone 15系列任一款保護殼+保護貼即贈價值1,590元的MAGEASY獨家聖誕禮包。圖／德誼數位提供

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