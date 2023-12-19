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仕高利達2024春節禮盒聯名新港奉天宮 獨家送開光5寶幣

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
每款禮盒皆含一款獨家設計、經奉天宮過爐開光的「祥龍迎春五寶幣」，「龍」重好禮只送不賣、值得收藏。圖／仕高利達提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
每款禮盒皆含一款獨家設計、經奉天宮過爐開光的「祥龍迎春五寶幣」，「龍」重好禮只送不賣、值得收藏。圖／仕高利達提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

迎接龍年，「仕高利達2024春節禮盒」再度與嘉義新港奉天宮聯名推出三款新品，精選「仕高利達12年」、「仕高利達金雪莉」與「仕高利達金牌」三酒款，結合金、橘、藍三色全新禮盒包裝，以簡化、抽象的線條，表現舞龍陣迎媽祖的歡慶熱鬧。每款禮盒皆含一款獨家設計、經奉天宮過爐開光的「祥龍迎春五寶幣」，建議售價480元起。

隨盒獻上的「祥龍迎春五寶幣」，援引民間信仰五帝錢做法，五枚灌鑄仕高利達威士忌圖紋的龍年方孔錢以中國結法巧手串編成吊飾，藍色線繩象徵事業成功、橘色線繩代表健康平安、金色線繩則有財運滾滾來之意，每款「祥龍迎春五寶幣」皆由專人送往新港奉天宮過爐開光，可吊掛於室內顯眼處或隨身攜帶，招財旺氣保平安。

全新禮盒圖樣以「舞龍迎媽祖」的慶典畫面為設計靈感，陣頭舞動著威儀巨龍、栩栩如生，龍身點綴五枚錢幣，金光閃閃、靈動欲飛，頭戴冕冠身披神袍的媽祖娘娘騰雲而至，象徵所有人在龍年都能得到天后福澤庇佑。

「仕高利達12年」禮盒主視覺是酒標內斂深藍色的延伸，瓶中每一滴酒液皆選用蘇格蘭引以為傲的「生命之水」釀製而成的頂級威士忌原酒，並在橡木桶中陳年12年以上，最後經由資深首席釀酒團隊完美比例調配，口感醇厚滑順、花果風味微甜繚繞。琥珀色澤更凸顯其的絕佳酒質，榮獲2023年國際烈酒競賽（ISC）金獎。

赤橘色的「仕高利達金雪莉」禮盒的酒體在嚴選西班牙初次Oloroso 雪莉桶中陳釀，讓帶有天然蜂蜜的香氣以及滑順口感的金黃酒體，完美詮釋蘇格蘭威士忌結合西班牙雪莉桶的極致風味，獲2023年 國際烈酒競賽金獎肯定。

金光閃閃、貴氣逼人的「仕高利達金牌」禮盒，酒體選用高比例麥芽原酒製，由首席調酒團隊傳承百年工藝、完美比例勾兌而成，被公認為蘇格蘭高地區威士忌的代表作。金黃琥珀色酒液在橡木桶的熟成孕育下，陳釀出濃郁蜂蜜香氣，入喉後微甜滑順，風味獲得2023年國際烈酒與葡萄酒大賽（IWSC）銀獎。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「祥龍迎春五寶幣」援引民間信仰五帝錢做法，精美別緻。圖／仕高利達提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「祥龍迎春五寶幣」援引民間信仰五帝錢做法，精美別緻。圖／仕高利達提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「仕高利達2024春節禮盒」建議售價480元起。圖／仕高利達提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「仕高利達2024春節禮盒」建議售價480元起。圖／仕高利達提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
嘉義新港奉天宮代表（右）自英商希威仕亞太區董事總經理 Guirec Danno手上，接下「祥龍迎春五寶幣」。圖／仕高利達提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
嘉義新港奉天宮代表（右）自英商希威仕亞太區董事總經理 Guirec Danno手上，接下「祥龍迎春五寶幣」。圖／仕高利達提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
仕高利達再度與嘉義新港奉天宮聯名推出「仕高利達2024春節禮盒」。圖／仕高利達提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
仕高利達再度與嘉義新港奉天宮聯名推出「仕高利達2024春節禮盒」。圖／仕高利達提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
每一款「祥龍迎春五寶幣」皆由專人送往新港奉天宮過爐開光。圖／仕高利達提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
每一款「祥龍迎春五寶幣」皆由專人送往新港奉天宮過爐開光。圖／仕高利達提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新港奉天宮 媽祖 蘇格蘭

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